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Все про:Европарламент (1264) Польша (4052) санкции (6476)

 Комитет Европарламента поддержал процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права

Профильный комитет Европарламента одобрил запуск против Польши процедуры в рамках статьи 7 Договора о ЕС, что может привести к лишению права голоса страны в Совете ЕС.

Соответствующую резолюцию Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам принял в понедельник 29 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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За резолюцию проголосовали 33 членов комитета, 9 – были против.

В резолюции комитет ЕП "приветствует решение Европейской комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 Договора о Европейском союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение Еврокомиссии к польским властям для решения проблемы".

Напомним, Европейская комиссия в декабре прошлого года приняла решение начать процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права.

Еврокомиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса Польши в Совете ЕС.

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Недавно глава председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не пойдет ни на какие уступки в споре с Евросоюзом по поводу судебной реформы в стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3047327
 
 
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Мне нравится, как четко ЕС борется со всякими политическими извращениями
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пошел Шатун по Европе...Британцы дальновидней оказались.
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европейские подельники куйла , начали давить на Польщу , за обращение к США о введении санкций против строителей рашистского "северного потока",айда и европейский фашистскоо-рашиский союз...
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Чушь, закон был принят раньше. Польша еще отгребет за иммигрантов....

Поляки уже просто раздражают...
Глава Евросовета Дональд Туск не исключил, что Польша может выйти из состава Евросоюза, как только перестанет получать от него денежные средства. По его мнению, в таком случае власти страны тут же решат спросить поляков, должна ли Польша оставаться в ЕС, а затем приложат все усилия, чтобы большинство голосов было за расставание с политическим блоком.
"Для правящей в Польше партии членство в Евросоюзе сводится к получению денежных выплат. Им совершенно не интересны другие преимущества, которые дает членство в ЕС, такие как общий рынок, правопорядок и гарантированная безопасность", - цитирует Туска газета The Telegraph.
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Та так. Будуть проводити паралелі з собою, "тіпо" з незаслежено ображеними.
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Польша перессорилась с Украиной (бандеровцы ей покоя не дают, которых уже давно в живых нет); а теперь и с Евроколхозом.
"Право и справедливость", может, и патриоты, но вот с соображаловкой у них явно туго.
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Как там великий полководец Порошенко поживает?
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Всё хорошо у него. Неделю отдохнул, затем побывал в Давосе и заручился поддержкой союзников.
А почему Вы спрашиваете ? У Вас есть сомнения ?
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Это те ,что носом тыкали в коррупцию и бабла не дали из-за нее?
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Под флагом "борьбы с коррупцией" МВФ требовал введения внешнего управления. Хотелось бы надеяться что Порошенко им внушил: либо они будут полагаться на него, либо их вообще никто слушать не будет.
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Украина оказалась среди 30 самых "старых" стран мира, а Московия появилась после ,только через 800 лет и ватаны по спрыгивали с деревьев и взяли в руки палку. Комитет Европарламента поддержал процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права - Цензор.НЕТ 1923
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Прийдеться ляхам прийняти у себе 10 000 сирійців !
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Кстати за сирийцев наказывают ... я на стороне Польши ... или беженцы берут оружие и отстаивают свою Сирию в Сирии или нах с пляжа ... понаехало бляха ... потом бегают и взврываются
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКомитет Европарламента поддержал процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права
 
 
 
 
 
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