 В приоритете - внедрение механизмов контроля и усиления ответственности руководства теробщин, - Гройсман

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со Специальным посланником правительства ФРГ по вопросам реформирования Украины в области управления и децентрализации Георгом Мильбрадтом.

"Вопрос децентрализации имеет важнейшее значение", - сказал Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что результаты децентрализации - заметны. И сейчас на повестке дня - вопросы управления землей общин, в том числе землей за пределами населенных пунктов, а также внедрение эффективных механизмов контроля и надзора за деятельностью общин и ответственностью их руководства.

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"Мы говорим об упрощении объединения для создания способных общин, - сказал Владимир Гройсман. - Мы нашли механизмы укрепления способности, передали деньги, но нужна ответственность. И здесь нужны эффективные механизмы контроля. Поэтому я ставил бы вопрос ответственности и надзора также в приоритет законодательного регулирования".

Начатая в 2014 году реформа по децентрализации была и является одним из ключевых направлений работы Кабинета министров. По прогнозу, 2018-й станет годом формирования базового уровня местного самоуправления. Сейчас в Украине работают 665 ОТГ, 41 ОТГ ожидают решения ЦИК о назначении на их территории первых местных выборов.