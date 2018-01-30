 Луценко о 7-дневном отдыхе за 10 тыс. евро: Это подарок сына. Никаких излишеств там не было

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что у его семьи имеется достаточно и задекларированных финансовых ресурсов для отдыха на Сейшельских островах. Об этом генпрокурор рассказал журналистам в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле", - пояснил Луценко.

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Он отметил, что во время отдыха на островах "никаких излишеств там не было".

"Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так на самом деле произошло, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом", - отметил генпрокурор.

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Луценко добавил, что его сын, который платит налоги, имеет возможность помочь родителям "получить эту передышку перед сложным годом".

Генпрокурор объяснил, что помощь сына в размере 10 тыс. евро показана в декларации, как одноразовый подарок.

Издание отмечает, что по информации "Радио Свобода", в конце 2017 года семья генпрокурора в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы.