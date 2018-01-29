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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАБУ (2116) суд (20344) Белявский (4) САП (680) Гаврилова (5) Госаудитслужба (5)

 Соломенский суд оставил в должности главу Госаудитслужбы Гаврилову. ВИДЕО

Подозреваемая в незаконном обогащении глава Госаудитслужбы Лидия Гаврилова и в дальнейшем будет выполнять свои обязанности.

Прокурорам не удалось убедить судей Соломенского суда в том, что чиновницу следовало бы отстранить от исполнения служебных обязанностей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Как стало известно, сторона обвинения утверждала, что благодаря высокой должности Лидия Гаврилова могла оказывать давление на следствие, из-за чего оно не могло бы отслеживать факты незаконного обогащения чиновницы. Прокуроры САП даже приводили факты разговоров, которые им удалось заслушать.

Так, по словам антикоррупционного прокурора, Гаврилова общалась с одним из народных депутатов, с которым она якобы согласовала определенные назначения в аудиторской службе. Его фамилия на суде так и не прозвучала. Впрочем, сторона обвинения пообещала рассказать подробнее при рассмотрении дела по существу.

Суд такие аргументы прокуроров существенными не признал, и Лидию Гаврилову не отстранили от занимаемой должности.

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Адвокаты чиновницы остались довольны таким решением суда. Однако они считают, что это решение не является окончательным.

"Довольно законно. Это решение, которым мы довольны. Я понимаю, что прокуратура будет подавать апелляцию, поэтому это не окончательное решение. Я думаю, что мы встретимся в апелляционном суде", - прокомментировал адвокат Лидии Гавриловой Ярослав Белявский.

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Прокуроры САП уже сообщили: действительно будут подавать апелляцию на решение суда. В частности, заинтересовало их письмо-характеристика Гавриловой от Кабинета министров, которую адвокаты продемонстрировали во время слушания.

"Это изложена такая своеобразная совещательная позиция суда, как поступить. По нашему мнению, высказывания такой позиции Кабинетом министров не совсем соответствует его роли в этом уголовном процессе. Повлияло ли это письмо на принятие судом соответствующего решения - мне трудно сказать. Мы увидим уже из полного текста, насколько повлияло, какова степень влияния именно этого письма на судебное решение", - отметил прокурор САП Виталий Кравец.

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"Речь о давлении со стороны НАБУ на меня как руководителя органа финансового контроля, работников которого привлекают к проверкам в рамках уголовных производств НАБУ. Именно с целью того, что иногда бывает необходимость для НАБУ трактовки тех или иных выводов проверок в их пользу. Если нет достаточного доказательной базы, достаточного профессионализма детективов, то, к сожалению, возникают такие ситуации, когда просто есть давление", - заявила сама Гаврилова.

Напомним, Гавриловой 23 января было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины."По данным следствия, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в г.Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 г.в.), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных в сумме $112,8 тыс. и EUR8,5 тыс., найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы", - заявили в НАБУ.

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Кроме того, детективы Бюро убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн) годы. Она указала недостоверную стоимость принадлежащей ей квартиры в Киеве - 1,06 млн грн вместо фактических 2,74 млн грн.

В декларации также не отображены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является бывший муж Л.Гавриловой, с которым семейные отношения фактически не прекращены и поэтому, согласно закону "О предотвращении коррупции", это имущество должно было быть отражено в декларации.

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Глава Госаудитслужбы Гаврилова, комментируя подозрение НАБУ в незаконном обогащении заявила: Золотые слитки имеет каждый гражданин. 

По данным Цензор.НЕТ, НАБУ вручило подозрение главе Госаудита Гавриловой после проверки аудиторами получения квартиры директором НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3047343
 
 
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Служил Гаврила бюрократом,
Гаврила бюрократом был:
Он деньги загребал лопатой
И люд рабочий не любил.

Гаврила ездил на машине,
Имел ботинки и пиджак,
Ещё - кальсоны на ватине,
Короче, сволочь был и враг.

В своём сидел он кабинете
И взятки вечно вымогал,
Им возмущались даже дети,
Которым он не помогал.

Другой беды страна не знала
(Кроме дорог и дураков),
И, верно, страшно б процветала,
Не будь у ней таких оков.

А рядом жил поэт народный:
Грозой чиновников он слыл
И музою своей дородной
Шквал чувств в согражданах будил.

Суровой бичевал он лирой
Власть олигархов и воров:
За то, что засраны сортиры
И каждый третий нездоров.

За то, что нет в стране порядка,
Свояк - алкаш, соседка - ****ь,
За то, что выжрали все грядки
Ему вредители опять.

За то, что смотрят беспробудно
По телевизору муру,
За то, что встать с похмелья трудно,
И хлам разбросан по двору.

Чего уж там: довёл до ручки
Страну проклятый бюрократ,
Дожить бы только до получки…
Вот, раньше, - каждый был богат!

Дымили трубами заводы,
Был в мире - мир, в кранах - напор,
И мужиков любой породы
Горбатый радовал «запор».

Паслись стада, хлеба шумели,
Дешёвый плавился сырок,
И право граждане имели
Талоны отоварить в срок.

А нынче - расплодились, суки,
Рвут из страны остатки жил,
Эх, если б не тряслися руки,
Давно бы всех передушил!

Он знал, как возродить державу
И как Гаврилу победить:
Чтоб одолеть проблем ораву,
Всех надо взять и посадить.

И расцветёт тогда Отчизна,
Вернутся танки и надой,
И будет править дешевизна
Бал в экономике родной.

Всё станет трезвым и красивым,
В почёте снова будет труд,
Народ проснётся вдруг счастливым,
И к власти ангелы придут!
Алексеев И.Е.
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Судья Гаврила в Украине
Гаврила патриотом был....
фсе

кто не согласен - агент кремля.
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кстати, те кто по-молодости смотрел фильм "трембита" должны были заметить поразительную схожесть Сусика и нынешнего Петра Алексеича! схожесть во всем! и концовка у них будет схожая!
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Все правильно. Тёте надо подчистить дела...
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Кролик гадёныш поставил гаврилову на этот пост! До назначения на эту должность гаврилова ездила на ладе калине, а за пару лет НАБУ обвинила в незаконном обогащении на 10 лямов гривен!
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Може натаксовала в свободное от основной работы время...
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система все бистріше заганяє себе в м'ясорубку. Страху перед законом вже нема, залишається суд лінча.
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Взагалі-то не конче було відпускати. Злодії можуть красти і знаходячись в буцегарні. Досить широко розповсюджене вибивання грошей "сидільцями" через махінації з мобільним зв'язком, наприклад ( "ваш син попав у поліцію/лікарню, ви виграли суперприз, але він пропаде, якщо не купите поповнення і не скажете код і т.п"). Так що в даному випадку судді перестрахувалися, не бажаючи залишити знану корупціонерку її лівих доходів. Соломенский суд оставил в должности главу Госаудитслужбы Гаврилову - Цензор.НЕТ 4834
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Опуская заплывшесть лица, загляните в эти проникновенно честные глаза. Вам даже не понадобятся услуги физиономиста Соломенский суд оставил в должности главу Госаудитслужбы Гаврилову - Цензор.НЕТ 9915
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є гнила система, та й не система, а смердюча купка серед хати, і є закон, який її охороняє і не дає прибрати.
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Гаврилова жена завидная ,
Гаврилова мужей своих любила !
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Какие два символичных события, характеризующих власть:
1. Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе на 60 дней
2. Суд оставил в должности воровку главу Госаудитслужбы Гаврилову
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоломенский суд оставил в должности главу Госаудитслужбы Гаврилову. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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