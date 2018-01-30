Окружной админсуд потребовал у Госмиграции документы о статусе Саакашвили.

Окружной административный суд Киева запросил у Государственной миграционной службы документы относительно статуса экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня в Окружном административном суде состоялось рассмотрение дела по иску Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины. Вторым ответчиком по делу является Управление государственной миграционной службы Украины в Киевской области. Во время судебного заседания представители истца и ответчиков предоставили объяснение и отрицание по существу административного иска. Окружной административный суд города Киева принял решение вытребовать в ответчика - ГМС - копии материалов, которые ими рассматриваются", - сказано в сообщении.

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В судебном заседании объявлен перерыв до 6 февраля.

Саакашвили просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы на решение в форме приказа и на Уведомление об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите в сроки, определенные законодательством. Также Саакашвили просит суд признать противоправным и незаконным бездействие Управления ГМС в Киевской области относительно непередачи материалов личного дела Саакашвили в Государственную миграционную службу.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.



Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.



16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).



Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.