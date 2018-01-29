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Все про:МВД (7432) присяга (126) Варченко Иван (37) Национальный корпус (73) Чернышов (10)

 "Национальные дружины" готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Каждый гражданин имеет право осуществлять гражданское наблюдения за соблюдением законности со стороны других, но часть функций может выполнять исключительно полиция.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Громадське радіо со ссылкой на советника министра внутренних дел Ивана Варченко.

Он прокомментировал мероприятие, которое провела политическая партия "Национальный корпус" 28 января. Политсила устроила присягу участников общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц и противодействовать незаконным нарко- и алкопритонам. В Киеве "присягу на верность украинскому народу" приняли около 600 участников. "Фактически это часть азовского движения. Это добровольное объединение по поддержанию порядка на улицах, патрулированию улиц, противодействию алко- и наркопритонам и вообще для помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу", - рассказал Громадському радіо представитель "Нацкорпуса" Роман Чернышов.

По словам Ивана Варченко, украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы. Однако, отмечает он, действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.

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"Члены этих организаций имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии. То, что сейчас появляются организации, которые хотят включиться в этот процесс, это абсолютно законно, они имеют право, но вместе с представителями Национальной полиции и в соответствии с тем, что они договариваются как, каким образом и где именно они будут осуществлять такое, например, патрулирование на улицах или дежурство", - рассказывает советник главы МВД.

Он также подчеркивает, что каждый гражданин имеет право осуществлять гражданское наблюдения за соблюдением законности со стороны других, но "значительную часть функций, которые может выполнять исключительно полиция, они не могут". "Мы бы очень советовали всем гражданам, которые хотят использовать, например, спецсредства, или осуществлять полноценную работу по охране общественного порядка, включаться в работу таких организаций, которые официально действуют совместно с Национальной полицией", - говорит советник министра внутренних дел.

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Несмотря на это, отмечают в МВД, каждый гражданин, если он видит нарушение закона, имеет право, а иногда и обязан отреагировать на это нарушение. "Когда другой гражданин осуществляет конкретное правонарушение общественного порядка, тогда можно прекращать это нарушение, но вызвать полицию и совместно с полицией уже тогда дорабатывать ситуацию", - рассказывает Варченко. Также, по его словам, люди, которые не наделены полномочиями полиции, не имеют права требовать документов в других граждан. "Для того, чтобы полноценно иметь возможность охранять общественный порядок, надо работать совместно с сотрудниками Национальной полиции, имеющими в своих полномочиях возможность проверить документы у гражданина, сделать досмотр вещей или остановить автотранспорт", - сообщает Иван Варченко. По словам Варченко, подобные дружины пользуются теми же правами и обязанностями, которые имеет любой другой гражданин.

На facebook-странице "Национального корпуса" опубликованы фото присяги.

Национальные дружины готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей 01
Национальные дружины готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей 02
Национальные дружины готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей 03
Национальные дружины готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей 04

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Национальные дружины готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей 05
Национальные дружины готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей 06
Национальные дружины готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей 07
Национальные дружины готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей 08

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Уровень безопасности украинцев постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет, - Аваков

Национальные дружины готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей 09
Национальные дружины готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей 10
Национальные дружины готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей 11
Национальные дружины готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей 12

