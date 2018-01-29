EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  3943  23
Все про:Киев (15253) Круты (73) памятник (1717) Национальный корпус (73)

 Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой. ФОТОрепортаж

На Львовской площади напротив Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана открыли памятник Героям Крут.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, открытие памятника состоялось в рамках проекта Национального корпуса "Память нации".

По договоренности с районной администрацией Шевченковского района города Киева на Львовской площади установлен памятник Героям Крут в виде каменного креста с высеченными датами боя. Памятник будет передан на баланс райадминистрации.

Перед торжественным открытием памятника несколько сотен человек прошли шествием от станции метро "Золотые ворота" до Львовской площади. Среди участников шествия, помимо прочих, - представители Национального корпуса, Национальной дружины, ВО "Свобода". Представители Национальной дружины шли с факелами.

Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой 01
Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой 02
Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой 03

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой 04
Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой 05
Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой 06
Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой 07

Также смотрите: Порошенко вместе с супругой почтили память Героев Крут. ФОТОрепортаж

Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой 08
Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой 09
Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой 10
Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой 11

По словам руководителя пресс-службы партии "Национальный корпус" Романа Чернышова, место расположения памятника Героям Крут выбрано неслучайно. "У нас идеологический отдел провел работу, узнал из архива, откуда именно выходили крутяне на бой, именно киевская часть. Выяснилось, что этот учебный корпус был в районе Львовской площади, не знаю, так ли она называлась тогда", - отметил Чернышов.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Они боролись, чтобы мы победили", - Порошенко и Гройсман обратились к гражданам Украины по случаю Дня памяти Героев Крут

Памятник изготовлен в рамках проекта "Память нации", благодаря которому по всей Украине уже установлено несколько крестов на месте захоронений героев. Точную стоимость памятника Чернышов не уточнил, подчеркивая, что он из камня, а потому "не очень дорогой и изготовлен за счет спонсорских и меценатских денег".

Участие в открытии памятника, кроме активистов и представителей Национального корпуса, принял писатель Василий Шкляр, который поименно вспомнил ребят, которые пошли на священный бой и не вернулись.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Книгу "Круты: 100 лет подвига" презентовали лицеистам со всех уголков Украины. ФОТОрепортаж

"До сих пор идет дискуссия, не напрасной ли была та кровь, мол, детей послали на смерть наши высокие чиновники, во многом похожие на сегодняшних. Но правильно сказал великий поэт-националист Евгений Маланюк, что нет, ни одна капля крови не бывает напрасной, если она пролита за Родину. Круты - это был день рождения нового украинского человека", - отметил Шкляр.

Во время шествия и торжественного открытия памятника обошлось без происшествий. Охрану порядка обеспечивали представители полиции, также шествие сопровождали представители Красного Креста.

Источник: https://censor.net.ua/n3047325
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Почтить память наших Воинов а не устраивать дэбильные реконструкции в стиле кацапсин , вот это правильно
 показать весь комментарий
 
 
гіркинд-гнида вже наконструировал! Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой - Цензор.НЕТ 1595
 показать весь комментарий
 
 
Бій під Крутами не завершився, як і остання столітня війна Росії з Україною, що все ще продовжується, бо жодна зі сторін так і не підписала Акту Капітуляції.
 показать весь комментарий
 
 
а жодна зі сторін і війну так і не проголосила ...
 показать весь комментарий
 
"А тим часом Петроградське правительство народних комісарів, щоб привернути під свою владу вільну Українську Республіку, оповістило війну Україні і насилає на наші землі свої війська" - Четвертий Універсал.
 показать весь комментарий
 
 
а документ "оповіщення" є ?
ультиматум СНК до ЦР може таким вважатися ?
 показать весь комментарий
 
А Сталін об'являв війну Гітлеру?...а стосовно ультиматуму, то скажімо, що Україна буде вважати, а Росія не буде, і що тоді? Я так думаю, що головне, щоб ми самі вважали.
 показать весь комментарий
 
 
Гітлер офіційно оголосив війну СРСР ...якщо хтось не в курсі ...
 показать весь комментарий
 
обов'язково, інакше Гітлер би заплакав, розвернувся і пішов.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Соціологічне
опитування, яке проводила Research & Branding Group, яка є
українською неурядовою компанією маркетингових і соціологічних опитувань,
вирішила перевірити, скільки українців читають книжки. Вивчення цього питання тривало з жовтня по листопад 2017
року. Виявилося, що лише 43% українців за минулий рік прочитали хоча б одну
книгу. Натомість 51% респондентів зазначив, що не прочитав жодної книжки. Були
й ті, хто не міг ствердно відповісти, чи читали вони що-небудь чи ні (6%) (ukr.media/ukrain/342910/). Народу, який не хоче вчитись, не читає книжок, не хоче думати головою у
своїй масі можна вішати лапшу на любі теми, аби він тільки не задавав питання можновлдадцям про своє соціальне буття.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
І ще хотів би запитати в шановного панства на форумі - а хто в ті часи міг посилати вчитись своїх дітей у інститути? Невже селяни-бідняки? А може робочі, зокрема з робітників Арсеналу, повстання яких петрлюра потопив у крові?
 показать весь комментарий
 
що за кацапстка хня на кацапском сержике?
 показать весь комментарий
 
Веня Павловский-брехливый комуняцкий агитатор. Брехливый как и все смердячие комуняцкие свиньи. Даже доказывать что-то брезгую. Пшел в спам, коммуняцкий ублюдок
 показать весь комментарий
 
 
Типа комуняки построили фабрики и заводы и научили всех грамоты. Ненавижу вас скотов.
 показать весь комментарий
 
 
"...сказал великий поэт-националист Евгений Маланюк, что нет, ни одна капля крови не бывает напрасной, если она пролита за Родину..."

и сравниваем с
Как говорил Паттон: "Хочу, чтобы запомнили, что ни один шельмец никогда не одерживал победу в войне, погибая за своё отечество. Он одерживал победу, заставляя другого беднягу погибнуть за своё отечество"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПамятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх