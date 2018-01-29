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Все про:Госдепартамент США (721) КНДР (445) Россия (67864) санкции (6476)

 Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США

Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт написала в своем твиттере.

"Мы предупреждали Россию о незаконной торговле Северной Кореи углем через российские порты. Россия заявила, что будет следовать всем резолюциям Совбеза ООН, но не обеспечивает их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Больше нет времени для отговорок", - написала Науэрт.

Также читайте: РФ выполняет требования не всех санкций против КНДР, а реализацию некоторых срывает, - Тиллерсон

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских разведывательных службах сообщило, что в прошлом году КНДР три раза поставляла уголь в Россию, который впоследствии был отправлен в Южную Корею и Японию.

Также читайте: США ввели санкции против компаний РФ, Китая и других стран за поддержку КНДР

 

Источник: https://censor.net.ua/n3047339
 
 
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это новые полезные, даже и к бабке не ходи
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Думаешь опять казламордым введут по самые гланды ???
Штотварицца, ...лять, штотварицца... Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9544
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Не торопись...все постепенно.В соответствии с интересами США.
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ну нельзя же - раз по башке и всё трупак, тут пьеса в несколко частьях
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Угу. Нам же куда-то надо девать сланцевый газ.
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а Европе обогреватса и минудобрение производить надо, ну хоть денги в общое дело поидёт.
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Попробуйте сначала перестать закупать его в Канаде. Должно решить проблему.
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Лише резолюцію по КНДР? А інші резолюції виконувала? Ти дивись, які законослухняні.
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США! Где санкционный список? вы задолбали, людям завтра на работу, 12 ночи!! Сколько можно томить??! Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1847
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ну, так у них уже конец дня! Пора бы! Список вывесили - и пошли бухать! А так ни себе, ни людям! Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 4487
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Снинью колют не когда кушать xочется,а в конце ноября.
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А шо, Максим, в конце ноября кушать не хочется? Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 7905
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А шо,Юрий,Вы в Украинском селе когда были останнего разу?
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заздрю по-хорошему насчет -16-го. Сам в Rодовом селе на Черкасщине был в 90-х останнего разу.
То Пан розумие насчет Сала и ноября.
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На рахунок сала,часника і самогоночки- пан розумів все життя.І ще чогось...після цього і сауни.. Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 462.Але ...67- не 25
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В Белом доме подтвердили ожидаемую публикацию доклада минфина о санкциях в отношении России
За деталями пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс посоветовала обращаться в министерство финансов. Минфин должен оценить последствия ограничительных мер в отношении фигурантов санкционного списка. Пока не ясно, будет ли список опубликован или будет сохранен в секрете, а также насколько объемным будет этот документ.
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очень классно! короче, бухло на схрон, пошел спать))
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Ну это не серьезно, где список, хотим смаковать, ато похоже на дрысню, пердежь с муку какой-то))))) Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 4379
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Да нам-то такое... А вот те, кто подозревает, что обнаружит там свои ФИО, как сейчас мучаются в неведении.

Но, как говорится, ожидание смерти хуже самой.
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В Госдепе США заявили, что новые санкции против военно-промышленного комплекса РФ могут и не понадобиться.
Новые ограничительные меры США могут коснуться нероссийских организаций, которые проводят сделки с разведслужбами РФ, рассказала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.
Конгрессу США сообщили, что закон 2017 года об антироссийских санкциях нанес серьезные убытки военно-промышленному комплексу РФ. Об этом 30 января заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщило Reuters.
По ее словам, усиление ограничительных мер в отношении российских компаний может и не потребоваться. При этом новые санкции могут коснуться нероссийских организаций, которые проводят сделки с разведслужбами России и предприятиями ВПК.
Хизер Нойерт также заявила, что «когда и если мы будем вводить санкции, то об этом будет объявлено».

https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions/trump-administration-declines-to-apply-new-russia-sanctions-for-now-idUSKBN1FI2V7?il=0
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Этого конечно простить нельзя дядя Сэм.....Отключайте бензоколонке СВИФТ и интернет заодно, что бы два раза не вставать....
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Вы считаете шо муйлуша мужественно промолчит на такую предъяву, бо санкции автоматом прибавятся... Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9870
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Давайте уже список санкций, а то уснуть не могу!
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А и не говорите... Если опять персональные для приближенных, то будем хоть знать кто грохнет муйлушу.
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Большую часть туда не всунут специально, чтобы ФСБ гадало, кого не разоблачили, кто пошел на сделку со следствием, а кто агент ФБР /из числа возвращенцев из США/. Списки будут пополнятся, это только грязный трлн. в США, а еще по каймановым архипелагам не шуршали. Тем более есть еще "чистые деньги" рашки, которые будут арестовывать попозже на возмещение от агрессий.
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Glenn A. Rathn 🇺🇦‏ @GlennARathn 1 час назад

Бєда нє пріходіт одна:
"Второй доклад, который должен быть представлен сегодня американскими чиновниками, будет посвящен возможности запрета на американские инвестиции в российский госдолг."
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@yinkirsiVII