Источник: https://censor.net.ua/n3047319
 
 
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Меня лично это очень испугало..это не слова а реальная угроза. Где же либерализм и демократия и на что смотрит наш президент ? Ведь это же ему в первую очередь надо подумать о том для чего Аваков этого создал монстра.
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он в доле с аваковым...
будут людей подавлять и красть,красть,красть...
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И, что теперь не будет ни притонов ни наливаек?
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ты дурак?
это против тебя, если не понимаешь...
с кацами они торгуют...
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"Національні дружини" готуються патрулювати вулиці, у МВС нагадують про прерогативи правоохоронців - Цензор.НЕТ 9295
шо то скрепами завоняло
когда это у украинцев дружины были
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В Киевской Руси были дружины, так называлось войско князя. Ряженые аваковские титушки конечно не имеют отношения к тем дружинам.
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я в курсе про киевскую русь,
почему не сотни напримеркак на майдане?
гэбней какой то попахивает
нам что полицейских не хватает?
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Заныкатся бы в какой дальний хуторок в глуши где бы переждать эти страшные времена то..шоб тишина да покой кругом.
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Дальневосточный гектар тебе в помошь. Если от китайцев сможешь спрятаться, то будет тебе и тишина и покой.
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чому забули ? просто це , на фото , не потрапило ..))
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Что не так ?
"Азов", защитивший Мариуполь - стал полком в составе МВД.
А вы бы хотели анархии в Украине ?
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а чем вам не угодила анархия? Вы предпочитаете диктатуру?
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як би з фронту десантуру не прищлось знімать щоб цих "дружинників" заспокоїть, я ще пам"ятаю "самооборону" яка галасала по вулицях з мисливською зброєю не в чохлах і качала права і в реалі до вечера п"яні як чіпи були всі поголовно
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А кто спонсирует этих пятнистых ? тот и музыку заказывает .
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У представників «Національної дружини» є однакова форма. За словами речника Нацкорпусу, фінасують їх представники бізнесу. «Є єдиний азовський рух, куди входять багато органіцазій, є політична партія Нацкорпус, і багато громадських організацій і фондів. І нас підтримують багато людей, багато представників бізнесу із усієї України… Звичайно, як політичним партіям допомагають представники бізнесу, то у нас роблять це таким же чином», - розповів Роман Чернишов.
Детальніше читайте на Громадському радіо: https://hromadskeradio.org/news/2018/01/28/u-kyyevi-600-predstavnykiv-nackorpusu-prysyagnuly-na-virnist-ukrayincyamvideo
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Ни о чём твой ответ не говорит . кто организовывает такие формирования он никогда не светится .под благовидными лозунгами скрываются настоящие цели таких формирований . в один момент этих пятнистых используют для своих корыстных целей и приходу к власти , ну или как у януковича титушки использовались для того чтобы остаться у власти .
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Мне твои ссылки не нужны . Я и без тебя вижу кто есть кто .
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за для "приходу к власти" їх навряд чи використають - пупок розв'яжеться у 600 чол ... Просто Аваков ще раз скористався можливістю пограти мязами перед Порохом - от і все ...
П.С - ну і , звичайно , не забуваєм про головну функцію цих "дружин" - об'єднати навколо себе якомога більшу кількість патріотично налаштованої молоді , аби тримати їх під контролем ...
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эти дружинники будут мочить всех недовольных без разбору-те же титушки на службе режима,которые раньше во всех городах из-за спин ментов мочили протестующих.
выборы скоро господа и на титушек будет спрос.
и ведь собаков на чистом глазу заявит,что это не его посипаки,в случае чего.
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...і цей "бєркут-бойся-ночі" 2.0 у плямисте вдягли, щоб добро не пропадало?
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Судя по поведению это титушки от власти . порошенко окончательно превратился в януковича .
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Похожи на порошенкоАваковскую Титушню.
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Значит будут грабить,нет будуть пороть..да нет народ...будут то и то...
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Учите ридну мову а то можно постадать..завтра куплю украинский букварь и будем всей родней изучать а больше за всех боюсь за тещу хотя зачем ей это..
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Це звіночок Поросенку від армяші.Ці два чорта можуть і державу розколоти. В шизофреників свої плани https://www.youtube.com/watch?v=KRC_4qdo-0A
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Слава Степану Биндере ! Хай уси москали згынуть як роса на солнцэ !
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Та пішло ти на...півдеть.Без тебе зі своїми довбойобами розберемося.
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А це вже лютий ...здець.Доведеться формувати антисобаківські дружини для боротьби з цими сцяними штурмовиками.
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Хочу додати,що ці тупі тварюки,Собаков і Білецький,зробили ахєрітєльний подарунок підоруснявій пропаганді.Кислий і солов'їний помьот аплодують стоячи.
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я ничего не знаю о планах Билецкого и его дружин
я ещё не видел их в действии, чтобы сделать вывод для себя
но я уже прочёл массу злобных слюноизвержений от консерв из "Вестей"
получается, что они сами толкают меня к поддержке дружин
что- ж, я не против
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В больших городских гминах могут создаваться муниципальные дружины, помогающие государственной полиции в контроле за выбросом мусора, соблюдением правил парковки, предотвращением распития алкогольных напитков в неустановленных местах и пр. Дружинники получают зарплату и действуют строго в рамках своей компетенции, - говорит польский эксперт по самоуправлению.
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Кто платит - тот заказывает лезгинку.
Порох реально наступил на хвост местной ОПГ.
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Еще одна частная олигархическая военизированная структура.
Только почему-то про "частную армию" Коломойского, батальон "Днепр", соевые вопили щодуху. Хотя те воевали. В отличие от титушек Авакова, которые будут "наводить порядок", ломая ребра тем. на кого укажет босс.
Почему-то сывый батько молчит и не отсвечивает. Боится и он?
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Интересная интерпретация, в смысле, орфография "Національні дружини" готуються патрулювати вулиці, у МВС нагадують про прерогативи правоохоронців - Цензор.НЕТ 6157
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Главное, знаю отлично я,
Как они произносятся,
Но что-то весьма неприличное
На язык ко мне просится.

