 Польша призвала США распространить санкции на газопровод "Северный поток - 2"

Об этом в интервью Dziennik Gazeta Prawna заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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"Мы хотим, чтобы санкции закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идет, в том числе, о санкциях против России, также охватывали строительство газопровода Nord Stream 2", - сказал польский премьер.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что предыдущая интерпретация закона не удовлетворила Польшу.

"Предварительное толкование этого документа Государственным департаментом США было для нас неоднозначным и неудовлетворительным. Это очень важный момент для нас в наших переговорах с Соединенными Штатами. И речь идет не только о нашей энергетической безопасности, но и о безопасности всего региона", - добавил глава польского правительства.

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Против реализации проекта выступают, в частности, Польша, страны Балтии и Дания. По их мнению, газопровод Nord Stream 2 увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

К реализации проекта Nord Stream-2 стоимостью почти EUR10 млрд "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого Nord Stream, а строительство планируется завершить к концу 2019 года.