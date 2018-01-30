 Аваков и Климкин обсудили с итальянской стороной ситуацию с задержанным нацгвардейцем Маркивым: "Разговор получился". ФОТО

Об этом Аваков рассказал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с министром Климкиным провели встречу с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано по делу солдата Маркива, 6-й месяц по ложному обвинению задержанного в Италии в досудебном порядке. Разговор получился. Мы не оставим нашего солдата!" - написал он.

Смотрите также: Акция в поддержку арестованного нацгвардейца Маркива прошла в Риме. ФОТОрепортаж

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.



16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.