хууунвейбиньі ( (с) Володимір Семенович)

https://www.youtube.com/watch?v=Dv4bLK1R7Z0
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«Нас много. Мы не боимся применить Силу, чтобы установить на улицах Украинский Порядок», - утверждается на странице «Национальных Дружин» в Facebook.

Смахивает на немецкий Орднунг. тут кто-то уже Рема вспоминал. Лозунги похожи.
Разве те ходили в коричневых рубашках. А этим "народным дружинникам" какой-то "анонимный олигарх" старую форму беркута всучил, видать, на складе завалялась.
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да тут на Многоходовочку смахивает. не иначе Лохов запрягло ФСБ в свои кровавые аферы. Безмозглые боты, нужны ВЕЗДЕ. Ломать не строить, ума не надо.
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да тут от силы один ход.
Кто-то вякнет против власти - нарушил Орднунг. Ату. Все.
Вадик Титушко небось сейчас локти кусает - чуть бы попозже, и лупил бы журналистов и прочих шатунов практически безнаказанно. Что теперь будут делать "народные дружинники".
Мне одно интересно - если Саакашвили соберет очередное Вече и будет сильно бузить. дадут команду Фас! разогнать "возмутителей порядка"?
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Во дурачьё-то. За каждым из этих шестисот однажды ночью СБУ приедет, и больше их никто никогда не увидит.
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Не, не смешно. Для госбезопасности - рутина.
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Ни одна страна таким путём не добивалась успеха . а наоборот - это тупик .
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Только ещё отрядов Рэма сейчас не хватало, ога.
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А Рем і його штурмовики теж сміялись...Поки не настала "Ніч довгих ножів".
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Самое интерсное, лоло-стыцькам по всей видимости, методички еще не подогнали.
Вот и гонят бедолаги всякую пургу. Не знаю, как лоло-босс прикажет реагировать.
Еще один факт - маладое литсо Андрей Билецкий.
Помнится, многие тут за него топили.
Тепло ли вам, красавцам??
У кого-то еще есть вопросы по новому литсу?
Мазл тов! Ешьте очередной раз, да не обляпайтесь! "Національні дружини" готуються патрулювати вулиці, у МВС нагадують про прерогативи правоохоронців - Цензор.НЕТ 3881
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по большому счёту - это подготовка
к событиям
чтобы быть на улицах, когда начнётся
и начнётся не проукраинское, а антиукраинское
будем готовы
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для антиукраинского у нас чего,вооруженной до зубов нацгвардии мало?
а вот когда начнется проукраинское-тогда да,нацгвардия может и сплоховать. вот тогда и пригодится титушня.
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...Просто совпало

