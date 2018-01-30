 Суд по делу о драке активиста Шабунина с блогером Филимоненко назначен на 9 февраля

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В свою очередь Виталий Шабунин поблагодарил судью за то, что она не затягивает процесс. Он также заявил, что в ходе судебных прений сторона защиты докажет, что экспертиза относительно телесных повреждений Филимоненко была сфальсифицирована.

Напомним, 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин ударил Филимоненко в лицо. Активисту сначала инкриминировали умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч.2 ст.122 УК Украины). Санкция статьи - исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. В августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Шабунина в виде частичного личного обязательства.

В начале 2018 года полиция возобновила расследование по факту избиения помощника народного депутата Всеволода Филимоненко. Позже следствие переквалифицировало дело и вручило Шабунину подозрение за насилие в отношении журналиста. Если вину активиста докажут, ему грозит до 5 лет заключения.