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Все про:Житомирщина (511) мясо (167) СБУ (12095)

 Поставки в детские сады и больницы начиненных химикатами мясопродуктов пресечены на Житомирщине, - СБУ

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины, в рамках комплекса мер по защите продовольственной безопасности страны, разоблачили и прекратили поставки опасных мясопродуктов в детсады города и Житомирского района и больниц региона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что бизнесмен зарегистрировал для участия в тендерах несколько коммерческих структур, которые на "бумаге" выращивали скот. Через коррупционные связи с одним из чиновников тендерного комитета делец стал победителем конкурса на поставку мясопродукции в социальные учреждения региона на сумму почти шестнадцать миллионов гривен. Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник закупал продукцию у третьих лиц и на специальном оборудовании "начинял" мясопродукты химическими соединениями и консервантами, содержание которых запрещено условиями тендера.

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Сделка позволяла коммерсанту, в частности, увеличивать вес мяса, которое поставлялось за средства городского и областного бюджетов. Полученный навар бизнесмен обналичивал через подконтрольные фиктивные предприятия на основании фальсифицированных договоров.

Правоохранители провели ряд обысков на производстве, рабочих местах и ​​жительства фигурантов дела, в том числе работника Житомирского городского совета и ветврача, который выдавал необходимые документы о качестве мясопродукции.

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Правоохранители обнаружили три линии со "обогащения" мяса химическими соединениями, более десяти тонн опасной готовой продукции, изъяли финансово-хозяйственную документацию и банковские карточки с доказательствами проведения сделки.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 191 и ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Проверяется возможная причастность к махинациям других должностных лиц госучреждений, которые по своим должностным обязанностям должны контролировать качество продукции подрядчика".

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Источник: https://censor.net.ua/n3047484
 
 
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Так у нас шо, в больницы ещё и мясо поставляют?
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По счастью его разворовывают и больные не страдают.)
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ага, неделю назад завезли какую-то кацапскую свиню с бамбаса, так врачи, вместо того, чтоб разделать и в отходы все выбросить - вылечили, млин
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фух, неужели брелоками заниматься бросили и за дело взялись?
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Мутная статья. Невнятные доводы. Сомнительная ситуация.Похоже по заказу Курочки Рябы , выпускающей мясную продукцию для министров и депутатов, настолько качественную....
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Как раз ваше упоминание Рябы имеет все признаки "заказа". А сомнительности ситуации не усматриваю, а вижу жадного барыгу которого слили сотрудники.
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Петя страну кормит, сошки поменьше детей и больных отравой на местном уровне, всё логично. И вообще Шкиряк сказал что с коррупцией почти закончено, видимо намекая нафиг нам тот антикор суд.
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Во, Америку відкрили!!! Та в любій ковбасі тих хімікатів навалом
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"...и прекратили поставки опасных мясопродуктов в детсады города и Житомирского района и больниц региона."

А куда не прекратили поставки? - на рынки и в магазины других регионов?...
Или такая дурацкая подача материала, или "органы" пожалели детей, но продолжают мутить на взрослых! - не изымая продукцию из оборота и не заводя уголовные дела на контролирующие органы, коих - легион!
( токо как это обойдёт детей? В школе покушают хорошие продукты, а дома отравятся говном?)
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А що тута думать-то? На два месяца в каталажку и кормить токо эНтим мясцом! ДелоФФ то...
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Само СБУ!?? Небось сам гавнокомандующий отдал приказ!
Какая мощная структура - на все руки прям... Враг не пройдёть...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоставки в детские сады и больницы начиненных химикатами мясопродуктов пресечены на Житомирщине, - СБУ
 
 
 
 
 
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