В январе-феврале этого года исполняется сто лет с момента создания Рабоче-крестьянской Красной армии, с февраля 1946 года ставшей Советской армией. Фактически РККА была основана Советом народных комиссаров РСФСР 28 января 1918 года (15 января по старому стилю), подписавшим тогда декрет "О Рабоче-крестьянской Красной армии". Однако в СССР и теперь в России днем создания РККА считается 23 февраля (День защитника Отечества, под другим названием установленный большевиками в 1922 году), когда в Красную армию впервые началась запись добровольцев.
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600 человек "дружинников" на Киев ?! Да у нас на любое мало-мальское мероприятие засылают 3-4 тыс ментов в патрулирование только в центр города.
И как эти граждане будут бороться с криминалом???
Будут наблюдать и сообщать в полицию? А до сих пор этот метод почему не помогал?
Будут хватать и вязать с применением силы, не имея никакого права на силовые методы по закону? У нас государственную монополию на репрессивные методы уже упразднили?
Неужели у успешно реформированной полиции все так хреново??? Государство пять облажалось???
Может давайте начнем называть происходящий бред - бредом?!!
Ведь по факту происходит банальная подмена понятий "равного права на самостоятельную защиту с оружием чести и достоинства" на лукавое "предоставление права на применение силы отдельной части населения, состоящей..."
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Отличная идея создать народное патрулирование! Как уже надоели обоссанные наркоманами этажи и лифты. Один из соседей = вор , на этаж ниже живет. Знаю точно - он по ночам ходит машины во дворах обворовывать. Так вот: как победил Майдан - он срочно себе на кладовку наклеил наклейку "Правый Сектор". Человек абсолютно аморальный и беспринципный. Буду очень рад, если таких, как он, начнут тупо забивать дубинками и ногами до полусмерти Народные Патрули!! Наконец то в Украине жизнь станет лучше и спокойнее, т.к. к сожалению полиция "кружит по районам" на новеньких afto - И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, чтобы воры перестали вкрывать машины, а наркоманы обплевывать стены и ссать по углам в подъездах.
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а чего они такие паласатые, непонятно под что они маскируются в городских условиях "Національні дружини" готуються патрулювати вулиці, у МВС нагадують про прерогативи правоохоронців - Цензор.НЕТ 2914
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а оружие потом выдадут ...не голыми же руками они порядок будут наводить
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Слава Україні, слава Азову. Білецький створив формування, яке буде захищити національні інтереси українців. З війни народжується нова аристократія.
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то не аристократія, то звичайні тітухани без власної думки,
яких приголубив сабаків..
він їх кине коли буде вигідно..
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Вони з російськими свинями воювали тоді, коли армія ще не включилася, вони звільнили Маріуполь, взяли Широкіне, зараз Азов на фронті, які тітушки?
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Допей стекломой,рыгни на клаву и баиньки,патриёт.
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Ще хтось вірить, що того бідолагу Сашка Білого, вбили випадково?
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Луиза Чкалова‏ @luiza4kalova 1 час назад

