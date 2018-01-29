 Вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного оружия можно решить с помощью консультативного референдума, - Геращенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день в парламенте нет полного согласия, каким именно должен быть этот закон (об обращении с короткоствольным оружием - Ред.). Камнем преткновения является вопрос о короткоствольном оружии – пистолеты, револьверы и др.… Кто-то говорит: давайте мы позволим и короткоствольное оружие, чтобы каждый ходил по улице с ним", - сказал А.Геращенко.
Он подчеркнул, что готов поддержать такую инициативу, но после проведения консультативного референдума среди граждан: "Я готов это поддержать только в случае, если будет проведен консультативный референдум и большинство граждан Украины скажет: да, давайте это сделаем".
По убеждению народного депутата, для защиты собственного жилья достаточно охотничьего оружия.
ты пока в складках живота найдешь пистолет (я об пистолете, похабники!)
то он тебе и не поможет и не похвастаешься
А кто считать будет? Охендовский?
Вы же сами, без подсказки, только тарелки можете лизать
Чем быстрее официально будет разрешено владение короткоствольным оружием,тем быстрее перестреляют всю власть и,как минимум,половину населения.
Млять, законов для урегулирования кучи вопросов как по самим стволам, так и по ответственности за их (стволов) применение -- НЕТ!
А без этого любая попытка отстрелить какую нибудь сволочь, даже в целях самообороны и в своей хате, закончится гарантированной отсидкой!
Если за цель поставлена задача отбить у украинцев любое желание давать вооруженный отпор криминалу, то лучше способа чем дать стволы по референдума без Закона - и не придумать. Чистой воды ПОДСТАВА!!!
Хоть какая то гарантия!
корупциивзяточничестве.
https://censor.net.ua/news/3047305/sud_nad_jenschinoyi_kotoraya_napala_s_molotkom_na_boyitsa_ato_v_teatre_nachalsya_v_dnepre
https://youtu.be/HtAD0Y022OM?t=36s