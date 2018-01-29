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 Экономика, Происшествия
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Все про:тендер (541) Центрэнерго (37) Войцицкая (20)

 Нардеп Войцицкая: Угольный тендер Центрэнерго - это схема "для своих"

Виктория Войцицкая, нардеп от Самопомочи, не исключает, что тендер на поставку угля для Центрэнерго - скрытое желание допустить к торгам "своих" подконтрольных игроков

По ее словам, перенос даты тендера на 30 января будто бы с целью обеспечения равных условий для всех участников - лишь имитация прозрачности. "Центрэнерго - вообще очень интересная компания. Ведь она, кроме закупки угля и еще в свое время определилась с довольно непонятными схемами по закупке и газа своего времени. То есть, у меня к руководству Центрэнерго очень много вопросов", - сказала депутат, сообщает "ДС".

Войцицкая отметила, что в действиях руководство госкомпании не отслеживается желание обеспечить прозрачность купли-продажи угля: "Идут манипуляции и используются любые инструменты, в том числе, прописывают соответствующие условия для компаний, которые допускаются к тендерам. Игроки с опытом манипуляций, коррупционеры, они знают, как обходить уже сейчас очень эффективно. И это выгодно конкретным игрокам".

На 30 января назначен тендер на поставку 150 тыс. тонн угля для Центрэнерго (78% акций которой находятся в собственности государства). Некоторые эксперты предполагают, что условия конкурса составлены под конкретного победителя.

Как сообщали СМИ, с декабря 2017 года основным поставщиком угля для "Центрэнерго" стало частное ООО "Шахта Краснолиманская". По информации портала "Наши деньги", фактическим владельцем ООО "Шахта Краснолиманская" является бизнесмен Валерий Кропачев, которого называют негласным куратором государственной угольной отрасли.

Источник: https://censor.net.ua/n3047322
 
 
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Войцицкая даже не подозревает в какое змеиное кубло она суёт руки...
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Зрада нее ? Может провести реконструкцию событий ?
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На монеже одни теже, петя+ренатик=роттердам+= перемога
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сколько они будут трепаться???
все в набу
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А Кропачев неплохо устроился, в отличии от торнадовцев он составы с товарами и углем из лугандона не тормозил и вот он пилит баблишко вместе с кононенко и лолитой, а торнадовцы сидят в тюрьме.
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Виктория Войцицкая, нардеп от Самопомочи, не исключает я правильно розумію що ДОКАЗІВ реально нема а насрать треба??????

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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНардеп Войцицкая: Угольный тендер Центрэнерго - это схема "для своих"
 
 
 
 
 
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