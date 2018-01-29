 Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе на 60 дней

Соответствующее постановление зачитал судья во время заседания, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политической силы "Рух новых сил".

"Суд принял по ходатайству прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дангадзе Севериона удовлетворить, продлить срок на 60 суток. Срок действия постановления до 31 марта 2018", - говорится в постановлении суда.

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Позже Луценко объяснил, что ГПУ подозревает в попытке переворота не Саакашвили, а его "правую руку" Дангадзе.