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 Политика Украины
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 Все, кто находится в "кремлевском списке", несут личную и коллективную ответственность за нарушение международного права, - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что публикация "кремлевского списка" означает, что США считает РФ страной, которая нарушает фундаментальные принципы международного права и пытается системно разрушать демократические институции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Публикация "кремлевского списка" означает, что все, кто там находятся, несут личную и коллективную ответственность за нарушение принципов международного права", - сказал он на совместной с главой МИД Италии Анджелино Альфано пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Этот список означает, что Соединенные Штаты считают, что, во-первых, Россия нарушает фундаментальные принципы международного права и во-вторых, что Россия пытается системно разрушать функционирование демократических институтов в цивилизованном мире", - подчеркнул П.Климкин.

По его словам, публикация этого списка также означает, что все кто в нем упоминается, а не только абстрактная РФ "несут личную и коллективную ответственность за нарушения принципов международного права и осознанное системное влияние с целью разрушить работы демократических институтов".

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Также министр иностранных дел подчеркнул, что этот список означает, что РФ "обязательно получить системный ответ".

"Ключевым элементом в этом конечно есть солидарность всего цивилизованного мира. Уверен, что эти вопросы будут обсуждаться в ходе предстоящих встреч, в том числе Большой семерки", - добавил П.Климкин.

Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3047477
 
 
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собака лает, караван идет.
а что Климкин приложит к этому ?
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Собака лает, что собака лает. А караван США таки идет неумолимо.
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чем ответит Украина ?
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Ты уверен, что Украина должна отвечать на то, что США дрючит Роисю?
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Стало известно собственники каких компаний с «дочками» в Украине попали в американский список
Ни против одной из них санкции в Украине не введены
http://ua24ua.net/stalo_izvestno_sobstvenniki_kakih_kompaniy_s_dochkami_v_ukraine_popali_v_amerikanskiy_spisok/

😃
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Очень уместный вопрос, плюсую (и из спама вытягиваю).

Видать, тов. Сталин, когда разрывал торговые и иные отношения с Германией в июне 1941-го, не опасался проиграть ближайшие выборы.
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В Києві теж переполох..... Все, кто находится в "кремлевском списке", несут личную и коллективную ответственность за нарушение международного права, - Климкин - Цензор.НЕТ 5062 В багатьох підгорає в Києві..... Все, кто находится в "кремлевском списке", несут личную и коллективную ответственность за нарушение международного права, - Климкин - Цензор.НЕТ 5062
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медведев подрывает, а ху...ло нет, странно.
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Перші претеденти на "український список " мінфіну США !
Все, кто находится в "кремлевском списке", несут личную и коллективную ответственность за нарушение международного права, - Климкин - Цензор.НЕТ 9951
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Ну вибачте швидко фото незнайшов .... Все, кто находится в "кремлевском списке", несут личную и коллективную ответственность за нарушение международного права, - Климкин - Цензор.НЕТ 8273 Весь список готовий в посольстві США у місті Києві ! Все, кто находится в "кремлевском списке", несут личную и коллективную ответственность за нарушение международного права, - Климкин - Цензор.НЕТ 8273
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Гдеє....Гдє......?! Все, кто находится в "кремлевском списке", несут личную и коллективную ответственность за нарушение международного права, - Климкин - Цензор.НЕТ 5751
На Банковій, какає в штані з офшорними цукерками ! Все, кто находится в "кремлевском списке", несут личную и коллективную ответственность за нарушение международного права, - Климкин - Цензор.НЕТ 5751
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Коломойского ты к этим пидорам приткнул - задание тебе такое?..
или ума хватило только фотки выкачать? на большее - "ниасилил"?
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Встретились как-то два картавых: Луценко и Климкин.Внимание - вопрос: как вы думаете,у кого двойное гражданство???
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У нас тоже против мордашова,который в списке санкции вводились аж на 2 месяца

