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Все про:Университет (127) Харьков (3713) Алимпиев (1)

 Харьковский суд отменил решение следственного судьи о продлении ареста начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева

Апелляционный суд Харьковской области рассмотрел жалобу начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени И. Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева, которого подозревают в растрате, и отменил решение следственного судьи о его аресте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте суда.

"По результатам рассмотрения апелляционных жалоб Андрея Алимпиева и его защитника коллегия судей постановила: "Решение следователя судьи Дзержинского районного суда города Харькова от 15 января 2018 об удовлетворении ходатайства следователя и о продлении, в пределах сроков досудебного расследования, меры пресечения в виде содержания под стражей Алимпиев А.М., - отменить", - говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защитника подозреваемого и подозреваемого.

Кроме того, суд применил к Алимпиеву меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн гривен с учетом внесенной ранее суммы залога в пределах срока досудебного расследования и положил на подозреваемого дополнительные обязанности, предусмотренные п.п.1,2,3,4,8 ч.5 ст.194 УПК Украины.

Напомним, 19 января Алимпиев вышел из СИЗО под залог.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Начальник ХНУВС Алимпиев, подозреваемый в растрате 2,4 млн грн, вышел под залог. ФОТО

Напоминаем, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего. Дзержинский суд Харькова взял его под стражу на два месяца с правом внесения залога - в 1,5 миллиона гривен. Сначала арестованный начальник ХНУВС Алимпиев отказался от внесения залога. 

Однако, позже за него был внесен залог.

Источник: https://censor.net.ua/n3047329
 
 
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А слідчий суддя і Харківський суд хіба не керуються однаковими критеріями? Чи відкрилися якісь невідомі раніше обставини? Що це за рухи такі у царині правосуддя? Захотів - так посудивЮ захотів - пересудив.
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Співпадіння чи ні саме сьогодні було вбито зі зброї одного з курсантів ХУПСУ через те, що він перешкоджав розповсюдженню наркотиків серед курсантів.
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А навіщо його тримати під вартою? Він військовий. Генерал. Хтось собі уявляє, що він може кудись збігти? Я особисто не уявляю цього. А от навіщо військового ганьбити цими арештами, мені не зрозуміло.
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Крадіжки мільйонів в українського народу - не ганьба держави і армії, а тримання злочинця під вартою - ганьба. В'язниці - не для владних посадовців, там повинні сидіти лише барани, які цих посадовців утримують.
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Воно, цей "хенерал" зганьбило себе самостійно. Мало б застрелитись, але це такий генерал як з дупи гармата.
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Керівництво ХУПСУ прикриває торгівлю наркотиками під своїм дахом.
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Да здравствует Харьковский суд, самый гуманный суд в мире!
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кто здесь может убедительно доказать, что сидеть с СИЗО приятнее, чем не сидеть в СИЗО? Так почему же Алимпиев отказался от выхода под залог? А потому, что денег от приписываемой ему растраты в корыстных целях... у него нет. Поэтому так ли очевидна вина Алимпиева? Как я помню по своей службе - хищениями топлива и прикрытием таких хищений занимались прапорщики, а не командиры частей... ранг не тот
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Ты глупый или хочешь сделать глупыми всех? Какой дурак будет вносить залог в 1.5 млн, когда его подозревают в растрате?Это же сразу показать ,что у тебя эти деньги есть и кроме, как украсть, другого способа у генерала заработать их нет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХарьковский суд отменил решение следственного судьи о продлении ареста начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева
 
 
 
 
 
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