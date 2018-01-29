 Памятник Героям Крут в Киеве установили в месте, откуда 100 лет назад студенты и гимназисты отправлялись на бой. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, открытие памятника состоялось в рамках проекта Национального корпуса "Память нации".

По договоренности с районной администрацией Шевченковского района города Киева на Львовской площади установлен памятник Героям Крут в виде каменного креста с высеченными датами боя. Памятник будет передан на баланс райадминистрации.

Перед торжественным открытием памятника несколько сотен человек прошли шествием от станции метро "Золотые ворота" до Львовской площади. Среди участников шествия, помимо прочих, - представители Национального корпуса, Национальной дружины, ВО "Свобода". Представители Национальной дружины шли с факелами.







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По словам руководителя пресс-службы партии "Национальный корпус" Романа Чернышова, место расположения памятника Героям Крут выбрано неслучайно. "У нас идеологический отдел провел работу, узнал из архива, откуда именно выходили крутяне на бой, именно киевская часть. Выяснилось, что этот учебный корпус был в районе Львовской площади, не знаю, так ли она называлась тогда", - отметил Чернышов.

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Памятник изготовлен в рамках проекта "Память нации", благодаря которому по всей Украине уже установлено несколько крестов на месте захоронений героев. Точную стоимость памятника Чернышов не уточнил, подчеркивая, что он из камня, а потому "не очень дорогой и изготовлен за счет спонсорских и меценатских денег".

Участие в открытии памятника, кроме активистов и представителей Национального корпуса, принял писатель Василий Шкляр, который поименно вспомнил ребят, которые пошли на священный бой и не вернулись.

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"До сих пор идет дискуссия, не напрасной ли была та кровь, мол, детей послали на смерть наши высокие чиновники, во многом похожие на сегодняшних. Но правильно сказал великий поэт-националист Евгений Маланюк, что нет, ни одна капля крови не бывает напрасной, если она пролита за Родину. Круты - это был день рождения нового украинского человека", - отметил Шкляр.

Во время шествия и торжественного открытия памятника обошлось без происшествий. Охрану порядка обеспечивали представители полиции, также шествие сопровождали представители Красного Креста.