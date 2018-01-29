 Вопрос разрешения свободного обращения короткоствольного оружия можно решить с помощью консультативного референдума, - Геращенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"На сегодняшний день в парламенте нет полного согласия, каким именно должен быть этот закон (об обращении с короткоствольным оружием - Ред.). Камнем преткновения является вопрос о короткоствольном оружии – пистолеты, револьверы и др.… Кто-то говорит: давайте мы позволим и короткоствольное оружие, чтобы каждый ходил по улице с ним", - сказал А.Геращенко.

Он подчеркнул, что готов поддержать такую инициативу, но после проведения консультативного референдума среди граждан: "Я готов это поддержать только в случае, если будет проведен консультативный референдум и большинство граждан Украины скажет: да, давайте это сделаем".

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По убеждению народного депутата, для защиты собственного жилья достаточно охотничьего оружия.