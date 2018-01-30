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 Политика Украины
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Все про:драка (1596) суд (20352) Шабунин (87)

 Суд по делу о драке активиста Шабунина с блогером Филимоненко назначен на 9 февраля

Судья Днепровского районного суда Киева Елена Козачук на подготовительном заседании по делу в отношении главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина (которому инкриминируют "избиение журналиста" Всеволода Филимоненко) решила, что нет оснований возвращать дело на дорасследование и назначила рассмотрение по сути на 9 февраля.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

В свою очередь Виталий Шабунин поблагодарил судью за то, что она не затягивает процесс. Он также заявил, что в ходе судебных прений сторона защиты докажет, что экспертиза относительно телесных повреждений Филимоненко была сфальсифицирована.

Напомним, 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин ударил Филимоненко в лицо. Активисту сначала инкриминировали умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч.2 ст.122 УК Украины). Санкция статьи - исправительные работы сроком до 2 лет либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. В августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Шабунина в виде частичного личного обязательства.

В начале 2018 года полиция возобновила расследование по факту избиения помощника народного депутата Всеволода Филимоненко. Позже следствие переквалифицировало дело и вручило Шабунину подозрение за насилие в отношении журналиста. Если вину активиста докажут, ему грозит до 5 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3047485
 
 
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с каких это пор, продажные шавки на содержании у таких же продажных депутатов, именуются в Украине "блогерами"???
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Вбивці Небесної Сотні досі не встановлені, але Шабуніна який заважає владі прибрати взагалі не питання.
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и каим чудесным образом это тело плавно перетекает и "журналиста" в "блогеры" и обратно, в зависимости от ситуации?!
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А как депутаты-простит-ки из БЮТ в ПР затем в БПП?
Медузы блин.....
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Так я не зрозумів, а що отой Філімоненко живий? А то навколо Шабуніна стільки галасу, ніби після його удару Філімоненко не вижив.
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А пацанам за втирание яйца в волосы Барне - терроризм паяют, 10 следаков дело шьет...
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не "блогер" Філімоненко, а продажний провокатор від влади і не "активіст" Шабунін, а глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Источник: https://censor.net.ua/n3047485
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Это, конечно, ппц. Шабунин таскается по судам, а некто бойко продолжает сидеть в раде.
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скільки людей прийшло в суд підтримати Шабуніна ? А скільки прийшло під ВР , аби винести звідти Бойка та інших ..?
Так ото ж ...
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А Новинский - представитель Украины в ПАСЕ вас не шокирует?
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Главное что бы суд вынес справедливое решение, ведь факт побоев есть на видео, поэтому если нарушил, будь добр неси наказание за это.
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А будут расследования по тому, куду ушли миллионные гранты и откуда вдруг у активистов появилось элитное жилье.
Суд у справі про бійку активіста Шабуніна з блогером Філімоненком призначено на 9 лютого - Цензор.НЕТ 7690
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу о драке активиста Шабунина с блогером Филимоненко назначен на 9 февраля
 
 
 
 
 
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