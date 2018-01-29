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 Политика Украины, Экономика
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 За три года население, бюджетные учреждения и ТКЭ уменьшили потребление газа на 6 млрд кубометров, - Госэнергоэффективности

Лучшая динамика наблюдается в бюджетной сфере, которая за три года сократила использование газа на 26%: с 0,67 млрд м3 до 0,5 млрд м3.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, свидетельствуют данные, полученные Госэнергоэффективности от НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укртрансгаз" (без учета объемов газа, использованного на временно оккупированных территориях).

"В 2017 году в Украине бюджетные учреждения, теплокоммунэнерго (ТКЭ) и население потребили газа на 6,02 млрд м3, или на 25% меньше, чем в 2014 году. Это означает, что более 1,2 млрд евро не было потрачено из валютных резервов Украины на закупку импортного газа. Зато средства бюджета и украинского бизнеса были инвестированы в проекты по энергосбережению и производству тепла из альтернативных видов топлива во всех регионах Украины. Как следствие, введены тысячи новых рабочих мест и увеличены поступления в бюджеты всех уровней", - говорится в сообщении.

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В Госэнергоэффективности сообщают, что лучшая динамика наблюдается в бюджетной сфере, которая за три года сократила использование газа на 26%: с 0,67 млрд м3 до 0,5 млрд м3.

Также за соответствующий период значительно уменьшено потребление газа: населением - на 25% (с 15,05 млрд м3 до 11,23 млрд м3), ТКЭ - на 24% (с 8,59 млрд м3 до 6,56 млрд м3).

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"Таких результатов удалось достичь благодаря мерам административного и стимулирующего характера, в том числе, совершенствованию законодательной базы, популярной Правительственной программе "теплых кредитов" и увеличению использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива", - констатируют в ведомстве.

В то же время, в период с 2014 г. по 2017 г. установлено 1,93 ГВт новых мощностей, генерирующих тепло из возобновляемых источников энергии. В эти новые объекты привлечено более 460 млн евро инвестиций.

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"Интерес инвесторов к проектам по замещению газа также объясняется введенным в марте прошлого года стимулирующим тарифом на тепло из возобновляемых источников энергии", - сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3047328
 
 
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За останні 3 рки -
- населення зменешелось на кілька мільйонів ..
- кількість бюджетних установ , відповідно , також скоротилася ...
- замість газу школи і лікарні (особливо по селах) знову перейшли на дрова ...і це - в ХХІ-у столітті ...
От вам і вся "економія" ...
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Не зовсім перейшли на дрова, бо де їх взяти... Закрились на "зимові канікули" - один з признаків "жити по-новому".
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не поняв... то були ті ...опані 14444 рехформи, чи нє????
П.С.Мусили ж бути, лядь, За три года население, бюджетные учреждения и ТКЭ уменьшили потребление газа на 6 млрд кубометров, - Госэнергоэффективности - Цензор.НЕТ 328 бо за шо ж на мальдіви?
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ну , пощастило чуваку - акційну путівку виграв ...
За три года население, бюджетные учреждения и ТКЭ уменьшили потребление газа на 6 млрд кубометров, - Госэнергоэффективности - Цензор.НЕТ 1180
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Пусть вернут украинский газ на его родину а не оформляют фиктивный реэкспорт по бумажкам...
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плюс сюда же
Воровать приписки по газу стало менее удобно
и вся экономия
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Не совсем верно. Лично я утеплил стены, заменил окна - потребление газа снизилось в ДВА РАЗА.
А что касается отопления дровами - то это не выход из положения, т.к. цена на этот вид топлива очень быстро подтягивается к газу.
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П.С. еслі шо... могу і попіліть...циркулярка своя.. бесшумная.... досвід імєєтся,... правда, кацапи? За три года население, бюджетные учреждения и ТКЭ уменьшили потребление газа на 6 млрд кубометров, - Госэнергоэффективности - Цензор.НЕТ 4039

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а коли все почнеться - сокири свої брати , чи дадуть ? За три года население, бюджетные учреждения и ТКЭ уменьшили потребление газа на 6 млрд кубометров, - Госэнергоэффективности - Цензор.НЕТ 1186
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Молодец! Сигнал к началу атаки - три зеленых свистка.
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Всіх? Це знизить споживання газу на 100%, тримайте в курсі Ваших енергозберігаючих ініціатив За три года население, бюджетные учреждения и ТКЭ уменьшили потребление газа на 6 млрд кубометров, - Госэнергоэффективности - Цензор.НЕТ 7683
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И тут бац - цена для населения опять подорожает.
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"...лох платить завжди !" (улюблена приказка на Банковій)
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Собаки брешуть, вітер віє- а караван йде!
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Верблюдів треба між горбами чухати, Льоню За три года население, бюджетные учреждения и ТКЭ уменьшили потребление газа на 6 млрд кубометров, - Госэнергоэффективности - Цензор.НЕТ 6193
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три роки ти ту мантру співаєш
караван ...
собааки тобі привіт казали передати
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Саша Крест - ты что форум собаками обозвал? Это ты с руки хозяина кормишься щенок...
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Наверное засранцу опять мешок рошенок с отбраковки подогнали Налопался и пуская ветры Можна и поумничать о маланском караване Странном таком караване в котором погонщики давно продали все тюки с товаром Продали а оставшийся товар Заложили ростовщикам Мало того етот караван водят по кругу При етом не забывая дурить и хозяина товара и ростовщиков Вот такой маланский караван
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Шо-та вата хвост трубой подняла, не находите?
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Це проблеми цього форуму та його адміністрації- нічого більше.
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А если потребление газа снизится до нуля, то на чем будут зарабатывать Лолита с Ринатом? Введут абонплату на конфеты и просмотр матчей даунецкого "Киевэнерго"? За три года население, бюджетные учреждения и ТКЭ уменьшили потребление газа на 6 млрд кубометров, - Госэнергоэффективности - Цензор.НЕТ 8776
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А вы больше тариф поднимите и ещё уменьшится, из города выезжаешь лесопосадки конкретно вырубили, уже больше пеньков чем деревьев вдоль дороги.
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Когда всем поставят газовые счетчики , тогда увидите сколько до этого воровалось газа , заложенного в норму потребления при отсутствии счетчиков...
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Счетчики поставят рабам, а там где газ воровался на предприятиях и на замках местных царьков там и будет вороваться и никто не посмеет их и пальцем тронуть.
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"В то же время, в период с 2014 г. по 2017 г. установлено 1,93 ГВт новых мощностей, генерирующих тепло из возобновляемых источников энергии."

