Окружной админсуд потребовал у Госмиграции документы о статусе Саакашвили.

Окружной административный суд Киева запросил у Государственной миграционной службы документы относительно статуса экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня в Окружном административном суде состоялось рассмотрение дела по иску Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины. Вторым ответчиком по делу является Управление государственной миграционной службы Украины в Киевской области. Во время судебного заседания представители истца и ответчиков предоставили объяснение и отрицание по существу административного иска. Окружной административный суд города Киева принял решение вытребовать в ответчика - ГМС - копии материалов, которые ими рассматриваются", - сказано в сообщении.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Минюст еще не получал от ГПУ результатов экстрадиционной проверки по Саакашвили, - Петренко
В судебном заседании объявлен перерыв до 6 февраля.
Саакашвили просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы на решение в форме приказа и на Уведомление об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите в сроки, определенные законодательством. Также Саакашвили просит суд признать противоправным и незаконным бездействие Управления ГМС в Киевской области относительно непередачи материалов личного дела Саакашвили в Государственную миграционную службу.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Ну ничего. Нет худа без добра - мож хоть лиза безбашенная прокапается в психбольнице да ещё неможко за здоровую сойдёт.
Рассказывать о Грузии тем, кто там никогда не был и черпает информацию о ней из источников современной украинской пропаганды - бессмысленное занятие. Хочу только сказать, что Грузия времен страны вечных советов и она же после реформ, проведенных командой Саакашвили - это как говорят в Одессе. И даже после смены власти в Грузии, все созданные Саакашвили и его командой государственные институты успешно функционируют по сей день.
Но я хочу привести пример того как один из самых успешных президентов на бывшей советской территории, после окончания своего президентства, помогал, барахтающейся в олигархическом болоте Украине, отстаивать свои внешнеполитические интересы под градом пропаганды со стороны своего северного «старшего братца».
После неуклюжих телодвижений президента Украины, потребовавшего взад гражданство им же даденное, одна из бывших наших соотечественниц, одесситка, проживающая ныне в США, написала на своей странице в FB.
«Саакашвили пришел на помощь Украине в трудную для нее минуту. Не стоял в стороне, не отмалчивался. Я помню его в Конгрессе, по десять часов в день, вместе с Каспаровым доказывавшим, что мы не фашисты, что у нас никто не ущемляет русских и никто не запрещает им общаться на русском языке. А Путин все врет.
Михаил использовал все свои связи, назначал конгрессменам по тридцать три встречи на день, чтобы помочь разобраться в ситуации. Он был на всех каналах американского ТВ. Ведь эмиссары Путина тоже на всех каналах рассказывали про свободный референдум в Крыму. Он был настоящим честным другом Украины. Мы, американские украинцы, гордились им.»
И что теперь, после всех этих маневров с гражданством, депортациями грузинских военных, судом-посмешищем должен думать американский законодатель и сам президент? Бог его знает. Но, как результат, можно рассматривать твит американской журналистки, освещавшей последний Давос.
Журналистка американского телеканала CBS Маргарет Бреннан в своем Twitter рассказала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время разговора с Порошенко объяснил: Трамп хотел с ним встретиться, но ему не хватило времени и он отбыл в Вашингтон.
Что это означает на эзоповом языке дипломатии понимают не только дипломаты.
а нащот михуэля-все рушится от одного факта...почему он не хочет возвратиться в грузию,если созданные им государственные структуры успешно функционируют и по сей день?шота личное?
Або Креста запитай, може в нього інша мєтодуха. 😸😁
😀
Суд постановив звернутись з цим питанням до... Діни Пімахової.
***************
Цензор, виправте у назві помилку, - правильно "Адмінсуд с Окружной..."
а в Петропавловске Камчатском полночь.
в поддержку импичмента действующего президента
заодно на национальных дружинников посмотрим