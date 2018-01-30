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Все про:Кременчуг (161) Нацполиция (6807) Полтавщина (401) Азов (154)

 "Парня отпустите, суки!", - драка азовцев и патрульных в Кременчуге. ВИДЕО

Задержанным в декабре за драку с кременчугской полицией оказался несовершеннолетний приверженец "Национального корпуса "Азов".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал начальник отдела связей с общественостью ГУ Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, задержан 15-летний активист.

"Задержанный был одет в форму "Национального корпуса "Азов". По данному факту на родителей неcовершеннолетнего составлен административный протокол, им придется уплатить штраф. Уголовная ответсвенность за данный вид правонарушения натспает с 16-летнего возраста", - отметил он.

Также Сулаев сообщил, что по факту события открыто уголвное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов). Следственные действия продолжаются.

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Нацкорпус "Азов" пикетировал строительство ТЦ "Метрополь" в Кременчуге 16 декабря 2017 года. Владелец заведения утверждал, что имеет все документы о законном строительстве. Возникла драка между протестующими и полицейскими, в ходе которой один из активистов был задержан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3047468
 
 
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несовершеннолетний приверженец "Национального корпуса "Азов".

Ага, видали мы на "каве" этих несовершеннолетних приверженцев азіва, титушня классического вида детектед. Так что пакуйте голубя без лишних сантиментов.
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да как ты можешь?
тож самые что ни на есть патриотистые патриоты, флаги позорят носят, символика, все как у самых-самых настоящих, чтоб никто не мог этого не заметить.
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Це були протести Свободи проти незаконної забудови в парку, тут потрібно підтримати свободівців та затриманого активіста! Не можна будувати в парках дебільні кафешки!
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знаешь, очень часто любят застройщиков псевдопатриоты всякие кошмарить, в основном из-за денег, ну типа такой себе вариант вымогательства.
есть много всяких упырей, а начинать, как по мне, нужно УПЦ мп, телеканалов, которые практически открыто работают на врагов, газеты, радио..
за все время, ни одного серьезного наезда со стороны этих вот патриотов
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Любитель мусоров - любишь когда тебе в жопу дубинку засовывают
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Так это ж старючее видео. Его выкладывали то ли месяц, то ли два назад.
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А в статье и написано, что это в декабре происходило.
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"Национальная дружина" Кременчуга уже работает.
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Кацап Боцман, глава Нац Дружины, раньше состоявший в РНЕ(Кацапское национально единство) полностья одобряет!
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Позавчера таких несовершеннолетних в новой форме с новым названием на Майдане к присяге приводили. Так что ловить тех малолеток - не переловить.
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"Хлопця відпустіть, суки!", - бійка азовців і патрульних у Кременчуці - Цензор.НЕТ 7718

Олена Монова
16 ч ·

А вообще это так прекрасно, что просто ослепительно
Ты кропотливо собираешь небольшую армию отмытых и причесанных титуханов
Тренируешь, дрессируешь, одеваешь, экипируешь
Причем так, что никто ничего не замечает

Вваливаешь кучу бабла и времени…В один прекрасный день выводишь это все на улицы маршем под громкими националистическими лозунгами и подаешь как проект по национальному спасению и возрождению

Для фотосессии находишь самых фактурных, красивых, здоровенных, чтобы телки визжали и писались в пантофли

А они возьми и напиши "членські взнески", ну что ты будешь делать
И все, весь пафос папи.де пошел
Все х..ня, давай по новой (с)
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Ну кто будет 21 минуту смотреть это кино? Неужели нельзя вырезать сам момент драки и показать?
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Настоящий художник должен быть правдив.

"Хлопця відпустіть, суки!", - бійка азовців і патрульних у Кременчуці - Цензор.НЕТ 6598
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Це кафешка податкового кнура, котрий її побудував в міському парку?
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Та гасить их дубинками надо было, малолеток этих. Года по 3 каждому дать, пускай посидят и подумают как на копов залупаться!
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От ніякого жалю немає, коли цих собак авакова починають бити та вбивати...
Бо як були мусарами так мусорами і залишилися...
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Так тут вроде и одни и другие аваковские.
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Теж таке чув, але в хлопці це не підтверджують.
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Незаконные застройки уже никого не интересуют? Все уже напуганы Азовом и аплодируют мусорам?! Дааа .... Я был лучшего о вас мнения....
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Мусора только с пацанами воевать и умеют. Как нарвутся на бандита - один труп, другого откачивают неделю:

https://ua.censor.net.ua/photo_news/3047479/vajko_poranenogo_v_odesi_kapitana_politsiyi_lytvynyuka_vdalosya_vryatuvaty_zavdyaky_tytanichnym_zusyllyam
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Загадка. Азовцы - сейчас титушня Авакова. Мусора - вроде как тоже, под ним ходят
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Тупая статья, потому что неясно из-за чего сыр-бор. Если строят в парке, то население имеет право на протест. Это по любому. Даже если барыги забашляли городу. В стране всеобщей коррупции только протестами можно поставить заслон баблу.
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Аваковские прицепили наклейки на бордель который крышуют аваковские. За это аваковские хотели покрутить аваковских,но аваковские упирались. Тогда аваковские начали пырскать из балончиков по аваковским.
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От нема нічого нового під місяцем...В свій час Гітлер теж створив загони штурмовиків,які виконали для нього всю брудну роботу - вирізали,спалили,запакували в концтабори жидів,залякали іномислячих і створили масу провокацій.Потім штурмовики були знищені тими ж,хто їх створив...Але чи вистарчить Авакову сил ліквідувати взрощений ним же Національний Корпус,після того,як той зробить свою справу,тобто коли покаже (як заплановано) всю глибину дикої сваволі,розбірок "по понятіям" і дику сутність бунту?..От навряд чи...Симпатіі людей явно на стороні Корпусу,а не на стороні "реформованих",в інтонаціі яких все чіткіше проявляються старі мусорські нотки...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Парня отпустите, суки!", - драка азовцев и патрульных в Кременчуге. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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