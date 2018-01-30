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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10252) Гройсман (3791) реформы (2872) децентрализация (341) территориальная община (42)

 В приоритете - внедрение механизмов контроля и усиления ответственности руководства теробщин, - Гройсман

Передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов - приоритеты работы правительства, теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со Специальным посланником правительства ФРГ по вопросам реформирования Украины в области управления и децентрализации Георгом Мильбрадтом.

"Вопрос децентрализации имеет важнейшее значение", - сказал Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что результаты децентрализации - заметны. И сейчас на повестке дня - вопросы управления землей общин, в том числе землей за пределами населенных пунктов, а также внедрение эффективных механизмов контроля и надзора за деятельностью общин и ответственностью их руководства.

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"Мы говорим об упрощении объединения для создания способных общин, - сказал Владимир Гройсман. - Мы нашли механизмы укрепления способности, передали деньги, но нужна ответственность. И здесь нужны эффективные механизмы контроля. Поэтому я ставил бы вопрос ответственности и надзора также в приоритет законодательного регулирования".

Начатая в 2014 году реформа по децентрализации была и является одним из ключевых направлений работы Кабинета министров. По прогнозу, 2018-й станет годом формирования базового уровня местного самоуправления. Сейчас в Украине работают 665 ОТГ, 41 ОТГ ожидают решения ЦИК о назначении на их территории первых местных выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3047349
 
 
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1. Конституція України:
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у СІЛЬСЬКУ громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Оскільки Калаглія є селом (код КОАТУУ 5123781700), а Овідіополь є селищем міського типу (код КОАТУУ 5123755100), за Конституцією України метою об'єднання жителів Калаглії та Овідіополя є об'єднання у сільську громаду Калаглії, а не у селищну громаду Овідіополя. Тому визначення Овідіополя як адміністративним центром об'єднаної територіальної громади Овідіополя та Калаглії суперечить Конституції України. Зважаючи на те, що Миколаївка є селом (код КОАТУУ 5123782500), визначення чи Миколаївки чи Калаглії адміністративним центром об'єднаної територіальної громади у разі об'єднання територіальних громад цих сіл відповідатиме ч.1 ст.140 Конституції України.

2. Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 року №11-рп/2001 адміністративно-територіальною одиницею є компактна частина єдиної території України, що є просторовою основою для організації і діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Абзац другий статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» під терміном «територіальна громада» означає жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є САМОСТІЙНИМИ адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.
У разі об'єднання територіальної громади села Калаглія з територіальною громадою селища Овідіополь територіальна громада Калаглії зникне, бо не буде результатом об'єднання жителів цього села як самостійної адміністративно-територіальної одиниці, інтереси жителів села Калаглія не будуть представлені Овідіопольською ОТГ, бо ця «ОТГ» буде результатом об'єднання не жителів села і селища, а територіальної громади села та територіальної громади селища. Відповідно, діяльність Овідіопольської ОТГ не буде врегульована Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», бо за ч.2 цього Закону місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
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3. Частиною другою статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. У цій нормі не йдеться про так звані «ОТГ», тому законно місцеве самоврядування через «ОТГ» не здійснюватиметься. Зважаючи на те, що відповідно до статті 7 Конституції України в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування, опір ліквідації місцевого самоврядування, що законно здійснюється територіальною громадою села Калаглія через Калаглійську сільську раду, відповідає Конституції України.

4. Стаття 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає, що громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. Зважаючи на тлумачення терміну «територіальна громада» у абз.2 ч.2 цього Закону, громадяни України - жителі села Калаглія з моменту створення Овідіопольської ОТГ як результату об'єднання територіальних громад села Калаглія та селища Овідіополь, не зможуть реалізовувати свої права на участь у місцевому самоврядуванні в межах цієї ОТГ, бо такої адміністративно-територіальної одиниці як «Овідіопольська ОТГ» немає. Відповідно, опір обмеженню права жителів села Калаглія на участь у місцевому самоврядуванні є законним і передбаченим ч.2 ст.3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Одним з принципів місцевого самоврядування в Україні є підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб, однак після створення Овідіопольської ОТГ органи та посадові особи цієї ОТГ не будуть підзвітними перед громадянами України - жителями села Калаглія, адже територіальної громади села Калаглія з моменту створення Овідіопольської ОТГ не буде. Іншими словами, жителі села Калаглія будуть так само впливати на діяльність органів та посадових осіб ОТГ, як зараз вони можуть впливати на діяльність органів та посадових осіб Овідіопольської районної ради та Одеської обласної ради - ніяк. Зате підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями села Калаглія буде староста при здійсненні наданих йому Овідіопольською селищною радою повноважень, а відповідальним він буде лише перед Овідіопольською селищною радою (стаття 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
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6. Частиною першою статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами. Як видно, слова «відповідні» та «їх» означають лише ті села, селища та міста, територіальні громади яких утворили ради, тому Овідіопольська селищна рада після об'єднання територіальних громад Овідіополя та Калаглії за законом не представлятиме інтереси територіальної громади села Калаглія, бо, по-перше, з моменту об'єднання село Калаглія втратить територіальну громаду, і, по-друге, Овідіопольська селищна рада буде представляти, відповідно, інтереси лише селища Овідіополь. Ніхто не зможе змусити Овідіопольську селищну раду робити будь-що, обов'язок вчинення чого прямо не передбачений законом, тому якщо законом не передбачено представництво Овідіопольською селищною радою як радою адміністративного центру ОТГ інтересів жителів «поглинутої» нею територіальної громади села Калаглія, то ніхто це представництво здійснювати і не буде.

7. Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування» селищний голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Зважаючи на те, що кількість жителів села Калаглія (1800 осіб) та селища Овідіополь (11971 особа) є істотно різними, обрання після об'єднання територіальних громад цих населених пунктів селищного голови Овідіополя (особливо через митців у виборчих комісіях та їх мистецтво рахувати) ніколи не буде залежати від волі жителів села Калаглія. Закон передбачає, що «поглинута» територіальна громада перетвориться на «старостинський округ», жителі розташованого на території якого села зможуть обирати старосту, але повноваження такого старости обмежуються Положенням про старосту, затвердженим радою (ч.7 ст.14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). І якщо селищний голова представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства (п.14 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні), то староста представляє інтереси жителів села лише у виконавчих органах сільської, селищної чи міської ради (п.1 ст.54-1 цього Закону). Іншими словами, посада старости є посадою «весільного генерала» при виконкомі ради.
Це ж стосується і обрання жителями Калаглії (населення 1800 осіб) та Овідіополя (11971 особа) депутатів до Овідіопольської селищної ради, з передбачуваними наслідками голосування такими депутатами рішень з питань щодо майна, розташованого на території Калаглії.
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8. При створенні Овідіопольської ОТГ до Овідіопольської селищної ради перейде право проводити перевірки на підприємствах комунальної форми власності, розташованих на території Калаглії, а всі інші розташовані на території Калаглії підприємства будуть підконтрольні Овідіопольській селищній раді (ст.ст.17, 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Іншими словами, овідіопольські чиновники можуть заборонити чи обмежити використання підприємствами «брудної» води, «неякісної»сировини, «хворих» тварин і птиці, визначати режим роботи, використання природних ресурсів, встановлювати для них додаткові побори і платежі як умову їх діяльності, здійснювати перевірку дотримання положень законодавства про зайнятість населення та охорону праці, нав'язувати своє бачення «благоустрою» (тут чи не тут будемо ремонтувати, асфальтувати, освітлювати тощо) села, шукати «зарплати у конвертах», зобов'язувати споруджувати очисні споруди, встановлювати прилади обліку тепла, води, шкідливих викидів, розміщувати полігони небезпечних відходів, визначати місця і умови для поховання померлих тощо.
Понад те, Овідіопольська селищна рада набуде повноважень перегляду і скасування будь-яких прийнятих до створення ОТГ рішень Калаглійської сільської ради (ч.8 ст.8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад), в тому числі щодо нерухомого майна (земельних ділянок).

З моменту створення Овідіопольської ОТГ Калаглійська сільська рада не зможе бути позивачем чи відповідачем у судах загальної юрисдикції з метою забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування.

9. З моменту створення Овідіопольської ОТГ всі питання, пов'язані з будівництвом, погодженням проектної документації, містобудуванням, зміною і наданням поштових адрес нерухомим об'єктам, бізнесом тощо на території села Калаглія будуть перебувати у віданні органів, створених Овідіопольською селищною радою у прийомні дні і години відповідними чиновниками цієї ради та її органів, установ і підприємств.

10. Суб'єктами добровільного об'єднання територіальних громад є СУМІЖНІ територіальні громади сіл, селищ та міст (ч.1 ст.3, ч.ч.1, 2 ст.6, ч.1 ст.8-1 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»). Територіальні громади сіл Миколаївки та Калаглії є суміжними (прилеглими, розташованими поруч, сусідніми, межують одна з одною), тому вони є суб'єктами добровільного їх об'єднання, але територіальна громада селища Овідіополь є територіально віддаленою від територіальної громади села Калаглія, між ними розташовані землі запасу Овідіопольської районної ради та Одеської обласної ради, тому ці територіальні громади не можуть бути об'єднаними хоч добровільно, хоч примусово.
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11. Добровільне об'єднання територіальних громад здійснюється з дотриманням, зокрема, умови того, що територія об'єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об'єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об'єдналися (п.2 ч.1 ст.4 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»), тому через наявність розриву між територіями Овідіопольської територіальної громади та Калаглійської територіальної громади об'єднання цих громад буде здійснено з порушенням закону.

