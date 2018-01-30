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 Политика Украины
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 На Донбассе необходима полноценная миротворческая миссия, а не "телохранители" для СММ ОБСЕ, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что на оккупированной территории Донбасса необходимо организовать полноценную миротворческую миссию, а не охрану для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, как это предлагает РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Надеюсь, что последние события, в том числе, с американской стороны тоже, скажем так, "помогут" Москве понять, что ее предложения о телохранителях для СММ ОБСЕ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия. Нужно дать СММ спокойно работать и не мешать и нужно дать миротворцам, но именно реальным миротворцам, перебрать контроль над ситуацией на оккупированных территориях", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Анджелино Альфано во вторник в Киеве.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что находится в постоянном контакте с американскими партнерами, несколько раз общался со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, как до его недавней встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, так и после этой встречи.

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"К сожалению, во время их встречи не был достигнут какой-либо результат, но мы будем последовательно оказывать давление с целью имплементации логики дорожной карты", - отметил П.Климкин.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3047492
 
 
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и это правильно-если миссия то полноценная и выполнимая!
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Согласен,нужно переходить к действиям.
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Есть две Украины.
Одна в российском телевизоре, а другая в реальности. Первая - фантасмагоричная, уродливая, абсурдная, полная насилия и жестокости, с нацистами, фашистами и распятыми мальчиками. Украина на российских экранах голодает, замерзает и находится на грани исчезновения с карт Земли. В ней принимаются идиотские, античеловеческие законы и живут недалекие, полуразумные люди... Первая Украина - это проекция российской действительности, совершенно справедливое описание жизни, быта и перспектив россиян.
Украина вторая - это цивилизованное государство, раз и навсегда вставшее на рельсы европейского пути развития. С проблемами, присущими всем переходным периодам, с поднимающим голову гражданским обществом, с планами, стремлениями и надеждами. Настоящая Украина - это сильный народ, это независимость, свобода и достоинство, вопреки рабству, униженности и совку, вопреки русскому миру.
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реальность не такая радужная. Деньги портят людей.
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, пидтримай и мну , материально , , , сумму не ограничиваю ни квотами ни видом валюты
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, климкин попугай ? , , это откровение мы уже слышали , от волкера , , , поедь , климкин , перетри с сурковым / хуйлом / письки-сиськиным / коллегой лавровым / шойгу кадыровичем и , прочими аксеново-плотницкими , , , а с банковой визжать-речи толкать и ляшко ( дурак ) может . . . пистеть , не на вила скотиняк. нанизывать ,,,
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Этот попугай уже порядком затошнил.
Четыре года подряд выкрикивает патриотические речи, а позиции Украины на международном фоне - всё хуже и хуже.
Заткнулся бы уже! Толку от твоих визгов...
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Якщо вводити таку місію, то лише - по лінії розмежування. Якщо ж з контролем в глибину території - то в обох напрямках..............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбассе необходима полноценная миротворческая миссия, а не "телохранители" для СММ ОБСЕ, - Климкин
 
 
 
 
 
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