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Все про:оружие (3332) разрешение (70) референдум (1181) легализация (83) Геращенко_Антон (881)

 Вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного оружия можно решить с помощью консультативного референдума, - Геращенко

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко считает, что вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного огнестрельного оружия может быть решен путем консультативного референдума.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"На сегодняшний день в парламенте нет полного согласия, каким именно должен быть этот закон (об обращении с короткоствольным оружием - Ред.). Камнем преткновения является вопрос о короткоствольном оружии – пистолеты, револьверы и др.… Кто-то говорит: давайте мы позволим и короткоствольное оружие, чтобы каждый ходил по улице с ним", - сказал А.Геращенко.

Он подчеркнул, что готов поддержать такую инициативу, но после проведения консультативного референдума среди граждан: "Я готов это поддержать только в случае, если будет проведен консультативный референдум и большинство граждан Украины скажет: да, давайте это сделаем".

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По убеждению народного депутата, для защиты собственного жилья достаточно охотничьего оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3047324
 
 
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У нього цієї зброї цілий сейф, а для людей треба референдум.Вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного оружия можно решить с помощью консультативного референдума, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3954
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А це його син зі зброєю. А українцям тільки через референдум.
Вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного оружия можно решить с помощью консультативного референдума, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4789
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Чувствуете Граждане ??? - СКОРО ВЫБОРЫ ( ......... засуетились ) .
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ЭТО ТИПА в тему проэкта порошла по уменьшению протестного электората кто не уехал в польшу пусть перестреляют друг друга , под лозунгом дадим дуракам оружие
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А кого интересует мение Гантона Табаки, ШАКАЛА - ЛИЗОБЛЮДА- ЛИЗОЗАДА!
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ой, антоха!
ты пока в складках живота найдешь пистолет (я об пистолете, похабники!)
то он тебе и не поможет и не похвастаешься
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Опять рэхвэрэндум?
А кто считать будет? Охендовский?
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Исторически у нас не сложилась доступность оружия, как в США.
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Исторически у нас не сложилось с уважением к частной собственности , правам человека , с честными чиновниками.Да много ещё чего у нас исторически не так как у цивилизованных стран . Короче исторически мы были частью рашки 300 лет и шо с того ? Обратно в рашку ? Или вперёд в цивилизованный Мир ?
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за четыре года войны с ядерной страной всем должны были раздать уже как минимум автоматическое оружие с боеприпасами - и научить пользоваться, по типу Израиля (глядишь - и взрывов на складах меньше стало), но к власти пришли барыги, а не адекватные персонажи, к сожалению.
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Andry Asmodeus - так не пойдет - ваты много... Автоматическое оружие только тем кто проявил себя в АТО (чтобы в хатах стояло)..., а короткоствол всем адекватным прошедшим мед.комиссию....- отстреливаться от Пашинских и других бандитов....
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Кому "всем"? У Израиля нация монолитна, а у нас идиотов дофига. Решил на своей улице повоевать с соседом-ватником? Башку включай.
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ну да, они у себя монолит строят а во все остальном мире раздор и сомнения.. Вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного оружия можно решить с помощью консультативного референдума, - Геращенко - Цензор.НЕТ 989
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Во первых барыги от корыта (власти) и не отходили во вторых они не просто барыги они ещё и совки коммуняки (перекрасившиеся) что в десять раз хуже чем просто барыга ( Мр.Трамп тоже барыга однако ничего против 2 поправки не имеет!). А так всё правильно сказано
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Любой референдум при нынешнем положении вещей - понты и имитация народного волеизъявления. Всё равно посчитают так, как решат большие пацаны.
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Чому питання про дозвіл громадянам права на зброю розглядають ті , хто і так вже мають зброю або дозвіл на неї - депутати , міністри , прокурори ...?
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Антонина, а кто к Фирташу в Австрию на получение добра поедет?
Вы же сами, без подсказки, только тарелки можете лизать
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Уже едет. Говорит что на Бал, но как обьічно - соврал.
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Так уже была консультативная петиция на сайте Лолиты, которая в рекордные сроки набрала необходимое количество голосов. Рассмотрело, сказало - не на часі.
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очередная туфта. может сначала нужен закон об оружии и закон о самообороне, которых нет.
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Цікаво, а коли приймалось рішення надати зброю "мусорам", "прокурорським", СБУшникам, Суддям, НарДепУкам і Бандитам (так, так - Бандити носять зброю і "мусора" їм не заважають), то ви, Антоніна, консультувалисть з народом?
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Одно слово,дебилы,больше ничего не приходит на ум,после таких заявлений.
Чем быстрее официально будет разрешено владение короткоствольным оружием,тем быстрее перестреляют всю власть и,как минимум,половину населения.
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Кому оружие? Дэбил на дэбиле. Это будет шо то.
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дебилы быстрее самоликвидируются.. Вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного оружия можно решить с помощью консультативного референдума, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1847
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Антонина, этот вопрос можно решить с помощью того же короткоствольного оружия.
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Ничего страшного в легализации нет, и введение рынка оружия в законную сферу, страшно когда много нелегального незарегестрированного оружия, особенно у преступного элемента!!!
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Так преступному элементу тогда страшно станет когда простой гражданин будет законный короткоствол иметь и по закону применить чтобы не сесть как сейчас
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А разве тяжело взять за основу Закон, например, из Молдовы или любого другого более цивилизованного государства?
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и первым же и пристрелят этого жирного тарельколизателя.
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Да где ж таких идиотов в "Ылиту" набирают?!!!!
Млять, законов для урегулирования кучи вопросов как по самим стволам, так и по ответственности за их (стволов) применение -- НЕТ!
А без этого любая попытка отстрелить какую нибудь сволочь, даже в целях самообороны и в своей хате, закончится гарантированной отсидкой!
Если за цель поставлена задача отбить у украинцев любое желание давать вооруженный отпор криминалу, то лучше способа чем дать стволы по референдума без Закона - и не придумать. Чистой воды ПОДСТАВА!!!
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Интересно, кто с кем перестреливаться наметил, и что за заваруха грядёт.
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Закон нужно менять одновременно с законом о самообороне и разделении ответственности с разрешительными органами (чтоб не покупали). А ели будет знать,что посадят на тот же срок,что и того неадеквата,которому за деньги разрешение выдал...
Хоть какая то гарантия!
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есть проект закона 1135 и придумывать ничего не надо
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В Днепре дебиловатая представительница русского мира напала на атошника. По "интеллигентному" напала в театре ударила молотком по голове, а в сумке еще и нож был припасен. Парень в больнице. Слишком много идиотов чтобы оружие им давать при нашем гнилом законодательстве и бесконтрольности и корупции взяточничестве.