Минэкономразвития 30 октября 2017 года приняло решения о введении внешнеэкономических санкций в отношении компании - "Южтранс"
Минэкономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российского поставщика угля "Южтранс".Соответствующий приказ от 29 декабря 2017 года опубликован сайте министерства.
Санкции с компании, которые запрещали внешнеэкономические связи с этой компанией, были сняты так же 29 декабря. "Южтранс" зарегистрирован в Ростовской области.
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...означает, что США считает РФ страной, которая нарушает фундаментальные принципы международного права... И что? Даше что, если ихтамнет?
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Генерал-полковник КацаПсинской полиции Максим Правдюк предложил ДурьДуме РАБссии легализовать Коррупцию.прочитав кремлевское досье Конгресса и не такое предложишь... Все, кто находится в "кремлевском списке", несут личную и коллективную ответственность за нарушение международного права, - Климкин - Цензор.НЕТ 2230
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Стало известно собственники каких компаний с «дочками» в Украине попали в американский список
Ни против одной из них санкции в Украине не введены
http://ua24ua.net/stalo_izvestno_sobstvenniki_kakih_kompaniy_s_dochkami_v_ukraine_popali_v_amerikanskiy_spisok/
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Британский РАБссиянец Роман Абрамович продал все что было у него в Украине.Включая компанию "Металлотехника" в Кровом Роге.
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и шо ж тут хорошего . ??? , , успел таки абраша-гаденыш. ,,, , вот если бы конфисковать в пользу бюджета Украины с последующим распилом-заоффшориванием в лондоне ,,,
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, клим-рошенкин пропиарился / обозначился на мировой полит-тусовке. / загону российской элиты-богемы-трыльенеро-миллиардеров в .стойло , санкционное болото , , , как и четыреста лет назад масква-питер в дремучих лесах и болотах ,/ за железным занавесом ,
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, , а кто климкину слово давал ? , . сам , штоле ,к микрофону подошел ? , . ну , наглец , , с пети пример берет ,,,
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Климкин в лужу пукнул.
Там в списке половина левых людей, вообще никакого отношения ни к Путину ни к войне не имеют.
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ну, ежели Киев в течении почти четырех лет не в состоянии призвать к ответственности всех манкуртов и агентов паРаши, которые вместе с мас-квой развязали войну против Украины и украинцев, как-то Ахметов, Гепа, Допа, Вилкулы, мэры всех городов, где проходили сепаратистские збiговиська-референдумы и прочая мразь, всех расстреливавших Небесную сотню, пятую колонну в СБУ и т.д., то тогда этим займется Вашингтон.
но в этом случае в Киевский список, подготовленный Вашингтоном, попадет и добрая часть из сегодняшей украинской власти...
ворья и специалистов по схемам в Украине достаточно, чтобы забацать еще один список на пару сотен мудаков.
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... якщо всі люди навкруги будуть знати, що хтось щось украв, то вони можуть відмовитись торгувати з крадієм, щоб не стати і самим співучасниками крадіжки через обмін краденими грішми чи речами. Що ж тоді буде робити крадій, якщо він не зможе ніяк використати вкрадені гроші? Чи є тоді смисл щось красти, чи є смисл так жити? ... ...
Джерело: розділ 2.2 із https://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52565807 .
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список "кремлевский" не полный ,если в нем отсутствует список "кремлевских кошельков в Украине"
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Плешивый Педофил выступил с гневным Возмущам-сом и Осуждам-сом Омериканского Империаялизьма... Всі, хто перебуває у "кремлівському списку", несуть особисту і колективну відповідальність за порушення міжнародного права, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1264
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За Чечню 2 раза,за Грузию,Украину и Ситрию...маловато ВАТЫ накосили Конгрессмены США маловато
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РАБссиянские миллиарпдеры сбежали из Украины и вывели бабло.Остался один Новинский.Рома Абрамович и тот сбежал с баблом вонючим.. Всі, хто перебуває у "кремлівському списку", несуть особисту і колективну відповідальність за порушення міжнародного права, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1968
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кремляди свои убытки будут компенсировать из бюджета, кацапоскоту приготовиться к переходу на подножный корм
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе, кто находится в "кремлевском списке", несут личную и коллективную ответственность за нарушение международного права, - Климкин
 
 
 
 
 
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