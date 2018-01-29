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 Польша призвала США распространить санкции на газопровод "Северный поток - 2"

Польша хочет, чтобы санкции США распространялись на строительство газопровода Nord Stream 2 между Россией и Германией по дну Балтийского моря.

Об этом в интервью Dziennik Gazeta Prawna заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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"Мы хотим, чтобы санкции закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идет, в том числе, о санкциях против России, также охватывали строительство газопровода Nord Stream 2", - сказал польский премьер.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что предыдущая интерпретация закона не удовлетворила Польшу.

"Предварительное толкование этого документа Государственным департаментом США было для нас неоднозначным и неудовлетворительным. Это очень важный момент для нас в наших переговорах с Соединенными Штатами. И речь идет не только о нашей энергетической безопасности, но и о безопасности всего региона", - добавил глава польского правительства.

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Против реализации проекта выступают, в частности, Польша, страны Балтии и Дания. По их мнению, газопровод Nord Stream 2 увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

К реализации проекта Nord Stream-2 стоимостью почти EUR10 млрд "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого Nord Stream, а строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3047320
 
 
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Польша на сегодня - плацдарм для размещения ВС США против московитов. И поляки великолепно этот момент используют,в том числе для давления на Украину.
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тоже само еможно сказть про Украину, что она плацдарм для далеиния на Польшу и ЕС
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Украина пока шо - темная лошадка. На сегодня не совсем понятно,куда Украина движется - на Запад или на северо-восток.
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тут и дмать нечего Петя так написителся, что на Восток уже не пускают.
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А Лолита, что скажет, он будет просить такое у США???
Или торговые партнёры могут обидеться?
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Ты думаешь Милевской интересен Северный поток-2?
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Польша хочет, чтобы Германия заблокировала ей ежегодные субсидии ЕС в 7 млрд. евро.
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в ЕС решают все, а не только Германия.
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Германия будет сидеть РОВНО!!!)))
Так как скажет дядя Сем...
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На сегодня Польша в них не особо нуждается.Имеет все предпосылки поставить те субсидии на карту.
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С начало Польша стонет о высоких ценах на газ, вместо того, чтобы гордо расторгнуть договор с газпромом, и закупать газ только в США.Потом ей дают по зубам за принятие закона о судах, а сейчас она получит штраф, за не приемку беженцев, так, что их выпады понятны.... Но не прокатит, поток построят, Германия, Италия, Франция,Голландия и Италия в этом заинтересованы.
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Вы забываете,шо Рыжему осталось 3 года(и это - по максимуму). Старушка Европа уже давно привыкла спокойно сидеть под крылышком Американского белоголового Орла. Никаких труб за 3 года московиты построить не успеют.
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Дело не в московитах, дело в немецкой элите, которой нужно снижать себестоимость производства, чтобы быть конкурентноспособной на рынке.... Газ же не для отопления домов собираются использовать, да и неужели практичные немцы откажутся от газового хаба?
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Практичные Германцы на сегодня не существуют, потому как в биполярном Мире каждый выбирает ту сторону,которая ему наиболее симпатична. И лидерство в ЕС Германии - вовсе не аксиома,т.к. Польша имеет все предпосылки(и,главное-нац.программу и поддержку США) эту позицию занять.
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Поддержка США только на словах.... Вы не задумывались почему сейчас ЕС заговорила о своей армии, почему не подписала соглашение о торговом партнерстве? Когда на ЕС давят, и по хамски, это заставляет союз задуматься и сопротивляться.... Указывать США может только странам третьего мира, от них зависящим....
Я не читала сама статью в The Telegraph. , но вот выдержка.... Это о дотациях Польше, без которых, по вашим словам она может обойтись...

