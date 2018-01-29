 Польша призвала США распространить санкции на газопровод "Северный поток - 2"

Об этом в интервью Dziennik Gazeta Prawna заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
"Мы хотим, чтобы санкции закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идет, в том числе, о санкциях против России, также охватывали строительство газопровода Nord Stream 2", - сказал польский премьер.
Матеуш Моравецкий подчеркнул, что предыдущая интерпретация закона не удовлетворила Польшу.
"Предварительное толкование этого документа Государственным департаментом США было для нас неоднозначным и неудовлетворительным. Это очень важный момент для нас в наших переговорах с Соединенными Штатами. И речь идет не только о нашей энергетической безопасности, но и о безопасности всего региона", - добавил глава польского правительства.
Против реализации проекта выступают, в частности, Польша, страны Балтии и Дания. По их мнению, газопровод Nord Stream 2 увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
К реализации проекта Nord Stream-2 стоимостью почти EUR10 млрд "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого Nord Stream, а строительство планируется завершить к концу 2019 года.
Или торговые партнёры могут обидеться?
Так как скажет дядя Сем...
Я не читала сама статью в The Telegraph. , но вот выдержка.... Это о дотациях Польше, без которых, по вашим словам она может обойтись...
Глава Евросовета Дональд Туск не исключил, что Польша может выйти из состава Евросоюза, как только перестанет получать от него денежные средства. По его мнению, в таком случае власти страны тут же решат спросить поляков, должна ли Польша оставаться в ЕС, а затем приложат все усилия, чтобы большинство голосов было за расставание с политическим блоком.
"Для правящей в Польше партии членство в Евросоюзе сводится к получению денежных выплат. Им совершенно не интересны другие преимущества, которые дает членство в ЕС, такие как общий рынок, правопорядок и гарантированная безопасность", - цитирует Туска газета The Telegraph.
если у вас уже зима - обязательно сходите на медведя!
только смотрите, осторожно!
главное в этом деле, чтобы медведь не проснулся и не понял,
что вы на него... сходили!
Еще есть энергетика, ЖКХ, строительство, связь, транспорт… И везде проблемы из-за аномальных холодов.
Масштабы и финансовые потери просто огромные!
Для снижения динамического воздействия на рельсы и тягово-сцепные устройства подвижного состава при снижении температуры до минус 30 градусов вводятся ограничения скоростного режима для грузовых составов от 60 до 40 км/ч.
По данным сайта «Яндекс Погода», температура воздуха в Чите во вторник утром опускалась до минус 38 градусов, в Шимановске - до минус 39 градусов, в Борзе - до минус 42 градусов.
http://flashsiberia.com/news/skorost-gruzovyh-poezdov-na-zabaykalskom-uchastke-transsiba-ogranichena-iz-za-morozov
По оценкам трех собеседников газеты, простаивают 32-33 тыс. вагонов. «(По состоянию - ИФ) на 18 января только в Кузбассе "брошены" 150 составов, то есть более 10 тыс. вагонов, еще около 20 тыс. вагонов не могут доехать в регион. После праздников их было около 8 тыс., а 12 января - уже более 24 тыс.», - отмечает издание.
http://flashsiberia.com/news/rzhd-vidyat-skoplenie-vagonov-v-kuzbasse