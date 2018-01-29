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 Политика Украины
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 Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе на 60 дней

Печерский районный суд города Киева продлил арест соратника Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 дней.

Соответствующее постановление зачитал судья во время заседания, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политической силы "Рух новых сил".

"Суд принял по ходатайству прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дангадзе Севериона удовлетворить, продлить срок на 60 суток. Срок действия постановления до 31 марта 2018", - говорится в постановлении суда.

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Позже Луценко объяснил, что ГПУ подозревает в попытке переворота не Саакашвили, а его "правую руку" Дангадзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3047340
 
 
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за то что он говорил с порошенко,а порошенко был в правительстве Азарова,а тот в банде Януковича,то есть он сотрудничал с бандитами Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе на 60 дней - Цензор.НЕТ 3308
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Что тамь поодинокие грузинские украинцьі!Уже 26-ой год основатели мафии "Украв" геноцидят все народности Украиньі,как шакальі,а обьединения народов против оккупантов и их пособников-барьіг не наблюдается.Почему?(Читай Т.Г.Шевченка:А ми дивились та мовчали,Та мовчки чухали чуби.Німії, подлії раби!Підніжки царськії, лакеїКапрала п'яного! Не вам,Не вам, в мережаній лівреї,Донощики і фарисеї,За правду пресвятую статьІ за свободу! Розпинать,А не любить ви вчились брата!О роде суєтний, проклятий,Коли ти видохнеш? КолиМи діждемося ВашингтонаЗ новим і праведним законом?А діждемось-таки колись.)
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он скоро облавы будет устраивать на грузин по городам,как гитлер на евреев Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе на 60 дней - Цензор.НЕТ 1758 мысль о том что кто то может отодвинуть от кормушки сводит его с ума
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Не парьтесь,генацвале!УКРьі(УніяКиевскойРуси) никакая не расса и даже не нация("унію" спёрли ,а русь-оккупировали).Зато есть там многочисленное мафиозное кодло,самоидентифицирующее себя с ньішней барьіжной системой от корня "украв",гендлюющее медународньім признанием Независимости Украиньі,чтобьі дирибанить кредитьі и грабить разрозненьіе 67-м наций и народностей,проживающих на єтой международно признанной земле.Таким только"китайский" метод борьбьі с коррупцией поможет.
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А что там с бриллиантовыми прокурорами , с рюкзаками , с начислением миллионных премий чиновниками самим себе , с Княжичами , с миллиардными Е- декларациями чиновников , с расхищением у армии топлива на 150 миллионов , с оффшорами , с винтовкой Пашинского и откуда у него Бентли ................?????????
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как ты можешь сравнивать такие мелочи с подозрением на звонок самого курченко,так долго ждали этого петя с кумом ,что не выдержали и сами позвонили,а яга записывала Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе на 60 дней - Цензор.НЕТ 1022
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Єдинение УКРов немьіслимо,но,видимо и вправду надоело Вашингтону смотреть на такой беспредел!Манафорта поймали и пойдут скоро по єтапу вампирюги,сосущие кровь из украинского народа в каждом министерстве барьіг мафии "Украв".Мало не покажется и создателю Партии Регионов,так назьіваемому ПОПу МП.Так что гьіг барьігам,а не Украина-386млрд.долларов из тени таки вьіведут и спросят у кого вьі бабло такое стьірили-мрази х"лобарьіжньіе!Вот тогда-то и понадобьятся патриотьі,чтобьі не дать сбежать народньім кровопийцам-деньги-то у них спёрли!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе на 60 дней
 
 
 
 
 
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