https://censor.net.ua/news/3047305/sud_nad_jenschinoyi_kotoraya_napala_s_molotkom_na_boyitsa_ato_v_teatre_nachalsya_v_dnepre
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Да и как показал недавно красноречивый пример Одессы идиоту ЛЕГАЛЬНЫЙ короткоствол не нужен . Он себе целый цех нелегальный организовал дома чтоб на преступление пойти. Боевик из за поребрика тоже оформлять в полицию не пойдёт его кураторы обеспечат . Так что это всё совковые фобии
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а ещё украинцы эпилептических старушек насилуют и младенцев в трусиках распинают, карова плакала- слышали уже аргументы против легализации.
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Это очковтирательство чиновников будет продолжаться бесконечно. Потому что оно им выгодно. Уже была подготовлена президентская петиция ......теперь давайте Референдум проводить будем. Ато ещё мнение бабулек на скамеечке не учли в петиции . Ну и луганду с крымсюками давайте спросим .Их мнение тоже важно. Онижетоженашилюди кудаж без них особенно в этом .
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Вы о чём вообще? Авакян раздаёт стволы направо и налево, и он не единственный. А тут - каждому? Гидрант жижу пустит. Вооружить население? Да они этого не сделали, когда Донецк предали, а тут конкретно их шкур касается! Вы о чём?
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СОГЛАСЕН НА РЕФЕРЕНДУМ ПРИ УСЛОВИИ ВТОРОГО ВОПРОСА: РАЗРЕШИТЬ ИМЕТЬ ВЛАСТЬИМУЩИМ ОРУЖИЕ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ?
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Когда власти заводят разговор о либерализации короткоствола то, это верный признак грядущих выборов. Пустой трёп жирных харь в надежде заработать немного популярности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос разрешения свободного обращения короткоствольного оружия можно решить с помощью консультативного референдума, - Геращенко
 
 
 
 
 
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