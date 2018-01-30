EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  2150  19
Все про:Аваков (2437) Италия (767) Климкин (1528) Маркив (2)

 Аваков и Климкин обсудили с итальянской стороной ситуацию с задержанным нацгвардейцем Маркивым: "Разговор получился". ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Министерства иностранных дел Павел Климкин обсудили с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано вопрос задержанного украинского военного Виталия Маркива.

Об этом Аваков рассказал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с министром Климкиным провели встречу с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано по делу солдата Маркива, 6-й месяц по ложному обвинению задержанного в Италии в досудебном порядке. Разговор получился. Мы не оставим нашего солдата!" - написал он.

Аваков и Климкин обсудили с итальянской стороной ситуацию с задержанным нацгвардейцем Маркивым: Разговор получился 01

Смотрите также: Акция в поддержку арестованного нацгвардейца Маркива прошла в Риме. ФОТОрепортаж

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.

16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.

Аваков и Климкин обсудили с итальянской стороной ситуацию с задержанным нацгвардейцем Маркивым: Разговор получился 02

Источник: https://censor.net.ua/n3047493
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Спасибо шо бюджет резиновый
 показать весь комментарий
 
Державна служба значно полегшує умови ведення бізнесу,чим вище посада,тим це помітніше.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нах.. НАМ ЭТО ПЫТАЮТСЯ ВТУЛИТЬ????????????
 показать весь комментарий
 
Як забужко з зінкевич могли приймати нагороди в підхуйловській італії і словом навіть не згадати захисника України, якого підступно і несправедливо звинувачують в злочині.І цим надуманим звинуваченням намагаються приховати реальний злочин громадянина італії типу "фотографа",а реально вбивці найманця окупантів андреа рокеллі,нехай рід його вимре в муках і знатиме за що.
 показать весь комментарий
 
Я з Вами навіть не намагаюся сперечатися(( Але, навіщо давати нам таку ДЕБІЛЬНУ фабулу справи???????
 показать весь комментарий
 
Мій улюблений допис аваковяна - "
-Мусора нє люді!".
Не пишіть "дебільна",краще "беззмістовна".
Захист Марківа авакою схожий на захист Стуса мертвечуком-марченком.
 показать весь комментарий
 
У аваки принципове ставлення до мови.За принципами окупанта.
 показать весь комментарий
 
Я не пойняв, це Аваков з Італії не вилазить, чи він там уже живе?
А міністерством керує через Твіттер. Удальонноє адміністрірованіє. Так сказать, удальонний міністр.
Барига, напрімєр, може льохко руководить країною з Мальдів, по інтернету.
Гройсман поїде до татка в Ізраїль, буде звідти потужно-рєхворматорствовать Кабміном.

Яка все-таки у нас передова країна, - цифровиє тєхнології на вищем уровнє.
 показать весь комментарий
 
Бізнес у нього там.У міністра МВС немає конфлікту інтересів,адже посада виводить на новий рівень бізнес -можливості!
 показать весь комментарий
 
как кацапы с порохоботами возмущённо дрыстать комментами начали... Аваков і Клімкін обговорили з італійською стороною ситуацію із затриманим нацгвардійцем Марківим: "Розмова вийшла" - Цензор.НЕТ 6833
 показать весь комментарий
 
Володя,Ви задоволені Сенею?Рівень володіння мовою вас єднає?
 показать весь комментарий
 
Я задоволений тоді, коли хоч щось людське і по людські робиться...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков и Климкин обсудили с итальянской стороной ситуацию с задержанным нацгвардейцем Маркивым: "Разговор получился". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх