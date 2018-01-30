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 Политика Украины, Общество
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 Минобразования разрабатывает законодательную базу для введения в вузах дуального обучения, - Ковтунец

Чтобы полноценно внедрить дуальное обучение в Украине, нужно серьезно изменить законодательство - соответствующие новации Минобразования планирует готовить в течение 2018 года.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.

"Одна из самых тяжелых проблем украинского высшего образования - это оторванность от рынка труда. Мы сейчас, например, выпускаем много инженеров, но наши предприятия имеют проблему подбора кадров, они не могут принять выпускника с дипломом магистра - он просто не готов к работе. Эту проблему надо решать, и именно дуальное обучение является той моделью, которая лучше всего пригодна для этого. Но она требует очень серьезной законодательной работы. Потому что все, что мы делаем сейчас по внедрению дуального обучения, это лишь эксперимент. Однако, думаю, что в соответствии с Концепцией подготовки специалистов по дуальной форме получения образования, которую одобрила коллегия Минобразования, в течение 2018 года мы выполним основную работу по правовому обеспечению процесса", - отметил Владимир Ковтунец.

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Он подчеркнул, что изменение законодательства дуального образования нужно было не только в Украине. В частности, Минобразования сейчас изучает опыт 7 стран, в которых успешно работает дуальное обучение, и каждая из этих стран должна была значительно изменить свое законодательство.

В то же время, первый заместитель подчеркнул, что внедрение дуальной образования - это также огромный объем работы для вузов. Им нужно иметь пул предприятий, которые готовы не просто брать студентов на работу, а учить их - организовывать на рабочем месте учебный процесс.

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"Суть дуального образования заключается в том, что студент с какого-то момента часть обучения проводит на рабочем месте. Это не практика, а именно обучение, которое студент проходит работая. Это полноценное выполнение обязанностей, получения заработной платы и параллельное получение знаний", - пояснил Владимир Ковтунец.

Источник: https://censor.net.ua/n3047344
 
 
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В совке был такой тип обучения, когда предприятие направляло в профильный вуз студента и затем получала готового специалиста. Он мог учиться на вечернем отделении, а днём работать по специальности. Если минобразование изучает опыт 7 стран, то лучше взять за пример Германию, поскольку дуальное образование пошло оттуда! Минобразования разрабатывает законодательную базу для введения в вузах дуального обучения, - Ковтунец - Цензор.НЕТ 1102
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нічого то неправда. Головна проблема України, через що вона така убога - це низький рівень освіти. А саме нестача економічної освіти, невміння оперувати грошима на суспільства. А оскільки фінанси - головний інструмент благополуччя в сучасному суспільстві - то це те саме, як сидіти в човні з веслами не знаючи, як веслувати. Найцікавіше, що й навчити нікому, бо оту економіку й совдепи прохвесори не розуміють.
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Міносвіти розробляє базу для введення в вузах подвійно хуйового навчання. А якщо хуйове помножити на 2, то буде прехуйове.
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Это чистый совок. На самом деле речь идет о бесплатной рабочей силе под видом "стажировки" которую будут эксплуатировать и выдаивать нещадно. Один такой заводик функционирует в Запорожье. Это лютый пиздец! Уроды, еще введите "трудовые лагеря" и "трудовые семестры" на полях Родины! Я вот все жду когда же появится выпускник который подаст в суд на университет за диплом который не стоит бумаги на которой напечатан...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобразования разрабатывает законодательную базу для введения в вузах дуального обучения, - Ковтунец
 
 
 
 
 
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