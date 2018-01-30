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 Луценко о 7-дневном отдыхе за 10 тыс. евро: Это подарок сына. Никаких излишеств там не было

Генпрокурор Юрий Луценко обещает указать все расходы на отдых в своей декларации.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что у его семьи имеется достаточно и задекларированных финансовых ресурсов для отдыха на Сейшельских островах. Об этом генпрокурор рассказал журналистам в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле", - пояснил Луценко.

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Он отметил, что во время отдыха на островах "никаких излишеств там не было".

"Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так на самом деле произошло, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом", - отметил генпрокурор.

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Луценко добавил, что его сын, который платит налоги, имеет возможность помочь родителям "получить эту передышку перед сложным годом".

Генпрокурор объяснил, что помощь сына в размере 10 тыс. евро показана в декларации, как одноразовый подарок.

Издание отмечает, что по информации "Радио Свобода", в конце 2017 года семья генпрокурора в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы.

Источник: https://censor.net.ua/n3047474
 
 
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У этой Яги коллекция сумок дизайнерских на гору денег и всем пох
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Каков поп, таков и приход: президент Порошенко кутил на Мальдивах, а генпрокурор Луценко - на Сейшелах Январь 30, 2018Комментарии: 4Метки: Луценко на Сейшелах, Порошенко на Мальдивах
Луценко о 7-дневном отдыхе за 10 тыс. евро: Это подарок сына. Никаких излишеств там не было - Цензор.НЕТ 2817Сегодня стало известно об еще одном грандиозном позоре, продемонстрированном украинскому народу и всему миру нынешней клептократической властью. Президент Порошенко тайно отдыхал перед Новым годом неделю на Мальдивах, а генпрокурор Луценко - тоже тайно, тоже перед Новым годом и тоже неделю - гулял на Сейшелах…
Как выяснило «Радио Свобода», в конце 2017 семья генпрокурора Юрия Луценко в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы.
При этом сам он уверяет, что его семья имеет достаточные и задекларированные финансовые ресурсы для отдыха на Сейшельских островах.
Об этом генпрокурор рассказал журналистам в Брюсселе, сообщает 30 января «Укринформ«.
«Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле», - сообщил Луценко.
Генпрокурор отметил, что во время отдыха на островах «никаких излишеств там не было».
«Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так реально происходит, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом», - отметил Луценко.
Глава ГПУ заявил, что его сын, который платит налоги, имеет возможность помочь родителям «получить этот отдых перед трудным годом».
Генпрокурор пояснил, что помощь сына в размере 10 000 евро показана в декларации, как одноразовый подарок.
Напомню, Порошенко лишь 16 января вынужден был признаться, что перед Новым годом летал на Мальдивы.
Хотя еще 11 января над ним по этому поводу справедливо поиздевались Путин и российские журналисты.
А украинские активисты сообщили об этом вопиющем факте еще 8 числа.
Заметьте, у сегодняшней Украины две главные беды - это война и тотальная коррупция. При этом больше половины населения страны бедствует.
Однако Верховный главнокомандующий считает нормальным слетать на неделю на Мальдивы, а генпрокурор также ничего не видит зазорного в поездке на Сейшелы…
Позор этим моральным уродам!
Справка. Сейшелы - это архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки, состоящий из 115 островов. Здесь много пляжей, коралловых рифов и заповедников, в которых водятся редкие виды животных, в том числе гигантские черепахи. Столицей государства является город Виктория. Он расположен на самом крупном из островов - Маэ. Здесь же находятся покрытый тропическими лесами национальный парк Морн и пляжи, в том числе Бо-Валлон и Анс-Такамака.
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Я буєю, дорога редакція. В країні - триндець, а Петя-інкогніто на мальдіви, алко-прокурор - на Сейшельські острови, у депутатів до 06 лютого канікули (нагадаю, що під час військових дій). Це якийсь довбаний сюр, де я???
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"Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, блядська Данія! Піздєц всім сподіванням..."
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Современное прочтение "Гамлета"? Скиньте ссылку.
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Ну, бувають в історії країн люди масштабу Вашингтона, Рейгана, Лінкольна.
А тут подивишся - "державний діяч". Шо воно робить? Чим зайняте? *** його зна. Але, *ука, втомлюється. Отдохнуть йому треба абізатєльно от етого всєго. Подальше від цих всяких там людішек.
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Ну, да с "излишествами" тянет на 500 тыс. долларов.
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так оплата ж -налічнимі-
там -якщо в українських цінах на омари=то мільйонів п'ять долярами...
а це ж один танк оплот та ешелон дизпалива до нього ...
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"помоч родителям"))) ...он считает за недоразвитых всех граждан Украины...
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1000%. ЦУКИ, когда же их всех истребят, как они пытаются истребить украинское население
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а мабудь то сильноразвіті пам'ятники небосотні ставлять в той час коли юціки та парашени повипускали убивць небосотні -в рашу...
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Почему у многих высших чиновников в Украине фефект фикции? Югик, Хлимкин, например. Их же никто всерьез не воспринимает. Клоуны гороховые. Не сразу и поймешь, говорят они или газы пускают.
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так через цих праффффєсссарів і народ країни=никто всерьез не воспринимает. Клоуны гороховые.
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так він же у нього інвагід дгупої ггуппи....
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А интересно - младшенького в армию заметут?
Или "уже" как старшенький - отслужил на передовой в "горящем танке"?
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Малехо удивляет реакция некоторых... А что?Кто то думал,что будет по другому?Как тока встали они на майданной трибуне в один ряд-я понял,пропал дом...Начали воровать с калош,а заканчивают страной. Хоть бы уже какой метеорит долбанул,что бы шарик пополам. Шутю... Надоели,гады...
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как в том анекдоте, где вы берете деньги? в тумбочке...а кто их туда ложит? так у Югы это оказывается сынок-семейный кошелек...паскуда картавая!
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семья генпрокурора в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы.Источник: https://censor.net.ua/n3047474

