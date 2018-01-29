 Подразделение представительства президента Украины в Крыму появится в Киеве, - Бабин

Об этом Крым.Реалии рассказал постпред главы украинского государства в АРК Борис Бабин, сообщает Цензор.НЕТ.
"В ближайшее время мы создаем подразделение представительства в Киеве. Указом президента от 2016 года было предусмотрено, что представительство будет иметь отдельное подразделение в столице Украины. Это будет удобно для проведения всевозможных совещаний, чтобы не вызывать каждую неделю чиновников из Киева в Херсон. Это логистически упрощает нашу работу", – отметил Бабин.
По его словам, на данный момент назначены два человека, которые будут работать в подразделении в Киеве, решаются вопросы обустройства кабинетов. Подразделение намерены разместить в Администрации президента Украины.
17 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении своим постоянным представителем в Автономной Республике Крым украинского юриста-международника Бориса Бабина. Порошенко назначил Изета Гданова на должность первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму.
Теперь чиновники из Херсона будут жить в Киеве шоле?
ти, мабуть зрадофіл!
- Савченко - после 3 мировой войны;
- Ганапольский - обязательно, но через 200-300 лет.
Других конкретных мнений не было. Какие, нах*уй, представительства, прокуратуры, полиции и прочая х*ета?
язанностей, вышибить все, вплоть до иностранных слов, а на освобождающееся место пусть входит все русское - русское начало не извращенной любви и да-да, русский дар повиновения во имя отчизны, ее целостности и славы!
Эти люди не производят впечатления чем-то обделенных. Они деятельны, успешны, ездят по миру, ведут дела с заграницей. Они уверены, что, если бы Россия не воспрянула ото сна, в Севастополе уже стояла бы база НАТО, то есть ужас и позор. Они верные жены и мужья, необременительные любовницы и любовники, без вредных привычек, жизнерадостны, их взоры не замутнены сомнениями, они не знают недовольства собой, смело смотрят в будущее - как и положено фашистам. - А. Стреляный https://www.svoboda.org/a/28970913.html
Мин оккупированных, полиция, прокуратура, суд Крыма.
Теперь представитель презика......
У нас шо, деньги девать некуда?
Так лучше врачам, учителям отдайте.
Освобожденным заложникам жить негде, общагу постройте...
Ур - ы блииин.