Дрова? За три года население, бюджетные учреждения и ТКЭ уменьшили потребление газа на 6 млрд кубометров, - Госэнергоэффективности - Цензор.НЕТ 2143
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А сколько посадок повырубали в степной части Украины, кто-то считал, канамысты соевы?
А статистику смерти в результате замерзания в холодном доме кто-то ведет?
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Вырубка посадок - это благо. Так ландшафт будет схож на милую сердцу реформаторов родную Синайскую пустыню
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А следующая задача - мертвое море. Только из какого водоема шестыкутный сывый батько будет делать, догадаться страшно.
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Так и Офшорнику море убить - фигня вопрос
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Вы с дуба грохнулся... Покажите фото хоть одной посадки сплошных пеньков...Балаболки...
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Я сократил потребление газа с 750 кубов до 450 . Утеплил стены и поставил пласниковые окна в доме. Еще надо бы утеплить чердак и л.кухню, может еще кубов 100 меньше будет. Двухзонный эл.счетчик хочу поставить. Сейчас судсидия, но врядли эта лафа вечно продлится.
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Я тоже шо в одном доме, шо в другом, еще и регуляторы на батареи поставил - на 1000 грн стал меньше платить.
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Субсидия - это игра с государством в азартные игры. Проигрыш гарантирован. Кто знает, как правительство развернет это "благо" всем во вред. От них ожидать можно только гадость, а она у них припасена,как камень за пазухой. Не сегодня, так завтра вставят по самые помидоры. И совесть их мучить не будет.
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в следующем году субсидии получать будут не более 5% населения и не больше 1000 грн., натопишь как босый насковзаешься, учитывая то что газ выростет в цене минимум 16%.
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Парашенка, Гнойсман с Пердубиём ещё трошки покеруют и останутся только бюджетные учреждения и трудоустроенное в них население. Будет одна сплошная экономия - обхахочутся!
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Что не год то покращення. Если верить соевым рехворматорам то потребление газа упало, а добыча газа в Украине выросла. Тоесть для населения украинского газа по $60 хватило бы в 2 раза больше чем надо. Дак где же наш газ, Карл???
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Ты еще обожди с нашим газом Маланцы то что МВФ обещали \повысим лохам цену на електричество и на газ и рассчелкаемся с вами\ Обещали даже повысить цену до цены немецкого хаба Типа не бздите буржуины лохи зхаплатят Мы повысим И не повысили Надурили буржуинов Те не дает очередной транш Слепые трасты оскудели и зрячие как сироты Ты жди заявление Гроси--трусельного о том Что повышаютя цены на газ и електрику
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очень неплохо начали "экономить" газ в сельских почтах, УКРПОЧТА 2 года назад тупо перекрыла газ и опломбировала, почтальонши отапливаются электричеством и сократили рабочий день, зато отчитались что сэкономили.
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Крыма нет, пол лугандона и донбадве нет, промышленности нет уже как таковой, 60% экспорта дает сельхоз. продукция, как писали выше вузы и колледжи на каникулах уже месяц, раньше 1 марта не выйдут учиться, а они бл,,ть экономлять, дэбилы бля.
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Вовк, щоб компенсувати втрати олігархів, знову збирається ввести абонплату на газ. Цого разу необхідно вибити хижаку зуби.
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Уменьшили по тому что, свернули деятельность, или совсем или частично. А то и прекратили существование.
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Бюджетные организации ни копейки не вложили в энергосбережение. Откуда 26% мне просто не понять - просто стали морозить сотрудников и вынуждать их греться "кустарными способами". Субсидии привели к прямо противоположному результату - стали выжигать больше и перестали экономить вообще! И только люди которые никаких подачек от государства не получают реально вкладывали в энергосбережение и сокращали потребление газа. В 2013 у меня за год сожжено 5400 кубов, а вот за 2017 уже 1850. В этом году будет еще меньше. Любая "льгота" или "субсидия" это голимая подачка рабам, которую в любой момент можно аннулировать. Но самое главное это бездонное коррупционное корыто вальцманутоаметнутых ублюдков. Только монетизация, массовое установление счетчиков предварительной оплаты энергоносителей и иедивидуальное энергопотребление может заставить экономику работать. Все остальное - голимый совковый "дерибан".
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самый лучший способ экономить газ - избавляться от потребителей. Сколько нас осталось? Уже около 20 млн? Если до 10 сократить - вот это им статистика привалит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа три года население, бюджетные учреждения и ТКЭ уменьшили потребление газа на 6 млрд кубометров, - Госэнергоэффективности
 
 
 
 
 
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