Союз... 80-ые... Мужичок с Севера приехал в Москву, на вокзале заказывает два такси в ресторан... А второе Вам зачем? А во втором шапка моя поедет!!!
И тута вопрос, Аднако: а кто (что) у него на третьей вилле ОТДЫХАЛО?
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Капец, вас имеют в особо циничной форме. (чтобы стало легче или для равновесия можете написать, как имеют нас)
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У всякого своя доляІ свій шлях широкий,Той мурує, той руйнує,Той неситим окомЗа край світа зазирає,Чи нема країни,Щоб загарбать і з собоюВзять у домовину.Той тузами обираєСвата в його хаті,А той нишком у куточкуГострить ніж на брата.А той, тихий та тверезий,Богобоязливий,Як кішечка підкрадеться,Вижде нещасливийУ тебе час та й запуститьПазурі в печінки, -І не благай: не вимолятьНі діти, ні жінка.А той, щедрий та розкошний,Все храми мурує;Та отечество так любить,Так за ним бідкує,Так із його, сердешного,Кров, як воду, точить!..А братія мовчить собі,Витріщивши очі!Як ягнята. «Нехай, - каже, -Може, так і треба».Так і треба! бо немаєГоспода на небі! А ви в ярмі падаєтеТа якогось РаюНа тім світі благаєте?Немає! немає!Шкода й праці, схаменіться.Усі на сім світі -І царята, і старчата -Адамові діти.І той... і той... А що ж то я?Ось що, добрі люди:Я гуляю, бенкетуюВ неділю і в будень.А вам нудно! жалкуєте!Єй-богу, не чую.
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Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає -
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину,
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадетеся,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки, -
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкішний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
Оповідач повертається додому напідпитку. Він лягає спати і тоді йому сниться дивовижний сон. Йому сниться ніби він летить над Україною. Тут він бачить суперечливу картину: красиві села у рясних вишневих садках і нещасні люди, які живуть у цьому страшному «раю»:
Немає там власті, немає там кари,
Там сміху людського і плачу не чуть.
Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш,
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть
Княжат недорослих; а он розпинають
Вдову за подушне, а сина кують,
Єдиного сина, єдину дитину,
Єдину надію! в військо оддають!
Бо його, бач, трохи! А онде під тином
Опухла дитина, голоднеє мре,
А мати пшеницю на панщині жне.
Тоді оповідач хоче знайти щастя хоч на краю світу і летить до Сибіру. Але і там він бачить страшну картину: закуті в кайдани каторжники, які більше нагадують мерців, аніж живих людей. Серед них і революціонер - «цар волі», який хотів лише кращої долі для свого народу.
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Ах---ь в воюющей стране.Президент на Мальдивах, Генпрокурор на Сейшелах а вы хлопцы воюйте , а то Путин нападет.Вот Вам вся мораль этой гребанной власти.
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Драку с полицаями сынуля папашке заказал за эти деньги?
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- фильтрующийся вирус коррупции особенно бурно развивается в организме ослабленном алкоголем, ..
- и другими излишествами нехорошими!
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Вот не знал, что пенсии по инвалидности и зарплаты минометчика в АТО сыночка, хватит для подарка папашке генпрокурору для отдыха на Сейшелах.
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Точно бартер був, ні ну правда юҐік синочку весілля оплатив, хавчик для почестних гостей, ну там подарунки різноманітні, синочок у відповідь відпочинок на Сейшелах. Яка кришталево чіста та дружня сім`я, аж жаба душить, завитки беруть. Луценко о 7-дневном отдыхе за 10 тыс. евро: Это подарок сына. Никаких излишеств там не было - Цензор.НЕТ 6071
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Купил брычку Будулая и Коняку Кремля Лаврова и айда по Украине туристом нищебродом в лохмотьях... Луценко о 7-дневном отдыхе за 10 тыс. евро: Это подарок сына. Никаких излишеств там не было - Цензор.НЕТ 9782
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2009-03-03 Однопартиец В.Волга об однопартийце Ю.Луценко.
...Я считаю, что популист он отличный, управленец - совершенно бездарный, да и человек он мерзкий. И очень опасен для Украины. Таких людей в политическом смысле необходимо уничтожать. Ведь, маргинализация общества, которой так активно занимается Луценко, - это ничто иное, как работа против страны.
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Всё забываю спросить. Кабинетик урезал?
2014-06-20 Нового генпрокурора шокировало богатство Пшонки
Новоназначенный генпрокурор Виталий Ярема удивился, увидев 7-комнатные хоромы, которые назывались кабинетом его предшественника - Виктора Пшонки. (Бютовец Ярема впечатлительней от свободовца Махницкого (адвокат Пупса). авт.)
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2009-03-05 Колесников рассказал, как пьяный Луценко плакал и просил у него прощение
--Луценко - циничный подонок. Летом 2007 года, перед досрочными парламентскими выборами мы встретились с ним в кабинете у Виктора Балоги. Глава секретариата просил наш штаб не уничтожать Луценко на выборах. Министр с перепугу выпил в комнате отдыха главы президента бутылку коньяка и сорок минут проплакал, просил простить его.

