 Обвинительный акт против организаторов "референдума" в поддержку террористической организации "ЛНР" в Счастье направлен в суд, - прокуратура

Уголовные производства были начаты по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: За два года на Луганщине осудили 40 наемников РФ и их пособников, - ОВГА

В ведомстве напоминают, что весной 2014 года граждане Украины обеспечили проведение так называемого "референдума" в поддержку террористической организации "ЛНР" в городе Счастье. Указанные лица занимались организационными вопросами проведения псевдореферендума, обеспечением явки людей для привлечения к работе так называемой "участковой комиссии", организацией охраны порядка при проведении "референдума".

"Поскольку указанные лица пока скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, последние объявлены в розыск, и на основании постановления следственного судьи проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительные акты направлены в суд", - говорится в сообщении облпрокуратуры.

Также читайте: Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в госизмене Краснова и его жены