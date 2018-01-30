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 Происшествия, За рубежом
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 США сообщили об опасном перехвате своего самолета возле Крыма российским истребителем, в Москве это отрицают

Самолет EP-3 Aries Военно-морских сил США был перехвачен российским Су-27 в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это взаимодействие было определено как опасное из-за того, что Су-27 приблизился к EP-3 на расстояние до 5 футов (около полутора метров, - ред.) и непосредственно пересек курс полета EP-3, заставив его пройти через реактивную струю Су-27 (это может привести к аварийной ситуации, - ред.). Продолжительность перехвата составила 2 часа 40 минут", - говорится в сообщении Шестого флота США, которому принадлежит самолет.

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Военные США добавили, что российская военная авиация имеет право действовать в международном воздушном пространстве, но должна придерживаться международных стандартов безопасности и правил во избежание инцидентов.

При этом в сообщении отмечается: "Самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал таких действий русских".

США сообщили об опасном перехвате своего самолета возле Крыма российским истребителем, в Москве это отрицают 01

Противоположную версию подали в Министерстве обороны России. На facebook-странице ведомства опубликовано заявление, из которого следует, что опасного сближения самолетов не было, что полет их самолета состоялся "в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", что Су-27 приблизился к иностранному самолету "на безопасное расстояние" и сопровождал самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США, "не допуская нарушения им границы воздушного пространства России" (под этим в Москве подразумевают незаконно установленную Россией границу вокруг оккупированного украинского Крыма, - ред.) и "с соблюдением всех необходимых мер безопасности".

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"Никаких внештатных ситуаций не было", - заявили в Минобороны России.

США сообщили об опасном перехвате своего самолета возле Крыма российским истребителем, в Москве это отрицают 02

Источник: https://censor.net.ua/n3047347
 
 
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Тут був би доречний коментар пана KingDiamond

Наконец-то в мире стали понимать, что рузькие самая пиздлявая нация в мире. Говорят одно а делают другое, лишь бы нагадить цивилизованному миру! -з під новини про підтримку росісєю північної Кореї.
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Кацапська бойова авіація небезпечна для оточуючих навіть на відстані 100м, що було доказано кацапським гвинтокрилом на маневрах у Білорусі. Ці літаючі етажерки часто діють незалежно, а деколи і всупереч бажанню пілотів. США сообщили об опасном перехвате своего самолета возле Крыма российским истребителем, в Москве это отрицают - Цензор.НЕТ 9008
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Нехай и дале провоцируют,раз так хотят прямого конфликта. Кто им мешает?
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Ну понятно - и там и там немного перегнули палку: одни залетели несколько глубже, другие подлетели несколько ближе.
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был перехвачен российским Су-27 в международном воздушном пространстве

какие буквы в слове "международном" непонятны?
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Ну что неясно? Я просто высказал своё мнение, что и там и там немного привирают. Истина где-то посередине.
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Урус, не мели здесь чушь, а лучше загляни в свой холодильник. Там спички лежат США сообщили об опасном перехвате своего самолета возле Крыма российским истребителем, в Москве это отрицают - Цензор.НЕТ 6950
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Командир истребителей известных витязей РФ Ткаченко уже довы.... свои же припечатали в облаках!
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Тютя, ты ещё фотки Ленина с бревном не видел!
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русские "пощупали яйца" военным лётчикам и самим Штатам...Уважающая себя система не остаётся в долгу...Бум посмотреть,решатся ли Штаты "вернуть долг".
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А почем нынче поп корн в Сухозадрищенске?
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Рассейский педераст напрашивался, чтоб его вжарили! А его обломали игнором! Пришлось ему потом самому себе щупать и крутить от досады собственные яйца!!!
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Совок 70 лет раздувал щёки и грозил амерам, а потом куда-то подевался.
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Куда? Куда? Куд-куда? Сами же кремлядские партайГейНосы и раздерибанили Союз! Причём развал готовили долго, тщательно и с размахом!!!
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27 марта 1968 года самолет Гагарина Миг-15 Спаррка опасно сбдизился с самолетом ПВО дохлого ССРа и рухнул на землю.50 лет прошло,но почему и как погиб первый так называемый Кацманавт мира никто не знает...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСША сообщили об опасном перехвате своего самолета возле Крыма российским истребителем, в Москве это отрицают
 
 
 
 
 
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