2009-03-04 Борис Колесников: Луценко в кабинете Балоги напился коньяка и просил прощения у меня и у моей супруги
Стойкое противостояние сохранилось лишь между теми, чья неприязнь имеет не политическую или идеологическую подоплеку, а обусловлено личным конфликтом

2008-04-21 Луценко хотел Колесникову дать медаль за сотрудничество с МВД
Напомним, в ходе визита Президента Украины Виктора Ющенко в Донецк 17 апреля министр МВД Юрий Луценко сообщил, что приготовил награду для народного депутата от Партии регионов Бориса Колесникова.
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Югик, ты что-то совсем "поскромничал". За 10 штук евриков 20 чел. могут неделю отдыхать очень даже не плохо.
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пенсия за пять лет. профукать за неделю это конечно не излишество.
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Ак же гарно,що у всіх наших достойників такі талановиті бізнесмени сини,жінки,бабусі,тесті і далі по списку...
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"Луценко о 7-дневном отдыхе за 10 тыс. евро: Это подарок сына. Никаких излишеств там не было" - как вы уже все достали, интересно, за какие заслуги ты, барыга отдохнул, может раскрыл преступления на Майдане, может раскрыл крупных коррупционеров и принёс в казну миллиарды доляров, чтобы заработать 10 тыс.евро простому человеку надо десять лет работать, а ты шоумен, по совместительству генпрокурор, за 7 дней пропил, нет Украине подходит только румынский вариант решения проблем с этой коррумпированной властью.
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Відпочинок родини генпрокурора Луценка на Сейшелах орієнтовно вартував не менше 50 тисяч євро - «Схеми»
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Скоріше це подарунок не сина, а шпигуна Лоліти, що прикрив його корупційні схеми, зливши агентів НАБУ під прикриттям.
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Лёгкая придурковатость делает женщину практически неуязвимой, а юрия витальевича - генпрокурором.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко о 7-дневном отдыхе за 10 тыс. евро: Это подарок сына. Никаких излишеств там не было
 
 
 
 
 
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