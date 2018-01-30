 "Парня отпустите, суки!", - драка азовцев и патрульных в Кременчуге. ВИДЕО

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал начальник отдела связей с общественостью ГУ Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, задержан 15-летний активист.

"Задержанный был одет в форму "Национального корпуса "Азов". По данному факту на родителей неcовершеннолетнего составлен административный протокол, им придется уплатить штраф. Уголовная ответсвенность за данный вид правонарушения натспает с 16-летнего возраста", - отметил он.

Также Сулаев сообщил, что по факту события открыто уголвное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов). Следственные действия продолжаются.

Читайте также: В спецподразделении "Азoв" нет на вооружении американских ПТРК и гранатометов, - заявление пресс-службы НГУ

Нацкорпус "Азов" пикетировал строительство ТЦ "Метрополь" в Кременчуге 16 декабря 2017 года. Владелец заведения утверждал, что имеет все документы о законном строительстве. Возникла драка между протестующими и полицейскими, в ходе которой один из активистов был задержан.