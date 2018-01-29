 За каждой теробщиной закрепят участкового офицера полиции, - замглавы Нацполиции Фацевич

На этом заявил заместитель председателя Национальной полиции - руководитель патрульной полиции во время подведения итогов работы подразделений превентивной деятельности в 2017 году, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно статистике, в течение 2017 года органы и подразделения Национальной полиции привлекались к обеспечению общественной безопасности в связи с проведением около 80 тыс. массовых мероприятий. Участие в них принимали почти 27 млн граждан, а их безопасность обеспечивали более полумиллиона полицейских.
Также, в 2017 году участковыми офицерами полиции было раскрыто более 60 тыс. преступлений. Кроме того, в полиции в течение года поступило 8124 заявления и сообщения о безвестного исчезновения детей. За сутки полицейскими было разыскано 85% пропавших несовершеннолетних. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению местонахождения еще 41 ребенка.
В то же время, одним из приоритетных направлений в работе полиции определена защита и создание среды безопасности для детей. Продолжается дальнейшее развитие службы ювенальной полиции, которая предусматривает качественную подготовку специалистов и совершенствование функций службы с учетом международных стандартов работы в сфере защиты и безопасности детей в государстве.
"Работа полиции превенции в 2018 году должна быть направлена на эффективное сотрудничество с гражданами и оперативное реагирование на их потребности и угрозы их безопасности", - отметил Александр Фацевич.
Следовательно, в 2017 году, при содействии международных партнеров, была в переподготовку участковых офицеров полиции. С целью обучения новых форм и методов работы в служебной деятельности, более 80% участковых офицеров полиции прошли переподготовку для внедрения в работе концепции "Сommunity policing".
По словам Александра Фацевича, дальнейшее внедрение системы "Сommunity policing" заключается в тесной работе с объединенными территориальными общинами для совместного решения проблем и сотрудничества практически во всех сферах жизнедеятельности.
"Без территориальных общин эта концепция не заработает. На сегодняшний день существует более 650 территориальных общин и до конца 2018 будет дополнительно создано еще около 700. Идея заключается в том, что за каждой из территориальных общиной будет закреплен участковый офицер полиции. Таким образом работа полиции в регионах будет максимально приближена к гражданам", - отметил он.
Заместитель главы Нацполиции также добавил, что для оперативного реагирования на сообщения граждан на местах и сотрудничества с обществом, на территории всей страны уже работает 145 полицейских станций. К концу года их станет еще больше.
И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находится в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта, и они не могли извлечь из своей профессии тех выгод, которые она несомненно могла принести.
Трудно найти более удобный плацдарм для всякого рода самозванцев, чем наше обширное государство, переполненное или сверх меры подозрительными или чрезвычайно доверчивыми администраторами, хозяйственниками и общественниками.
По всей стране, вымогая или клянча, передвигаются фальшивые внуки Карла Маркса, несуществующие племянники Фридриха Энгельса, братья Луначарского, кузины Клары Цеткин или, на худой конец, потомки знаменитого анархиста князя Кропоткина. Отряды мифических родственников усердно разрабатывают природные богатства страны: добросердечие, раболепство и низкопоклонничество.
От Минска до Берингова пролива и от Нахичевани на Араксе до земли Франца-Иосифа входят в исполкомы, высаживаются на станционные платформы и озабоченно катят на извозчиках родственники великих людей. Они торопятся. Дел у них много.
Одно время предложение родственников все же превысило спрос, и на этом своеобразном рынке наступила депрессия. Чувствовалась необходимость в реформах. Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую, на манер польского сейма, вечно раздирала анархия. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые - и мешали друг другу собирать в житницы.
Шурка Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.
- И вы убоялись все возрастающих трудностей? - насмешливо спросил Остап.
Но Шурка Балаганов не заметил иронии. Попивая лиловый квас, он продолжал свой реферат.
Выход из этого напряженного положения был один - конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Незнакомым передал приглашения через попадавшихся на пути внуков Маркса. И вот, наконец, ранней весной 1928 года, почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик - у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от 18 до 52 лет и четыре дочки, утаившие свои лета.
В краткой приветственной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают, наконец, конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь.
По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка по числу собравшихся. Каждый участок передавался в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имел права переходить границы и вторгаться на чужую территорию. С целью заработка.
Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который тогда уже заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны нахамили в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе, как с добавлением бранных эпитетов.
Весь спор произошел из-за дележа участков.
Никто не хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. Все единодушно отказывались от республики немцев Поволжья.
- А что, разве это такая плохая республика? - невинно спрашивал Балаганов. - Это, кажется, хорошее место. Немцы, как культурные люди, не могут не протянуть руку помощи!
- Знаем, знаем! - кричали разволновавшиеся дети. - У немцев возьмешь! Видимо, не один из собравшихся сидел у культурных людей в тюремном плену. Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески
восточные области. Их обвиняли в невежестве и незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.
- Нашли дураков! - визгливо кричал Паниковский. - Вы мне дайте среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.
- Как! Всю возвышенность?! - язвил Балаганов. - А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?
При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.
- Ну, не всю возвышенность, - настаивал жадный Паниковский, - хотя бы половину! Я, наконец, семейный человек, у меня две семьи!
Но ему не дали и половины.
После долгих криков решено было делить участки по жребию. Были нарезаны тридцать четыре бумажки, и на каждую из них нанесено географическое название. Плодородный Курск и сомнительный Херсон, мало разработанный Минусинск и почти безнадежный Ашхабад, Киев, Петрозаводск и Чита, - все республики, все области лежали в чьей-то меховой шапке с наушниками и ждали хозяев.
Веселые возгласы, глухие стоны и грязные ругательства сопровождали жеребьевку.
Злая звезда Паниковского оказала свое влияние на исход жеребьевки. Ему досталась бесплодная и мстительная республика немцев Поволжья. Он присоединился к конвенции вне себя от злости.
- Я поеду! - кричал он. - Но предупреждаю, если немцы плохо ко мне отнесутся, я конвенцию нарушу, я перейду границу.
Балаганов, которому достался золотой Арбатовский участок, примыкавший к республике немцев, встревожился и тогда же заявил, что нарушения эксплуатационных норм не потерпит.
Так или иначе, дело было упорядочено, после чего тридцать сыновей и четыре дочери лейтенанта Шмидта выехали в свои районы.
- И вот вы, Бендер, сами видели, как этот гад нарушил конвенцию! - закончил свое повествование Шурка Балаганов. - Он давно ползал по моему участку, только я до сих пор не мог его поймать.
А, покращення також є: табличку "Міліція" покращено на "Поліція".