 Луценко о 7-дневном отдыхе за 10 тыс. евро: Это подарок сына. Никаких излишеств там не было

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что у его семьи имеется достаточно и задекларированных финансовых ресурсов для отдыха на Сейшельских островах. Об этом генпрокурор рассказал журналистам в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле", - пояснил Луценко.
Он отметил, что во время отдыха на островах "никаких излишеств там не было".
"Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так на самом деле произошло, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом", - отметил генпрокурор.
Луценко добавил, что его сын, который платит налоги, имеет возможность помочь родителям "получить эту передышку перед сложным годом".
Генпрокурор объяснил, что помощь сына в размере 10 тыс. евро показана в декларации, как одноразовый подарок.
Издание отмечает, что по информации "Радио Свобода", в конце 2017 года семья генпрокурора в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы.
Сегодня стало известно об еще одном грандиозном позоре, продемонстрированном украинскому народу и всему миру нынешней клептократической властью. Президент Порошенко тайно отдыхал перед Новым годом неделю на Мальдивах, а генпрокурор Луценко - тоже тайно, тоже перед Новым годом и тоже неделю - гулял на Сейшелах…
Как выяснило «Радио Свобода», в конце 2017 семья генпрокурора Юрия Луценко в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы.
При этом сам он уверяет, что его семья имеет достаточные и задекларированные финансовые ресурсы для отдыха на Сейшельских островах.
Об этом генпрокурор рассказал журналистам в Брюсселе, сообщает 30 января «Укринформ«.
«Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле», - сообщил Луценко.
Генпрокурор отметил, что во время отдыха на островах «никаких излишеств там не было».
«Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так реально происходит, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом», - отметил Луценко.
Глава ГПУ заявил, что его сын, который платит налоги, имеет возможность помочь родителям «получить этот отдых перед трудным годом».
Генпрокурор пояснил, что помощь сына в размере 10 000 евро показана в декларации, как одноразовый подарок.
Напомню, Порошенко лишь 16 января вынужден был признаться, что перед Новым годом летал на Мальдивы.
Хотя еще 11 января над ним по этому поводу справедливо поиздевались Путин и российские журналисты.
А украинские активисты сообщили об этом вопиющем факте еще 8 числа.
Заметьте, у сегодняшней Украины две главные беды - это война и тотальная коррупция. При этом больше половины населения страны бедствует.
Однако Верховный главнокомандующий считает нормальным слетать на неделю на Мальдивы, а генпрокурор также ничего не видит зазорного в поездке на Сейшелы…
Позор этим моральным уродам!
Справка. Сейшелы - это архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки, состоящий из 115 островов. Здесь много пляжей, коралловых рифов и заповедников, в которых водятся редкие виды животных, в том числе гигантские черепахи. Столицей государства является город Виктория. Он расположен на самом крупном из островов - Маэ. Здесь же находятся покрытый тропическими лесами национальный парк Морн и пляжи, в том числе Бо-Валлон и Анс-Такамака.
А тут подивишся - "державний діяч". Шо воно робить? Чим зайняте? *** його зна. Але, *ука, втомлюється. Отдохнуть йому треба абізатєльно от етого всєго. Подальше від цих всяких там людішек.
там -якщо в українських цінах на омари=то мільйонів п'ять долярами...
а це ж один танк оплот та ешелон дизпалива до нього ...
Или "уже" как старшенький - отслужил на передовой в "горящем танке"?
Союз... 80-ые... Мужичок с Севера приехал в Москву, на вокзале заказывает два такси в ресторан... А второе Вам зачем? А во втором шапка моя поедет!!!
И тута вопрос, Аднако: а кто (что) у него на третьей вилле ОТДЫХАЛО?
Той неситим оком
За край світа зазирає -
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину,
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадетеся,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки, -
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкішний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
Оповідач повертається додому напідпитку. Він лягає спати і тоді йому сниться дивовижний сон. Йому сниться ніби він летить над Україною. Тут він бачить суперечливу картину: красиві села у рясних вишневих садках і нещасні люди, які живуть у цьому страшному «раю»:
Немає там власті, немає там кари,
Там сміху людського і плачу не чуть.
Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш,
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть
Княжат недорослих; а он розпинають
Вдову за подушне, а сина кують,
Єдиного сина, єдину дитину,
Єдину надію! в військо оддають!
Бо його, бач, трохи! А онде під тином
Опухла дитина, голоднеє мре,
А мати пшеницю на панщині жне.
Тоді оповідач хоче знайти щастя хоч на краю світу і летить до Сибіру. Але і там він бачить страшну картину: закуті в кайдани каторжники, які більше нагадують мерців, аніж живих людей. Серед них і революціонер - «цар волі», який хотів лише кращої долі для свого народу.
- и другими излишествами нехорошими!
...Я считаю, что популист он отличный, управленец - совершенно бездарный, да и человек он мерзкий. И очень опасен для Украины. Таких людей в политическом смысле необходимо уничтожать. Ведь, маргинализация общества, которой так активно занимается Луценко, - это ничто иное, как работа против страны.
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