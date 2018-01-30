" Суд по делу Кернеса продолжится 12 февраля"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Судова влада України.

"Киевский районный суд Полтавы сообщает, что судебное заседание по уголовному производству № 1-кп/552/6/17 по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 2, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч. 2, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 УК Украины, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицкого Евгения Николаевича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 УК Украины, перенесено судом на 12.02.2018 год на 11:00 для продолжения исследования доказательств", - говорится в сообщении.

В сообщении местного ресурса "Городской Дозор" говорится, что в ходе заседания 29 января было завершено рассмотрение шестого тома дела, после чего суд приступил к рассмотрению седьмого тома.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования. 26 марта 2015 г.Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.