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 В Киевсовете поддержали переименование станции "Петровка" и синей ветки метро

Во вторник, 30 января, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения, который предусматривает переименование станции и линии Киевского метрополитена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Согласно проекту решения, предлагается переименовать станцию метро "Петровка" в "Почайная" - в соответствии с названием реки "Почайная", что является одной из самых древних в Киеве", - говорится в сообщении. 

Общественные обсуждения соответствующего предложения проходили с 1 марта до 1 мая 2017 года. К голосованию приобщились 1932 человека. 73% из них поддержали переименование.

Также в соответствии с документом, "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки может получить новое название "Оболонско-Теремковская".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На станциях киевского метрополитена планируют дополнительно установить 320 камер видеонаблюдения

Существующее название отражает лишь начальный проект линии, и в настоящее время она не проходит через местность Куреневку. Вторая часть названия "Красноармейская" - перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции "Красноармейская" в "Дворец Украина" в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 года улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская.

Общественные обсуждения проходили с 29 мая до 29 июля 2017 года. Новое название поддержали 80% граждан, которые приобщились к голосованию.

Проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы. После чего документ обсудят на пленарном заседании Киевского городского совета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3047473
 
 
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Уходят старые названия, а ведь я как то на ней заблудился наевшись таблеток на производственной практике...
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А че Почайная???по логике Петровка находится на проспекте Степана Бандеры!!!
И станция должна быть им.С.Бандеры))))
И пускай у ваты подгорает....
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Дегенераты, мать вашу... Ну чем Петровка не угодила? Петровых - тысячи и среди комуняк, и среди бандеровцев. Ублюдочная власть, ублюдочный мэр... Этот гребаный боксер всё кичился, что починил дороги - так где они? Киевские улицы все в ямах!!! Зато на переименования бабла хватает!
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Петровы, Ивановы, Сидоровы... А Пьётр І - це вже взагалі занадто. А? Когось ще так плющить від цього перейменування? Мене - ні...В Киевсовете поддержали переименование станции "Петровка" и синей ветки метро - Цензор.НЕТ 2945
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Петровский это мерзость способствовавшая голодомору украинцев. А Почайна это правильно, древняя река. Варяги шедшие из Скандинавии в Греки останавливались здесь починять свои ладья, отсюда Почайна. Браво! Я обеими руками за! ПОЧАЙНА.
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Кияни асоціюють річку Почайну з Подолом, вулицею Почаївською (варіант - Почайнінська). А не з промзоною по той бік лінії електрички.
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ты бы за киевлян не расписывался, клоун, а то уже пробовал расписаться за всех украинцев кому на каком языке говорить и врагом соборности Украины стал
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Как раз станция метро стоит прямо по руслу Почайны. Очень символичная река. Почайна это летописная река, а все летописное достойно увековечению.
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Ой, а площадь Новороссийскую и улицу уже переименовали в Киеве?
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Хорошее название. Будет повод возродить речку, а может и другие 70 малых рек Киева.
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Это как возродить? Она как раз на месте Метро была.
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Ніяк, вона в правильну сторону розвернута.
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Работают не покладая рук депутаты. Как на андреевском стройку остановить, так нет, а переименовать -так аж бегут.
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а какая взаимосвязь? стройку все равно не остановят.
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Григо́рий Петро́вский, 23 января 1878, родился в селе Печенеги, - революционер, советский партийный и гос. деятель. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1918-1919, 1920-1921 гг. Член ЦК РКП(б) - ВКП(б) в 1921-1939 гг. В 1926-1939 гг. кандидат в члены Политбюро ЦК...

Петровский был вторым советским наркомом внутренних дел РСФСР(17 (30) ноября 1917 - 30 марта 1919). Стал одним из создателей ВЧК...

Подписал директиву о Красном терроре...

Петровский Г. И. похоронен в Москве на Красной площади у Кремлёвской стены.

Террорист! Долой из истории! У Київраді підтримали перейменування станції "Петрівка" і синьої гілки метро - Цензор.НЕТ 8955
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Теперь заживем У Київраді підтримали перейменування станції "Петрівка" і синьої гілки метро - Цензор.НЕТ 2186
Теперь быеще Львівську Браму открыть, пусть и под другим именем, но на Львовской площади..
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да, пока была Петровка - так и Львовська брама была - а как станет Почайну - и Львовскую браму закопают ((
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В Киевсовете поддержали переименование станции "Петровка"
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Думав, назвуть Петро-Олексіївка...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киевсовете поддержали переименование станции "Петровка" и синей ветки метро
 
 
 
 
 
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