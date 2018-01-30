 В приоритете - внедрение механизмов контроля и усиления ответственности руководства теробщин, - Гройсман

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со Специальным посланником правительства ФРГ по вопросам реформирования Украины в области управления и децентрализации Георгом Мильбрадтом.
"Вопрос децентрализации имеет важнейшее значение", - сказал Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что результаты децентрализации - заметны. И сейчас на повестке дня - вопросы управления землей общин, в том числе землей за пределами населенных пунктов, а также внедрение эффективных механизмов контроля и надзора за деятельностью общин и ответственностью их руководства.
"Мы говорим об упрощении объединения для создания способных общин, - сказал Владимир Гройсман. - Мы нашли механизмы укрепления способности, передали деньги, но нужна ответственность. И здесь нужны эффективные механизмы контроля. Поэтому я ставил бы вопрос ответственности и надзора также в приоритет законодательного регулирования".
Начатая в 2014 году реформа по децентрализации была и является одним из ключевых направлений работы Кабинета министров. По прогнозу, 2018-й станет годом формирования базового уровня местного самоуправления. Сейчас в Украине работают 665 ОТГ, 41 ОТГ ожидают решения ЦИК о назначении на их территории первых местных выборов.
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у СІЛЬСЬКУ громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Оскільки Калаглія є селом (код КОАТУУ 5123781700), а Овідіополь є селищем міського типу (код КОАТУУ 5123755100), за Конституцією України метою об'єднання жителів Калаглії та Овідіополя є об'єднання у сільську громаду Калаглії, а не у селищну громаду Овідіополя. Тому визначення Овідіополя як адміністративним центром об'єднаної територіальної громади Овідіополя та Калаглії суперечить Конституції України. Зважаючи на те, що Миколаївка є селом (код КОАТУУ 5123782500), визначення чи Миколаївки чи Калаглії адміністративним центром об'єднаної територіальної громади у разі об'єднання територіальних громад цих сіл відповідатиме ч.1 ст.140 Конституції України.
2. Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 року №11-рп/2001 адміністративно-територіальною одиницею є компактна частина єдиної території України, що є просторовою основою для організації і діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Абзац другий статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» під терміном «територіальна громада» означає жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є САМОСТІЙНИМИ адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.
У разі об'єднання територіальної громади села Калаглія з територіальною громадою селища Овідіополь територіальна громада Калаглії зникне, бо не буде результатом об'єднання жителів цього села як самостійної адміністративно-територіальної одиниці, інтереси жителів села Калаглія не будуть представлені Овідіопольською ОТГ, бо ця «ОТГ» буде результатом об'єднання не жителів села і селища, а територіальної громади села та територіальної громади селища. Відповідно, діяльність Овідіопольської ОТГ не буде врегульована Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», бо за ч.2 цього Закону місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
4. Стаття 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає, що громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. Зважаючи на тлумачення терміну «територіальна громада» у абз.2 ч.2 цього Закону, громадяни України - жителі села Калаглія з моменту створення Овідіопольської ОТГ як результату об'єднання територіальних громад села Калаглія та селища Овідіополь, не зможуть реалізовувати свої права на участь у місцевому самоврядуванні в межах цієї ОТГ, бо такої адміністративно-територіальної одиниці як «Овідіопольська ОТГ» немає. Відповідно, опір обмеженню права жителів села Калаглія на участь у місцевому самоврядуванні є законним і передбаченим ч.2 ст.3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
5. Одним з принципів місцевого самоврядування в Україні є підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб, однак після створення Овідіопольської ОТГ органи та посадові особи цієї ОТГ не будуть підзвітними перед громадянами України - жителями села Калаглія, адже територіальної громади села Калаглія з моменту створення Овідіопольської ОТГ не буде. Іншими словами, жителі села Калаглія будуть так само впливати на діяльність органів та посадових осіб ОТГ, як зараз вони можуть впливати на діяльність органів та посадових осіб Овідіопольської районної ради та Одеської обласної ради - ніяк. Зате підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями села Калаглія буде староста при здійсненні наданих йому Овідіопольською селищною радою повноважень, а відповідальним він буде лише перед Овідіопольською селищною радою (стаття 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
7. Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування» селищний голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Зважаючи на те, що кількість жителів села Калаглія (1800 осіб) та селища Овідіополь (11971 особа) є істотно різними, обрання після об'єднання територіальних громад цих населених пунктів селищного голови Овідіополя (особливо через митців у виборчих комісіях та їх мистецтво рахувати) ніколи не буде залежати від волі жителів села Калаглія. Закон передбачає, що «поглинута» територіальна громада перетвориться на «старостинський округ», жителі розташованого на території якого села зможуть обирати старосту, але повноваження такого старости обмежуються Положенням про старосту, затвердженим радою (ч.7 ст.14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). І якщо селищний голова представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства (п.14 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні), то староста представляє інтереси жителів села лише у виконавчих органах сільської, селищної чи міської ради (п.1 ст.54-1 цього Закону). Іншими словами, посада старости є посадою «весільного генерала» при виконкомі ради.
