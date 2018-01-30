 США сообщили об опасном перехвате своего самолета возле Крыма российским истребителем, в Москве это отрицают

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это взаимодействие было определено как опасное из-за того, что Су-27 приблизился к EP-3 на расстояние до 5 футов (около полутора метров, - ред.) и непосредственно пересек курс полета EP-3, заставив его пройти через реактивную струю Су-27 (это может привести к аварийной ситуации, - ред.). Продолжительность перехвата составила 2 часа 40 минут", - говорится в сообщении Шестого флота США, которому принадлежит самолет.

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Военные США добавили, что российская военная авиация имеет право действовать в международном воздушном пространстве, но должна придерживаться международных стандартов безопасности и правил во избежание инцидентов.

При этом в сообщении отмечается: "Самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал таких действий русских".

Противоположную версию подали в Министерстве обороны России. На facebook-странице ведомства опубликовано заявление, из которого следует, что опасного сближения самолетов не было, что полет их самолета состоялся "в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", что Су-27 приблизился к иностранному самолету "на безопасное расстояние" и сопровождал самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США, "не допуская нарушения им границы воздушного пространства России" (под этим в Москве подразумевают незаконно установленную Россией границу вокруг оккупированного украинского Крыма, - ред.) и "с соблюдением всех необходимых мер безопасности".

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"Никаких внештатных ситуаций не было", - заявили в Минобороны России.