Смотрю в твиторе подгорела очередная русня от непонимания украинского языка. Интересно, они до сих пор живут в 2001-м году и думают что русню ненавидят какие-то абстрактные гуцулы из деревни а не вся Украина?
Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1309 Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1309 Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1309
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Есть проблема. Хватит ли территории мордора, чтобы рассчитаться с мировым сообществом по всем нарушениям, убийствам и агрессиям ?
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А в Южной Корее или Японии с понтом не знают откуда тот уголь.
Да и основной спонсор у ына даже не кацапы а Китай
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У нас опять подорожал поп-корн, а в козломордых свинособак вазелин...
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Наконец-то в мире стали понимать, что рузькие самая пиздлявая нация в мире. Говорят одно а делают другое, лишь бы нагадить цивилизованному миру!
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Хотів порадити написати "найбрехливіша",але то була б напівправда.Таки найпиздливіша.Це як мьотохапія (myötähäpeä), фінська - сором за інших,іншою мовою не сказати.
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КНДР должна быть уничтожена как угроза штатам, также ее сателлит рашка Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 798
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Кумедно,але ж насправді,ці двоє не мають права існувати у вигляді державних утворень.
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Сегодня в кацап-стане прошли совещаниях «на всех уровнях» из-за возможного введения очередных санкций со стороны США. Итоговый вывод совещаний - "Россия не готова к новым тяжелым санкциям". Об этом уже даже в открытую пишут одиозные СМИ кацап-стана: http://ru-mir.net/2018/01/29/rossiya-ne-gotova-k-novyim-tyazhelyim-sanktsiyam/
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Сегодня БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk вновь "засветился" у линии разграничения, включив транспондер буквально перед самым стартом разведывательной миссии по линии фронта: Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2071
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"Вы с Украиной не расплатитесь", - Волкер заявил, что в будущем оккупантам придется раскошелиться
Российская Федерация своими агрессивными действиями, в том числе оккупацией Крыма и Донбасса, нанесла украинскому государству огромный ущерб. И его нужно попытаться "монетизировать", - считает представитель Госдепа.

Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 267
О возмещении Россией убытков, которые она нанесла Украине аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, целесообразно будет говорить после восстановления мира на украинских территориях. Такое мнение в эксклюзивном интервью в программе "Завтра" на телеканале "112 Украина" высказал Курт Волкер, сообщает "Диалог.UA".

По мнению Волкера, самое главное - навести мир и покой на востоке Украины. Стоит убедиться, что нет угрозы гуманитарной катастрофы для местных жителей, уставших от войны людей, что суверенитет и территориальная целостность Украины не нарушена. И тогда уже можно будет думать о "реконструкции".

Курт Волкер уверен: возмещение ущерба является "темой на будущее", а сейчас "надо остановить конфликт и позаботиться о людях". Напомним: Закон о деоккупации Донбасса стал камнем преткновения между Волкером и Сурковым на последнем раунде переговоров. Этот же Закон не устраивает и доморощенную пятую колонну Кремля из "Батькивщины", "Самопомощи" и Оппаблока.
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Польша просит, чтобы США включили в санкционный список Nord Stream 2 Польша хочет, чтобы США включили в список санкций на строительство газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
Россия нарушила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 8893

Об этом в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna по результатам субботней встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Да, мы говорили о Nord Stream 2. Мы (Польша) хотим, чтобы строительство газопровода Nord Stream 2 попало под санкции американского закона от 2 августа 2017 года, в котором говорится о санкциях против России", - заявил Моравецкий.
Он подчеркнул, что нынешняя интерпретация данного закона госдепартаментом США является "неоднозначной, и Польшу это не удовлетворяет".
"Это очень важный пункт в переговорах с США. Тут говорится не только об энергетической безопасности, но и о безопасности всего региона", - подчеркнул польский премьер.

По словам Моравецкого, Тиллерсон в ходе переговоров признал, что диверсификация источников энергоснабжения должна стать общим приоритетом для стран Центрально-Восточной Европы.

"США заинтересованы инвестициями в развитие инфраструктуры, которое не только позволит принимать сжиженный газ в Польше и Хорватии, но и транспортировать его в дальнейшем в страны, которые не имеют доступа к морю", - подчеркнул Моравецкий.

В субботу Тиллерсон в Варшаве заявил, что Вашингтон и Варшава имеют общую точку зрения на проект газопровода "Северный поток-2", который подрывает безопасность и энергетическую стабильность Европы и дает России инструмент политического давления. По его словам, противодействие в реализации этого проекта - в общих интересах США и Польши.
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Россия отдала боевикам "ДНР" оружие из Крыма: СМИ узнали, как Путин хотел обмануть Украину (боевики днр "спалились" на видео которое снимало "новороссия-TV":

1. https://ru.1492news.com/news/48278_1517230475
2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=Y6RZuxJFfps
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