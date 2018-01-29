 Подразделение представительства президента Украины в Крыму появится в Киеве, - Бабин

Об этом Крым.Реалии рассказал постпред главы украинского государства в АРК Борис Бабин, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В ближайшее время мы создаем подразделение представительства в Киеве. Указом президента от 2016 года было предусмотрено, что представительство будет иметь отдельное подразделение в столице Украины. Это будет удобно для проведения всевозможных совещаний, чтобы не вызывать каждую неделю чиновников из Киева в Херсон. Это логистически упрощает нашу работу", – отметил Бабин.



По его словам, на данный момент назначены два человека, которые будут работать в подразделении в Киеве, решаются вопросы обустройства кабинетов. Подразделение намерены разместить в Администрации президента Украины.

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17 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении своим постоянным представителем в Автономной Республике Крым украинского юриста-международника Бориса Бабина. Порошенко назначил Изета Гданова на должность первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму.