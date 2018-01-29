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Все про:пожар (2984) смерть (4599) статистика (384) ГСЧС (1256)

 С начала года при пожарах в Украине погибли более 240 человек, - ГСЧС

Зимой показатель трагических случаев в жилом секторе пугает стабильно высокими цифрами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Самая распространенная причина гибели людей при бытовых пожарах зимой - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей, короткие замыкания и курение в помещении. Только прошедшие сутки в Украине при пожарах в жилом секторе погибло сразу 10 граждан. Еще девять украинцев получили травмы различной степени тяжести.

В частности, в Волынской области 28 января возникло 4 бытовых пожара, унесших жизни трех человек.

Статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Так, в городе Николаеве прошедшие сутки огонь унес жизнь женщины 1938 года рождения. Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки холодильника.

В то же время в селе Ростоки Раховского района Закарпатской области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погиб одинокий мужчина 1952 года рождения.

В Полтавской области на месте пожара в частном домохозяйстве в селе Клепачи Лубенского района также было обнаружено тело мужчины - владельца дома.

Еще один гражданин погиб 28 января в Киеве во время пожара на первом этаже 9-этажного жилого дома по улице Гната Юры, 14.

Всего с начала года на пожарах в Украине погиб уже 241 человек, а показатель пострадавших пересек отметку в 133 человека.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае ее возникновения: способ вызова пожарно-спасательной службы "101", эвакуации детей, тушение пожара в начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения. Не забывайте рассказывать детям об опасности, которую таит в себе огонь", - акцентируют внимание спасатели.




Источник: https://censor.net.ua/n3047332
 
 
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С начала года при пожарах в Украине погибли более 240 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 318
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«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (С)
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От пожаров погибло в десять раз больше человек, чем на войне
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Предлагаю запретить спички. Или ограничить пользование спичками до трех в день. Было бы очень в духе времени...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года при пожарах в Украине погибли более 240 человек, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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