 В Киевсовете поддержали переименование станции "Петровка" и синей ветки метро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
"Согласно проекту решения, предлагается переименовать станцию метро "Петровка" в "Почайная" - в соответствии с названием реки "Почайная", что является одной из самых древних в Киеве", - говорится в сообщении.
Общественные обсуждения соответствующего предложения проходили с 1 марта до 1 мая 2017 года. К голосованию приобщились 1932 человека. 73% из них поддержали переименование.
Также в соответствии с документом, "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки может получить новое название "Оболонско-Теремковская".
Существующее название отражает лишь начальный проект линии, и в настоящее время она не проходит через местность Куреневку. Вторая часть названия "Красноармейская" - перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции "Красноармейская" в "Дворец Украина" в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 года улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская.
Общественные обсуждения проходили с 29 мая до 29 июля 2017 года. Новое название поддержали 80% граждан, которые приобщились к голосованию.
Проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы. После чего документ обсудят на пленарном заседании Киевского городского совета.
И станция должна быть им.С.Бандеры))))
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Думав, назвуть Петро-Олексіївка...