EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Общество
  1057  40
Материалы по теме:
Все про:ООН (2367) статистика (384) Донбасс (15332) продовольствие (149)

 Из-за вооруженного конфликта на Донбассе 1,2 миллиона украинцев недоедают, - ООН. ТАБЛИЦА

В Украине из-за за вооруженного конфликта на Донбассе 1,2 миллиона человек испытывают острую нехватку продовольствия.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Всемирную продовольственную программу ООН.

В список организации вошли 16 стран стран, имеющих проблемы с продовольствием из-за конфликтов. В половине из них четверть и более населения испытывает недостаток пищи (кроме Украины, это Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Сомали).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Миграция - это позитивный глобальный феномен, питающий экономический рост", - генсек ООН

Однако, как заявляют в ООН, продовольственная ситуация вызывает тревогу не только в этих странах. В целом, по данным организации, в 2016 году число голодающих достигло 815 млн человек в то время как в предыдущем году их было 777 млн.

Это увеличение специалисты связывают с ростом числа и интенсивности конфликтов. Большинство людей, страдающих от недоедания, живет в странах, где идет война. Их 489 млн. В ООН делают вывод, что проблему голода не решить, если не принимать меры по предотвращению и разрешению конфликтов.

Из-за вооруженного конфликта на Донбассе 1,2 миллиона украинцев недоедают, - ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/n3047345
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зате Пеорошенко з Муженком як колобки.
 показать весь комментарий
 
 
а Рева говорит, что украинцы много едят...
кому верить?
 показать весь комментарий
 
 
Зате вельмишановний пан міністр багато сре. Из-за вооруженного конфликта на Донбассе 1,2 миллиона украинцев недоедают, - ООН - Цензор.НЕТ 2239
 показать весь комментарий
 
 
Це про ордло. Там зараз біда. Ну, що хотіли - те отримали. Хай їх годує хуйло.
 показать весь комментарий
 
 
нет он питается нормально, но видел бедного но опрятно одетого дедушку который брал в ашане один пельмень на развес и аж сльози течуть.
 показать весь комментарий
 
 
Як це може бути? Це який фейк. Дамбас годував всю Україну. Тепер Україну не годує - отже, все залишається "шахтьорам". Може, "переїдають" мало бути? Та й один з дамбаських паханів - король курячих гомілок.
 показать весь комментарий
 
 
ООН как все другие гумантарно-импотентные конторы перекладывает с больной головы на здоровую, за гуманитарную ситуацию в лугандоне 100% ответственность несет интервент. Голодают не в Украние, а на оккупированных территориях Украины, это та самая деталь в которой зарыт весь дьявол.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо б ці, безумовно шановні організації не використовували подвійних стандартів, порушуючи встановлені собою ж критерії, то тки я з Вами згідний на всі 100%.
 показать весь комментарий
 
 
Правительству - по барабану , что 1.2 млн ЛЮДЕЙ Украины не имеют продуктов , голодают . Им по барабану и ООН .
Главное - это личный бизнес
 показать весь комментарий
 
 
Это ж бамбасс - как их выловишь и накормишь когда они стреляют?
 показать весь комментарий
 
 
Ніхто не бачить залежності зменшення кількості їжі від війни України з росією? Через клятих кацапів правовірні голодують.І через жадібних людей,які співпрацюють з ними.
 показать весь комментарий
 
Сам помилився,тож виправляю і звертаю Вашу увагу,- правильно писати - російсько -українська війна,або війна росії з Україною,бо агресор визначається напочатку.Так само важко,як розрізняти колабораціоністів від колаборантів.
 показать весь комментарий
 
Естественно вся голодающая тролльня высказалась, кого защищаете сявки? Захерченку штоле? От жеж недолуги.
 показать весь комментарий
 
Сколько из этих некормленых за линией фронта?
 показать весь комментарий
 
 
1,2 миллиона, это, судья из этой таблицы 26% населения Украины. В ООН Считают что в Украине живет всего 4,6 миллиона человек. Если даже в ООН такие специалисты тогда неудивительно почему в мире такой бардак
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял это количество людей которые живут в зонах боевых действий. По другим странам в таблице тоже цифры странные если считать всю страну.
 показать весь комментарий
 
Судья из таблицы это страны в которых более четверти населения недоедает (читать надписи на английском). И судя из этой статистики в Украине проживает всего 4,6 миллиона человек. Здесь о боевых действиях ничего не сказано
 показать весь комментарий
 
 
Это % населения на который оказывает влияние конфликт.

----
число голодающих идет отдельной строкой.
 показать весь комментарий
 
По другим странам количество населения насколько мне известно совпадает с реальностью
 показать весь комментарий
 
В Украине голодал, голодает и будет голодать пролетариат Донбасса. Ведь лох это судьба.
 показать весь комментарий
 
Брешутэксперты ООН к етим 1.5 млн человек следует добавить 4.2 млн человек получающие 1300 грн пенсии А возможно и больше на 1500 пенсии харю как у Гроси Розенка и даже (худышки) Рэвы не особенно наешь
 показать весь комментарий
 
 
Так это лугандон который построила рабССия а нужно было думать перд тем как кацапов звать.
 показать весь комментарий
 
Cомневаюсь что в Украине проживает четыре с половиной миллиона человек. и что 26% населения Украины голодают. Эта таблица жирный фейк
 показать весь комментарий
 
Вот и реальная цифра сторонников русского мира...
 показать весь комментарий
 
Это больше похоже на правду. http://nk.org.ua/ukraina/jitelyam-donbassa-grozit-golod-oon-130625
 показать весь комментарий
 
не там точечку поставили - очевидно 12 миллионов голодают
 показать весь комментарий
 
 
остальньіе недоедают из-за пидараса президента
 показать весь комментарий
 
Украина в одном ряду с голодающими странами Африки, кто-нибудь мог такое представить? Странно, что удаляют комментарии.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за вооруженного конфликта на Донбассе 1,2 миллиона украинцев недоедают, - ООН. ТАБЛИЦА
 
 
 
 
 
 вверх