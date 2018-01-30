 Главы МИД "нормандского формата" могут встретиться 16 февраля во время Мюнхенской конференции, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы работаем в рамках "Нормандского формата". По нашей предварительной договоренности, Зигмар Габриэль (министр иностранных дел Германии – Ред.) предложил провести следующее заседание министерское "Нормандского формата" 16-го, во время Мюнхенской конференции безопасности", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной с главой МИД Италии Анджелино Альфано пресс-конференции во вторник в Киеве.

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"Во время этой встречи, если, конечно, Россия на нее согласится, будут консультироваться именно вопросы безопасности, освобождение наших заложников и политических узников, и доведение до России, что не существует никакой разумной альтернативы реальной миротворческой миссии на территории оккупированного Донбасса", - добавил П.Климкин.