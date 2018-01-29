 Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт написала в своем твиттере.
"Мы предупреждали Россию о незаконной торговле Северной Кореи углем через российские порты. Россия заявила, что будет следовать всем резолюциям Совбеза ООН, но не обеспечивает их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Больше нет времени для отговорок", - написала Науэрт.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских разведывательных службах сообщило, что в прошлом году КНДР три раза поставляла уголь в Россию, который впоследствии был отправлен в Южную Корею и Японию.
Штотварицца, ...лять, штотварицца...
Да, коцабы ???
То Пан розумие насчет Сала и ноября.
За деталями пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс посоветовала обращаться в министерство финансов. Минфин должен оценить последствия ограничительных мер в отношении фигурантов санкционного списка. Пока не ясно, будет ли список опубликован или будет сохранен в секрете, а также насколько объемным будет этот документ.
Но, как говорится, ожидание смерти хуже самой.
Новые ограничительные меры США могут коснуться нероссийских организаций, которые проводят сделки с разведслужбами РФ, рассказала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.
Конгрессу США сообщили, что закон 2017 года об антироссийских санкциях нанес серьезные убытки военно-промышленному комплексу РФ. Об этом 30 января заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщило Reuters.
По ее словам, усиление ограничительных мер в отношении российских компаний может и не потребоваться. При этом новые санкции могут коснуться нероссийских организаций, которые проводят сделки с разведслужбами России и предприятиями ВПК.
Хизер Нойерт также заявила, что «когда и если мы будем вводить санкции, то об этом будет объявлено».
https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions/trump-administration-declines-to-apply-new-russia-sanctions-for-now-idUSKBN1FI2V7?il=0
Бєда нє пріходіт одна:
"Второй доклад, который должен быть представлен сегодня американскими чиновниками, будет посвящен возможности запрета на американские инвестиции в российский госдолг."
@yinkirsiVII
Смотрю в твиторе подгорела очередная русня от непонимания украинского языка. Интересно, они до сих пор живут в 2001-м году и думают что русню ненавидят какие-то абстрактные гуцулы из деревни а не вся Украина?
Да и основной спонсор у ына даже не кацапы а Китай
Российская Федерация своими агрессивными действиями, в том числе оккупацией Крыма и Донбасса, нанесла украинскому государству огромный ущерб. И его нужно попытаться "монетизировать", - считает представитель Госдепа.
О возмещении Россией убытков, которые она нанесла Украине аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, целесообразно будет говорить после восстановления мира на украинских территориях. Такое мнение в эксклюзивном интервью в программе "Завтра" на телеканале "112 Украина" высказал Курт Волкер, сообщает "Диалог.UA".
По мнению Волкера, самое главное - навести мир и покой на востоке Украины. Стоит убедиться, что нет угрозы гуманитарной катастрофы для местных жителей, уставших от войны людей, что суверенитет и территориальная целостность Украины не нарушена. И тогда уже можно будет думать о "реконструкции".
Курт Волкер уверен: возмещение ущерба является "темой на будущее", а сейчас "надо остановить конфликт и позаботиться о людях". Напомним: Закон о деоккупации Донбасса стал камнем преткновения между Волкером и Сурковым на последнем раунде переговоров. Этот же Закон не устраивает и доморощенную пятую колонну Кремля из "Батькивщины", "Самопомощи" и Оппаблока.
Об этом в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna по результатам субботней встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Да, мы говорили о Nord Stream 2. Мы (Польша) хотим, чтобы строительство газопровода Nord Stream 2 попало под санкции американского закона от 2 августа 2017 года, в котором говорится о санкциях против России", - заявил Моравецкий.
Он подчеркнул, что нынешняя интерпретация данного закона госдепартаментом США является "неоднозначной, и Польшу это не удовлетворяет".
"Это очень важный пункт в переговорах с США. Тут говорится не только об энергетической безопасности, но и о безопасности всего региона", - подчеркнул польский премьер.
По словам Моравецкого, Тиллерсон в ходе переговоров признал, что диверсификация источников энергоснабжения должна стать общим приоритетом для стран Центрально-Восточной Европы.
"США заинтересованы инвестициями в развитие инфраструктуры, которое не только позволит принимать сжиженный газ в Польше и Хорватии, но и транспортировать его в дальнейшем в страны, которые не имеют доступа к морю", - подчеркнул Моравецкий.
В субботу Тиллерсон в Варшаве заявил, что Вашингтон и Варшава имеют общую точку зрения на проект газопровода "Северный поток-2", который подрывает безопасность и энергетическую стабильность Европы и дает России инструмент политического давления. По его словам, противодействие в реализации этого проекта - в общих интересах США и Польши.
1. https://ru.1492news.com/news/48278_1517230475
2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=Y6RZuxJFfps