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 Политика Украины
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 Подразделение представительства президента Украины в Крыму появится в Киеве, - Бабин

В Киеве появится подразделение представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Об этом Крым.Реалии рассказал постпред главы украинского государства в АРК Борис Бабин, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В ближайшее время мы создаем подразделение представительства в Киеве. Указом президента от 2016 года было предусмотрено, что представительство будет иметь отдельное подразделение в столице Украины. Это будет удобно для проведения всевозможных совещаний, чтобы не вызывать каждую неделю чиновников из Киева в Херсон. Это логистически упрощает нашу работу", – отметил Бабин.

По его словам, на данный момент назначены два человека, которые будут работать в подразделении в Киеве, решаются вопросы обустройства кабинетов. Подразделение намерены разместить в Администрации президента Украины.

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17 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении своим постоянным представителем в Автономной Республике Крым украинского юриста-международника Бориса Бабина. Порошенко назначил Изета Гданова на должность первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3047331
 
 
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та отож нема захищеного зв"язку?! шо треба чинуш ганяти Херсон-Київ і назад?! Подразделение представительства президента Украины в Крыму появится в Киеве, - Бабин - Цензор.НЕТ 38
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А шо? Прокуратура- есть крымская, в поте лица пашет. Аваков анонсировал создание Патрульной полиции Крыма. Как же без представительства Президента??? Я вот не в курсе- а Правительство Крыма уже тоже есть?
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все є, тільки це секрет, а ти того не качай, а то для чого у владі сидіти?! Подразделение представительства президента Украины в Крыму появится в Киеве, - Бабин - Цензор.НЕТ 6158
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Всё??? Так-так... Выходит, о Парламенте можно не спрашивать... Я не буду.
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Я об этом с 1994-го думал. Думал-думал... И вот, я, придурок, в Мариуполе... как всегда...
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Та... куда мне, от моей мамы и котов? Пусть будет как есть.
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Подразделение представительства президента Украины в Крыму появится в Киеве, - Бабин - Цензор.НЕТ 5530 "Это будет удобно для проведения всевозможных совещаний, чтобы не вызывать каждую неделю чиновников из Киева в Херсон. Это логистически упрощает нашу работу"

Теперь чиновники из Херсона будут жить в Киеве шоле? Подразделение представительства президента Украины в Крыму появится в Киеве, - Бабин - Цензор.НЕТ 9153
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ти, я бачу)), не розумієш ні логістики ні методів теперішнього керівництва! Подразделение представительства президента Украины в Крыму появится в Киеве, - Бабин - Цензор.НЕТ 5176
ти, мабуть зрадофіл! Подразделение представительства президента Украины в Крыму появится в Киеве, - Бабин - Цензор.НЕТ 5176
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Ми будемо торгувати з Росією, ми будемо торгувати з сепаратистами в Донецьку і Луганську, ми будемо торгувати з Кримом, а хто проти - той агент Кремля
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В таком случае надо учредить представительства президента в каждой области Украины - мало ли чего....
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Представительство президента Украины Шредингера.
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Блин так это не работа а мечта, зарплаты неплохие а делать ничего не надо.))
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Крыма нет - позорно, всерьез и надолго про*бан. По поводу возврата Крыма высказались:
- Савченко - после 3 мировой войны;
- Ганапольский - обязательно, но через 200-300 лет.
Других конкретных мнений не было. Какие, нах*уй, представительства, прокуратуры, полиции и прочая х*ета?
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Навiть не знаю як поглузувати з цього дибiлiзма... Закiнчилася фантазiя, вони перевершили всi очикування...
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Вимагаю посаду представника президента на Мiсяцi! але шоб у Києвi...
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Eще можно в море остров насыпать и повесить табличку "Крым".
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...Эти люди считают себя сливками России, и они правы. Без всякой неловкости, как избранные, они объясняют друг другу подспудный смысл отечественной вроде бы открытой внешней и внутренней политики. Чтобы осуществить исторический отрыв от Запада, потребовалось сделать кое-что такое, чтобы и он отстранился от России. Сам! Это должно было помочь, и помогло, определенным образом настроить население, включая и богачей. Целым рядом продуманных мер создается такая обстановка, чтобы люди волей-неволей повернулись лицом к родному дому. Чтобы некуда было деваться, какими бы средствами кто ни обладал. Хватит околачиваться в Лондонах и нежиться на Лазурных берегах! Результат, как говорится, на лице - прежде всего, на их лицах, самых сознательных, политизированных крымнашистов. Многие из них (этой правды не скрывают) никогда не голосовали за Путина, а теперь проголосуют. До них, как до умственной верхушки нации, доходит и, как они надеются, пойдет далее вниз мысль, что только он может обеспечить России позарез необходимое ей спокойствие ближайших лет. Спокойствие и еще раз спокойствие. Чего-чего, а демократии здесь под завязку. Чего не хватает, так это порядка, и порядка, прежде всего, в мозгах, откуда надо вытеснить, а то и вышибить все привнесенное, весь этот мусор о правах человека без об
язанностей, вышибить все, вплоть до иностранных слов, а на освобождающееся место пусть входит все русское - русское начало не извращенной любви и да-да, русский дар повиновения во имя отчизны, ее целостности и славы!
Эти люди не производят впечатления чем-то обделенных. Они деятельны, успешны, ездят по миру, ведут дела с заграницей. Они уверены, что, если бы Россия не воспрянула ото сна, в Севастополе уже стояла бы база НАТО, то есть ужас и позор. Они верные жены и мужья, необременительные любовницы и любовники, без вредных привычек, жизнерадостны, их взоры не замутнены сомнениями, они не знают недовольства собой, смело смотрят в будущее - как и положено фашистам. - А. Стреляный https://www.svoboda.org/a/28970913.html
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"Подразделение представительства президента Украины в Крыму появится в Киеве, - Бабин" - как это, представительство в Крыму в Киеве? Это представительство надо отправить в Крым.
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эко завернули - представительство в Крыму, но в Киеве! этож опять скока народу можно трудоустроить! и при том очень хорошо трудоустроить!
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Слов нет, одни маты.
Мин оккупированных, полиция, прокуратура, суд Крыма.
Теперь представитель презика......
У нас шо, деньги девать некуда?
Так лучше врачам, учителям отдайте.
Освобожденным заложникам жить негде, общагу постройте...
Ур - ы блииин.
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А представительство крымского медвытрезвителя будет в Киеве, а так же спасатели с крымских пляжей? ......Такое впечатление что пицюня от страха перед выборами и следующей посадки и полной конфискацией поехал крышей.
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