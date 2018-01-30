 "Парня отпустите, суки!", - драка азовцев и патрульных в Кременчуге. ВИДЕО

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал начальник отдела связей с общественостью ГУ Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.
По его словам, задержан 15-летний активист.
"Задержанный был одет в форму "Национального корпуса "Азов". По данному факту на родителей неcовершеннолетнего составлен административный протокол, им придется уплатить штраф. Уголовная ответсвенность за данный вид правонарушения натспает с 16-летнего возраста", - отметил он.
Также Сулаев сообщил, что по факту события открыто уголвное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов). Следственные действия продолжаются.
Нацкорпус "Азов" пикетировал строительство ТЦ "Метрополь" в Кременчуге 16 декабря 2017 года. Владелец заведения утверждал, что имеет все документы о законном строительстве. Возникла драка между протестующими и полицейскими, в ходе которой один из активистов был задержан.
Ага, видали мы на "каве" этих несовершеннолетних приверженцев азіва, титушня классического вида детектед. Так что пакуйте голубя без лишних сантиментов.
тож самые что ни на есть патриотистые патриоты, флаги
позорятносят, символика, все как у самых-самых настоящих, чтоб никто не мог этого не заметить.
есть много всяких упырей, а начинать, как по мне, нужно УПЦ мп, телеканалов, которые практически открыто работают на врагов, газеты, радио..
за все время, ни одного серьезного наезда со стороны этих вот патриотов
Олена Монова
16 ч ·
А вообще это так прекрасно, что просто ослепительно
Ты кропотливо собираешь небольшую армию отмытых и причесанных титуханов
Тренируешь, дрессируешь, одеваешь, экипируешь
Причем так, что никто ничего не замечает
Вваливаешь кучу бабла и времени…В один прекрасный день выводишь это все на улицы маршем под громкими националистическими лозунгами и подаешь как проект по национальному спасению и возрождению
Для фотосессии находишь самых фактурных, красивых, здоровенных, чтобы телки визжали и писались в пантофли
А они возьми и напиши "членські взнески", ну что ты будешь делать
И все, весь пафос папи.де пошел
Все х..ня, давай по новой (с)
Бо як були мусарами так мусорами і залишилися...
https://ua.censor.net.ua/photo_news/3047479/vajko_poranenogo_v_odesi_kapitana_politsiyi_lytvynyuka_vdalosya_vryatuvaty_zavdyaky_tytanichnym_zusyllyam