Если кто не понял, Коротких Сергей Аркадьевич - это тот самый Боцман из Азова
"Боєць полку спеціального призначення «Азов»
Звання присвоєно: за розробку і здійснення плану зі звільнення міста Маріуполя від терористичних угруповань"
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МІНІСТР МВС АВКОВ,ЯКИЙ НЕ ЗНАЄ НАШОЇ МОВИ, ЗБИРАЄ ЯКІСЬ НАЦІОНАЛЬНІ ДРУЖИНИ,ЦЕ УЗАКОНЕННЯ ТІТУШОК,ЧИ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ АРМІЇ???
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Недобитые коммуняки, дряхлые совкодрочеры, рыговское ворье в одном хоре с ольгинскими мандавошками завопили тут на Цензоре. Бздят рускомирцы проУкраинской сознательной молодежи и правильно делаете! Прохуйловских шабашей в Украине вам никто не даст больше устраивать!
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Эти "дружины" были всегда, и только нынешняя власть додумалась провести их парадом.
Парады придумали, для устрашения противника, ну и, фашисты любили парадами ходить. Ребятам зачёт, красавцы, только народ напуган до усерачки, народу понятно кого будут охранять воины в балаклавах - спонсоров "Національні дружини" готуються патрулювати вулиці, у МВС нагадують про прерогативи правоохоронців - Цензор.НЕТ 6038.
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Напоминает Звездные войны: сначало скрытая угроза, затем атака клонов
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Ли, так вот вас руснявых и устрашаем, вишь как вы обосрались сразу! Эти парни не "нашисты" селехерские и мандавошки ольгинские типа тебя, они за чужой флажок прятаться не будут, а с носока сразу съездят по имперскому руснявому пятаку!
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Це що за бидлота в масках і капішонах .яка ховає своє обличчя???
"тітушня " в екстазі злилася з ментами і стала називати себе "національними дружинам"???
чи це підготовка громадської думки до того .що в "диниирах" буде "местная паліцея"????
Гнати нахуй цю бидлоту в хвіст і гриву!
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Что за экстаз и эйфория от создания Гражданского объединения?
Согласно Закону Украины "Про громадські об'єднання" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17) ничего экстраординарного с положительным эффектом не произошло.
Это не 600 штук Суперменов и даже не 600 Робокопов. Это объединение граждан с абсолютно цивильным полномочиями, прописанными в законе. И пусть их будет 1600, но это не даёт им право на какие либо репрессивные действия к другим гражданам от имени и по поручению государства.
Вместо срочно принять нужные законы и дать гражданам равные права перед Законом любыми разрешениями средствами защищать себя с своей семьёй и имуществом в случае посягательств и угрозы действием от криминалитета!!! наша система породила нечто непонятное "для наблюдения за соблюдением законности"!!!

Теперь, когда полицейские приедут посыпать трупы мелом и протоколировать события, будет шанс спросить у наблюдателей, как все было ...
МЛЯТЬ!!! Сразу полегчало!
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шо вы так хипишуете, учите криминальный кодекс
стаття 36 ККУ

1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.
3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.
4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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Стаття 118.
Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, - карається виправними роботами на строк до двох років або обмежен­ням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
1. Спричинення смерті тому, хто посягає з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів суспільства або дер­жави від суспільне небезпечного посягання, тобто здійснене в стані не­обхідної оборони, згідно зі ст. 36 КК не є злочином, якщо при цьому не бу­ли перевищені межі необхідної оборони. Не є злочином за ст. 38 КК також заподіяння шкоди особі, яка вчинила злочин, з метою її затримання і до-ставлення відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи (див. комен­тар до статей 36, 37 та 38 КК). ,

2. Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони та у разі переви­щення заходів, необхідних для затримання злочинця, не виключає криміна­льної відповідальності, пом'якшуючи її. Підставою для пом'якшення відповідальності в цих випадках є прагнення винної особи захистити від суспільне небезпечного посягання особисті, суспільні чи державні інтереси або затримати злочинця та доставити його відповідним органам влади. Вин­ний тут діє, як правило, в стані душевного хвилювання, викликаного зло­чинною поведінкою потерпілого, що позбавляє його можливості достатньою мірою контролювати свої дії.
3. Об'єктивна сторона характеризується: 1) діями спрямованими на поз­бавлення життя іншої людини; 2) наслідками у виді смерті людини; 3) при­чинним зв'язком між зазначеним діянням та наслідком; 4) певною обстанов­кою вчинення злочину.
4. Умисне вбивство, передбачене ст. 118 КК, може бути вчинене за умо­ви наявності: необхідної оборони, передбаченої ст. 36 КК, уявної оборони, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення (ч. 2 ст. 37 КК), або за­тримання особи, що вчинила злочин (ст. 38 КК).
5. Перевищенням меж необхідної оборони відповідно до ч. З ст. 36 КК визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Так само пере­вищенням заходів, необхідних для затримання злочинця при умисному за­подіянні йому смерті згідно з ч. 2 ст. 38 КК визнається явна невідповідність вчиненого небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця.
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стаття 124 ККУ

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця,-
карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
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в камуфляже охрана Аваковских лоторей ,,Фаворит,, ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Национальные дружины" готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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