12. Відповідно до ч.3 ст.10 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється пропорційно до площі ОТГ та кількості СІЛЬСЬКОГО населення у такій ОТГ. Іншими словами, лише завдяки населенню Калаглії Овідіополь зможе одержувати фінансову підтримку «добровільного» об'єднання ТГ.

13. Для тих, кому важко зрозуміти зміст вищенаписаного:
- в державі, залежній від іноземців та фінансування міжнародними організаціями, триває ДЕСОВЄТІЗАЦІЯ, тобто знищення системи сільського самоврядування, представництва інтересів села.
- сільські ради є нащадками і носіями Магдебурзького права, знищення якого в Україні здійснюється наразі під виглядом «децентралізації»;
- фінансування що Калаглійської ТГ, що Овідіопольської ТГ, що Овідіопольської ОТГ, незалежно від змісту папірців під узагальненою назвою «Перспективний план розвитку» в Україні здійснюється свавільно виключно за бажанням чиновника ОДА та РДА, тому і фінансові переваги для Калаглії від ОТГ будуть лише тимчасовими, як «фіндопомога ветеранам та пенсіонерам» напередодні виборів.
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Эти комментарии я написал потому, что кто-то хочет сделать моим односельчанам плохо. В Калаглии кто-то подкупил (запугал) 9 депутатов из 15 и заставил их голосовать за создание ОТГ с Овидиополем. Видеоархив того, что вытворяли с Калаглией, размещён на сайте местного журналиста Романа Варшанидзе:

http://pravdand.com/category/%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d1%96%d1%8f/

Каждый может для себя получить ответ на вопрос: а добровольная ли происходит в Украине коллективизация и не совпадают ли случаем границы ОТГ с границами старых совхозов и колхозов?
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Твердження Гройсмана дуже цинічні для Києва. Побудували жахливий театр на Андріївському узвозі та інші будівлі, що спотворюють Київ...
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Моєю думкою щодо побудови театру типу саркофаг-бункер не цікавились.
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Власти Черкасс самораспутились,быдло не хочет само управлять,хочет Гитлера. В приоритете - внедрение механизмов контроля и усиления ответственности руководства теробщин, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1013
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Федерализация Украины = децентрализация по требованию нашего врага России, вопреки Конституции Украины и во время войны с Россией / "Вопрос децентрализации имеет важнейшее значение", - сказал Владимир Гройсман
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І не те що підсилення,а взагалі відповідальності за махінації з землею не помічав.
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Власти Черкасс не смогли принял бюджет,потому что бабла стало намного больше в городской казне,чем было 3 года назад.... В приоритете - внедрение механизмов контроля и усиления ответственности руководства теробщин, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7882Бабло не побеждает зло
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Як місто другий рік без бюджету живе?Може,не потрібен бюджет,все одно "вноситимуть зміни" протягом часу дії цього бюджету?
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600 украинскихх городов и сёл обладали Магдебурским Правом на самоуправление и Свободы,как и любой европейский город.На РАБссии таких городов было всего 2.Псков и Новгород. В приоритете - внедрение механизмов контроля и усиления ответственности руководства теробщин, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4813
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Псков і Новгород були захоплені Іваном 4 (Грозним). Це не російські міста...
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Гибралтар был захвачен Великобританией. Я там неделю провел. Подтверждаю- это Британия. Хотя там и левый руль. Но, есть Право Силы. В приоритете - внедрение механизмов контроля и усиления ответственности руководства теробщин, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8680
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Ну нельзя же все постоянно скидывать на попередников,а новые козлы отпущения как воздух нужны В приоритете - внедрение механизмов контроля и усиления ответственности руководства теробщин, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3571
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Всё бы ничего. Тока я не понял вот этого: "Специальный посланник правительства ФРГ по вопросам реформирования Украины в области управления и децентрализации"(с). А Грося перед ним- явно отчитывается. Это как понимать? Немчура под это бабло давала? Под децентрализацию. Ну и- под управление, как очевидно.
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ага, та вы с тем, что есть уже порядка навести не способны, только штамповать новые и новые законы, которые сами же и не исполняете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ приоритете - внедрение механизмов контроля и усиления ответственности руководства теробщин, - Гройсман
 
 
 
 
 
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