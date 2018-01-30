 Все, кто находится в "кремлевском списке", несут личную и коллективную ответственность за нарушение международного права, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Публикация "кремлевского списка" означает, что все, кто там находятся, несут личную и коллективную ответственность за нарушение принципов международного права", - сказал он на совместной с главой МИД Италии Анджелино Альфано пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Этот список означает, что Соединенные Штаты считают, что, во-первых, Россия нарушает фундаментальные принципы международного права и во-вторых, что Россия пытается системно разрушать функционирование демократических институтов в цивилизованном мире", - подчеркнул П.Климкин.

По его словам, публикация этого списка также означает, что все кто в нем упоминается, а не только абстрактная РФ "несут личную и коллективную ответственность за нарушения принципов международного права и осознанное системное влияние с целью разрушить работы демократических институтов".

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Также министр иностранных дел подчеркнул, что этот список означает, что РФ "обязательно получить системный ответ".

"Ключевым элементом в этом конечно есть солидарность всего цивилизованного мира. Уверен, что эти вопросы будут обсуждаться в ходе предстоящих встреч, в том числе Большой семерки", - добавил П.Климкин.

Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.



В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.



Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.