Глава Евросовета Дональд Туск не исключил, что Польша может выйти из состава Евросоюза, как только перестанет получать от него денежные средства. По его мнению, в таком случае власти страны тут же решат спросить поляков, должна ли Польша оставаться в ЕС, а затем приложат все усилия, чтобы большинство голосов было за расставание с политическим блоком.
"Для правящей в Польше партии членство в Евросоюзе сводится к получению денежных выплат. Им совершенно не интересны другие преимущества, которые дает членство в ЕС, такие как общий рынок, правопорядок и гарантированная безопасность", - цитирует Туска газета The Telegraph.
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маха там на заработках эвры за минет зарабатывает, а ты с ней о политике. Скучно?
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маха, нафига петляешь? Ведь и так от тебя боярышником за версту несет
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The Telegraph??? Ахаха ссылочка на NEWSru.com выводит-в бан овцу.
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Польща збудує газопровід в Норвегію і вже будують в Литву. Німці через 4 роки відкриють в Гамбурзі ЗПГ-термінал. Залежність від рашкінської "труби" планомірно знижується, але це довгий процес. Цьому заважає лише те, що єдиною значною по обсягу альтернативою росгазу для Західної та Північної Європи є ЗПГ, а щодо цін на нього є побоювання - зараз він систематично дорожчий за середньоєвропейські ціни на газ - тому імпорт зрідженого газу майже не росте, ріст азійського попиту не показує жодного натяку на майбутнє "охолодження" (нові потужності експортерів буде "ковтати" імпорт в Азії), а для США прогнозують скорочення видобутку газу (і з чим й збільшення ринкових цін та собівартості їхнього ЗПГ). Видобуток газу в Північному морі скорочується як через вичерпання родовищ так і через судові заборони для Гронінгена через землетруси в Нідерландах, викликані видобутком. Політика відмови від вугілля також сприяє росту попиту на газ, адже альтернативи цьому для електроенергетики - ВДЕ+батарейні системи поки не конкурентні по собівартості генерації (вже не кажучи про ріст витрат в електромережах внаслідок пенетрації "зеленки" в енергосистему).
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где-то я уже это видел, в начале 80х прошлого века
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***
если у вас уже зима - обязательно сходите на медведя!
только смотрите, осторожно!
главное в этом деле, чтобы медведь не проснулся и не понял,
что вы на него... сходили!

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Санкции США направлены на весь энегргетический рынок Раши, включая СП-2. Единственое исключени тем фирмам, которые успели уже что-то подписть. Так они уже сами бояться.
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прямое. После захвата Украины, она следующая.
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поляки, суки, доведут таки габриеля до инфаркта микарда! Уже от такой рубец!
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"Хахлам холодомор" желали? Россия терпит огромные убытки на транспорте из-за аномальных морозов

Еще есть энергетика, ЖКХ, строительство, связь, транспорт… И везде проблемы из-за аномальных холодов.
Масштабы и финансовые потери просто огромные!

Польша призвала США распространить санкции на газопровод "Северный поток - 2" - Цензор.НЕТ 3060Для снижения динамического воздействия на рельсы и тягово-сцепные устройства подвижного состава при снижении температуры до минус 30 градусов вводятся ограничения скоростного режима для грузовых составов от 60 до 40 км/ч.
По данным сайта «Яндекс Погода», температура воздуха в Чите во вторник утром опускалась до минус 38 градусов, в Шимановске - до минус 39 градусов, в Борзе - до минус 42 градусов.
http://flashsiberia.com/news/skorost-gruzovyh-poezdov-na-zabaykalskom-uchastke-transsiba-ogranichena-iz-za-morozov
Польша призвала США распространить санкции на газопровод "Северный поток - 2" - Цензор.НЕТ 3060 По оценкам трех собеседников газеты, простаивают 32-33 тыс. вагонов. «(По состоянию - ИФ) на 18 января только в Кузбассе "брошены" 150 составов, то есть более 10 тыс. вагонов, еще около 20 тыс. вагонов не могут доехать в регион. После праздников их было около 8 тыс., а 12 января - уже более 24 тыс.», - отмечает издание.
http://flashsiberia.com/news/rzhd-vidyat-skoplenie-vagonov-v-kuzbasse
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