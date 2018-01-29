 За три года население, бюджетные учреждения и ТКЭ уменьшили потребление газа на 6 млрд кубометров, - Госэнергоэффективности

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, свидетельствуют данные, полученные Госэнергоэффективности от НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укртрансгаз" (без учета объемов газа, использованного на временно оккупированных территориях).

"В 2017 году в Украине бюджетные учреждения, теплокоммунэнерго (ТКЭ) и население потребили газа на 6,02 млрд м3, или на 25% меньше, чем в 2014 году. Это означает, что более 1,2 млрд евро не было потрачено из валютных резервов Украины на закупку импортного газа. Зато средства бюджета и украинского бизнеса были инвестированы в проекты по энергосбережению и производству тепла из альтернативных видов топлива во всех регионах Украины. Как следствие, введены тысячи новых рабочих мест и увеличены поступления в бюджеты всех уровней", - говорится в сообщении.

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В Госэнергоэффективности сообщают, что лучшая динамика наблюдается в бюджетной сфере, которая за три года сократила использование газа на 26%: с 0,67 млрд м3 до 0,5 млрд м3.

Также за соответствующий период значительно уменьшено потребление газа: населением - на 25% (с 15,05 млрд м3 до 11,23 млрд м3), ТКЭ - на 24% (с 8,59 млрд м3 до 6,56 млрд м3).

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"Таких результатов удалось достичь благодаря мерам административного и стимулирующего характера, в том числе, совершенствованию законодательной базы, популярной Правительственной программе "теплых кредитов" и увеличению использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива", - констатируют в ведомстве.

В то же время, в период с 2014 г. по 2017 г. установлено 1,93 ГВт новых мощностей, генерирующих тепло из возобновляемых источников энергии. В эти новые объекты привлечено более 460 млн евро инвестиций.

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"Интерес инвесторов к проектам по замещению газа также объясняется введенным в марте прошлого года стимулирующим тарифом на тепло из возобновляемых источников энергии", - сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.