Це ж стосується і обрання жителями Калаглії (населення 1800 осіб) та Овідіополя (11971 особа) депутатів до Овідіопольської селищної ради, з передбачуваними наслідками голосування такими депутатами рішень з питань щодо майна, розташованого на території Калаглії.
Понад те, Овідіопольська селищна рада набуде повноважень перегляду і скасування будь-яких прийнятих до створення ОТГ рішень Калаглійської сільської ради (ч.8 ст.8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад), в тому числі щодо нерухомого майна (земельних ділянок).
З моменту створення Овідіопольської ОТГ Калаглійська сільська рада не зможе бути позивачем чи відповідачем у судах загальної юрисдикції з метою забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування.
9. З моменту створення Овідіопольської ОТГ всі питання, пов'язані з будівництвом, погодженням проектної документації, містобудуванням, зміною і наданням поштових адрес нерухомим об'єктам, бізнесом тощо на території села Калаглія будуть перебувати у віданні органів, створених Овідіопольською селищною радою у прийомні дні і години відповідними чиновниками цієї ради та її органів, установ і підприємств.
10. Суб'єктами добровільного об'єднання територіальних громад є СУМІЖНІ територіальні громади сіл, селищ та міст (ч.1 ст.3, ч.ч.1, 2 ст.6, ч.1 ст.8-1 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»). Територіальні громади сіл Миколаївки та Калаглії є суміжними (прилеглими, розташованими поруч, сусідніми, межують одна з одною), тому вони є суб'єктами добровільного їх об'єднання, але територіальна громада селища Овідіополь є територіально віддаленою від територіальної громади села Калаглія, між ними розташовані землі запасу Овідіопольської районної ради та Одеської обласної ради, тому ці територіальні громади не можуть бути об'єднаними хоч добровільно, хоч примусово.
12. Відповідно до ч.3 ст.10 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється пропорційно до площі ОТГ та кількості СІЛЬСЬКОГО населення у такій ОТГ. Іншими словами, лише завдяки населенню Калаглії Овідіополь зможе одержувати фінансову підтримку «добровільного» об'єднання ТГ.
13. Для тих, кому важко зрозуміти зміст вищенаписаного:
- в державі, залежній від іноземців та фінансування міжнародними організаціями, триває ДЕСОВЄТІЗАЦІЯ, тобто знищення системи сільського самоврядування, представництва інтересів села.
- сільські ради є нащадками і носіями Магдебурзького права, знищення якого в Україні здійснюється наразі під виглядом «децентралізації»;
- фінансування що Калаглійської ТГ, що Овідіопольської ТГ, що Овідіопольської ОТГ, незалежно від змісту папірців під узагальненою назвою «Перспективний план розвитку» в Україні здійснюється свавільно виключно за бажанням чиновника ОДА та РДА, тому і фінансові переваги для Калаглії від ОТГ будуть лише тимчасовими, як «фіндопомога ветеранам та пенсіонерам» напередодні виборів.
http://pravdand.com/category/%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d1%96%d1%8f/
Каждый может для себя получить ответ на вопрос: а добровольная ли происходит в Украине коллективизация и не совпадают ли случаем границы ОТГ с границами старых совхозов и колхозов?