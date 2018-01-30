 Поставки в детские сады и больницы начиненных химикатами мясопродуктов пресечены на Житомирщине, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что бизнесмен зарегистрировал для участия в тендерах несколько коммерческих структур, которые на "бумаге" выращивали скот. Через коррупционные связи с одним из чиновников тендерного комитета делец стал победителем конкурса на поставку мясопродукции в социальные учреждения региона на сумму почти шестнадцать миллионов гривен. Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник закупал продукцию у третьих лиц и на специальном оборудовании "начинял" мясопродукты химическими соединениями и консервантами, содержание которых запрещено условиями тендера.

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Сделка позволяла коммерсанту, в частности, увеличивать вес мяса, которое поставлялось за средства городского и областного бюджетов. Полученный навар бизнесмен обналичивал через подконтрольные фиктивные предприятия на основании фальсифицированных договоров.

Правоохранители провели ряд обысков на производстве, рабочих местах и ​​жительства фигурантов дела, в том числе работника Житомирского городского совета и ветврача, который выдавал необходимые документы о качестве мясопродукции.

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Правоохранители обнаружили три линии со "обогащения" мяса химическими соединениями, более десяти тонн опасной готовой продукции, изъяли финансово-хозяйственную документацию и банковские карточки с доказательствами проведения сделки.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 191 и ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Проверяется возможная причастность к махинациям других должностных лиц госучреждений, которые по своим должностным обязанностям должны контролировать качество продукции подрядчика".

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