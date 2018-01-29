 Комитет Европарламента поддержал процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права

Соответствующую резолюцию Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам принял в понедельник 29 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
За резолюцию проголосовали 33 членов комитета, 9 – были против.
В резолюции комитет ЕП "приветствует решение Европейской комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 Договора о Европейском союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение Еврокомиссии к польским властям для решения проблемы".
Напомним, Европейская комиссия в декабре прошлого года приняла решение начать процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права.
Еврокомиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса Польши в Совете ЕС.
Недавно глава председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не пойдет ни на какие уступки в споре с Евросоюзом по поводу судебной реформы в стране.
Поляки уже просто раздражают...
Глава Евросовета Дональд Туск не исключил, что Польша может выйти из состава Евросоюза, как только перестанет получать от него денежные средства. По его мнению, в таком случае власти страны тут же решат спросить поляков, должна ли Польша оставаться в ЕС, а затем приложат все усилия, чтобы большинство голосов было за расставание с политическим блоком.
"Для правящей в Польше партии членство в Евросоюзе сводится к получению денежных выплат. Им совершенно не интересны другие преимущества, которые дает членство в ЕС, такие как общий рынок, правопорядок и гарантированная безопасность", - цитирует Туска газета The Telegraph.
"Право и справедливость", может, и патриоты, но вот с соображаловкой у них явно туго.
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