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 Главы МИД "нормандского формата" могут встретиться 16 февраля во время Мюнхенской конференции, - Климкин

Встрече глав внешнеполитических ведомств государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) может пройти 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы работаем в рамках "Нормандского формата". По нашей предварительной договоренности, Зигмар Габриэль (министр иностранных дел Германии – Ред.) предложил провести следующее заседание министерское "Нормандского формата" 16-го, во время Мюнхенской конференции безопасности", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной с главой МИД Италии Анджелино Альфано пресс-конференции во вторник в Киеве.

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"Во время этой встречи, если, конечно, Россия на нее согласится, будут консультироваться именно вопросы безопасности, освобождение наших заложников и политических узников, и доведение до России, что не существует никакой разумной альтернативы реальной миротворческой миссии на территории оккупированного Донбасса", - добавил П.Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3047483
 
 
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Не будемо загадувати на майбутнє................. щоб не "обпардонитись" так як в Давосі із зустріччю з Трампом.............................. Главы МИД "нормандского формата" могут встретиться 16 февраля во время Мюнхенской конференции, - Климкин - Цензор.НЕТ 9229
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КЛИМ - ЧУГУНкин , 4 года от тебя никакой пользы , ТОЛЬКО ВРЕД от твоей безграмотности , бездарности и дебильной тупости ( последний пример , это "организация переговоров " Трампа с Порошенко в Давосе , ТЫ выставил Украину на посмешище )
За какой хрен тебе платят зарплату !?!?!?!?!?!?!?!?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавы МИД "нормандского формата" могут встретиться 16 февраля во время Мюнхенской конференции, - Климкин
 
 
 
 
 
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