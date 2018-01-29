 За каждой теробщиной закрепят участкового офицера полиции, - замглавы Нацполиции Фацевич

На этом заявил заместитель председателя Национальной полиции - руководитель патрульной полиции во время подведения итогов работы подразделений превентивной деятельности в 2017 году, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно статистике, в течение 2017 года органы и подразделения Национальной полиции привлекались к обеспечению общественной безопасности в связи с проведением около 80 тыс. массовых мероприятий. Участие в них принимали почти 27 млн граждан, а их безопасность обеспечивали более полумиллиона полицейских.

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Также, в 2017 году участковыми офицерами полиции было раскрыто более 60 тыс. преступлений. Кроме того, в полиции в течение года поступило 8124 заявления и сообщения о безвестного исчезновения детей. За сутки полицейскими было разыскано 85% пропавших несовершеннолетних. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению местонахождения еще 41 ребенка.

В то же время, одним из приоритетных направлений в работе полиции определена защита и создание среды безопасности для детей. Продолжается дальнейшее развитие службы ювенальной полиции, которая предусматривает качественную подготовку специалистов и совершенствование функций службы с учетом международных стандартов работы в сфере защиты и безопасности детей в государстве.

"Работа полиции превенции в 2018 году должна быть направлена ​​на эффективное сотрудничество с гражданами и оперативное реагирование на их потребности и угрозы их безопасности", - отметил Александр Фацевич.

Следовательно, в 2017 году, при содействии международных партнеров, была в переподготовку участковых офицеров полиции. С целью обучения новых форм и методов работы в служебной деятельности, более 80% участковых офицеров полиции прошли переподготовку для внедрения в работе концепции "Сommunity policing".

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По словам Александра Фацевича, дальнейшее внедрение системы "Сommunity policing" заключается в тесной работе с объединенными территориальными общинами для совместного решения проблем и сотрудничества практически во всех сферах жизнедеятельности.

"Без территориальных общин эта концепция не заработает. На сегодняшний день существует более 650 территориальных общин и до конца 2018 будет дополнительно создано еще около 700. Идея заключается в том, что за каждой из территориальных общиной будет закреплен участковый офицер полиции. Таким образом работа полиции в регионах будет максимально приближена к гражданам", - отметил он.

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Заместитель главы Нацполиции также добавил, что для оперативного реагирования на сообщения граждан на местах и ​​сотрудничества с обществом, на территории всей страны уже работает 145 полицейских станций. К концу года их станет еще больше.