 Харьковский суд отменил решение следственного судьи о продлении ареста начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте суда.

"По результатам рассмотрения апелляционных жалоб Андрея Алимпиева и его защитника коллегия судей постановила: "Решение следователя судьи Дзержинского районного суда города Харькова от 15 января 2018 об удовлетворении ходатайства следователя и о продлении, в пределах сроков досудебного расследования, меры пресечения в виде содержания под стражей Алимпиев А.М., - отменить", - говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защитника подозреваемого и подозреваемого.

Кроме того, суд применил к Алимпиеву меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн гривен с учетом внесенной ранее суммы залога в пределах срока досудебного расследования и положил на подозреваемого дополнительные обязанности, предусмотренные п.п.1,2,3,4,8 ч.5 ст.194 УПК Украины.

Напомним, 19 января Алимпиев вышел из СИЗО под залог.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Начальник ХНУВС Алимпиев, подозреваемый в растрате 2,4 млн грн, вышел под залог. ФОТО

Напоминаем, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего. Дзержинский суд Харькова взял его под стражу на два месяца с правом внесения залога - в 1,5 миллиона гривен. Сначала арестованный начальник ХНУВС Алимпиев отказался от внесения залога.

Однако, позже за него был внесен залог.