 Из-за вооруженного конфликта на Донбассе 1,2 миллиона украинцев недоедают, - ООН. ТАБЛИЦА

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Всемирную продовольственную программу ООН.

В список организации вошли 16 стран стран, имеющих проблемы с продовольствием из-за конфликтов. В половине из них четверть и более населения испытывает недостаток пищи (кроме Украины, это Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Сомали).

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Однако, как заявляют в ООН, продовольственная ситуация вызывает тревогу не только в этих странах. В целом, по данным организации, в 2016 году число голодающих достигло 815 млн человек в то время как в предыдущем году их было 777 млн.

Это увеличение специалисты связывают с ростом числа и интенсивности конфликтов. Большинство людей, страдающих от недоедания, живет в странах, где идет война. Их 489 млн. В ООН делают вывод, что проблему голода не решить, если не принимать меры по предотвращению и разрешению конфликтов.