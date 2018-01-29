 Харьковский суд отменил решение следственного судьи о продлении ареста начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева

"По результатам рассмотрения апелляционных жалоб Андрея Алимпиева и его защитника коллегия судей постановила: "Решение следователя судьи Дзержинского районного суда города Харькова от 15 января 2018 об удовлетворении ходатайства следователя и о продлении, в пределах сроков досудебного расследования, меры пресечения в виде содержания под стражей Алимпиев А.М., - отменить", - говорится в сообщении.
Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защитника подозреваемого и подозреваемого.
Кроме того, суд применил к Алимпиеву меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн гривен с учетом внесенной ранее суммы залога в пределах срока досудебного расследования и положил на подозреваемого дополнительные обязанности, предусмотренные п.п.1,2,3,4,8 ч.5 ст.194 УПК Украины.
Напомним, 19 января Алимпиев вышел из СИЗО под залог.