 На Донбассе необходима полноценная миротворческая миссия, а не "телохранители" для СММ ОБСЕ, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Надеюсь, что последние события, в том числе, с американской стороны тоже, скажем так, "помогут" Москве понять, что ее предложения о телохранителях для СММ ОБСЕ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия. Нужно дать СММ спокойно работать и не мешать и нужно дать миротворцам, но именно реальным миротворцам, перебрать контроль над ситуацией на оккупированных территориях", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Анджелино Альфано во вторник в Киеве.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что находится в постоянном контакте с американскими партнерами, несколько раз общался со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, как до его недавней встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, так и после этой встречи.

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"К сожалению, во время их встречи не был достигнут какой-либо результат, но мы будем последовательно оказывать давление с целью имплементации логики дорожной карты", - отметил П.Климкин.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.



Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.



Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.



В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.



Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.