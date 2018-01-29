 "Национальные дружины" готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Громадське радіо со ссылкой на советника министра внутренних дел Ивана Варченко.
Он прокомментировал мероприятие, которое провела политическая партия "Национальный корпус" 28 января. Политсила устроила присягу участников общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц и противодействовать незаконным нарко- и алкопритонам. В Киеве "присягу на верность украинскому народу" приняли около 600 участников. "Фактически это часть азовского движения. Это добровольное объединение по поддержанию порядка на улицах, патрулированию улиц, противодействию алко- и наркопритонам и вообще для помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу", - рассказал Громадському радіо представитель "Нацкорпуса" Роман Чернышов.
По словам Ивана Варченко, украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы. Однако, отмечает он, действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.
"Члены этих организаций имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии. То, что сейчас появляются организации, которые хотят включиться в этот процесс, это абсолютно законно, они имеют право, но вместе с представителями Национальной полиции и в соответствии с тем, что они договариваются как, каким образом и где именно они будут осуществлять такое, например, патрулирование на улицах или дежурство", - рассказывает советник главы МВД.
Он также подчеркивает, что каждый гражданин имеет право осуществлять гражданское наблюдения за соблюдением законности со стороны других, но "значительную часть функций, которые может выполнять исключительно полиция, они не могут". "Мы бы очень советовали всем гражданам, которые хотят использовать, например, спецсредства, или осуществлять полноценную работу по охране общественного порядка, включаться в работу таких организаций, которые официально действуют совместно с Национальной полицией", - говорит советник министра внутренних дел.
Несмотря на это, отмечают в МВД, каждый гражданин, если он видит нарушение закона, имеет право, а иногда и обязан отреагировать на это нарушение. "Когда другой гражданин осуществляет конкретное правонарушение общественного порядка, тогда можно прекращать это нарушение, но вызвать полицию и совместно с полицией уже тогда дорабатывать ситуацию", - рассказывает Варченко. Также, по его словам, люди, которые не наделены полномочиями полиции, не имеют права требовать документов в других граждан. "Для того, чтобы полноценно иметь возможность охранять общественный порядок, надо работать совместно с сотрудниками Национальной полиции, имеющими в своих полномочиях возможность проверить документы у гражданина, сделать досмотр вещей или остановить автотранспорт", - сообщает Иван Варченко. По словам Варченко, подобные дружины пользуются теми же правами и обязанностями, которые имеет любой другой гражданин.
На facebook-странице "Национального корпуса" опубликованы фото присяги.
будут людей подавлять и красть,красть,красть...
это против тебя, если не понимаешь...
с кацами они торгуют...
шо то скрепами завоняло
когда это у украинцев дружины были
почему не сотни напримеркак на майдане?
гэбней какой то попахивает
нам что полицейских не хватает?
"Азов", защитивший Мариуполь - стал полком в составе МВД.
А вы бы хотели анархии в Украине ?
Детальніше читайте на Громадському радіо: https://hromadskeradio.org/news/2018/01/28/u-kyyevi-600-predstavnykiv-nackorpusu-prysyagnuly-na-virnist-ukrayincyamvideo
П.С - ну і , звичайно , не забуваєм про головну функцію цих "дружин" - об'єднати навколо себе якомога більшу кількість патріотично налаштованої молоді , аби тримати їх під контролем ...
выборы скоро господа и на титушек будет спрос.
и ведь собаков на чистом глазу заявит,что это не его посипаки,в случае чего.
я ещё не видел их в действии, чтобы сделать вывод для себя
но я уже прочёл массу злобных слюноизвержений от консерв из "Вестей"
получается, что они сами толкают меня к поддержке дружин
что- ж, я не против
Порох реально наступил на хвост местной ОПГ.
Только почему-то про "частную армию" Коломойского, батальон "Днепр", соевые вопили щодуху. Хотя те воевали. В отличие от титушек Авакова, которые будут "наводить порядок", ломая ребра тем. на кого укажет босс.
Почему-то сывый батько молчит и не отсвечивает. Боится и он?
Как они произносятся,
Но что-то весьма неприличное
На язык ко мне просится.
хууунвейбиньі ( (с) Володимір Семенович)
https://www.youtube.com/watch?v=Dv4bLK1R7Z0
Смахивает на немецкий Орднунг. тут кто-то уже Рема вспоминал. Лозунги похожи.
Разве те ходили в коричневых рубашках. А этим "народным дружинникам" какой-то "анонимный олигарх" старую форму беркута всучил, видать, на складе завалялась.
Кто-то вякнет против власти - нарушил Орднунг. Ату. Все.
Вадик Титушко небось сейчас локти кусает - чуть бы попозже, и лупил бы журналистов и прочих шатунов практически безнаказанно. Что теперь будут делать "народные дружинники".
Мне одно интересно - если Саакашвили соберет очередное Вече и будет сильно бузить. дадут команду Фас! разогнать "возмутителей порядка"?
Вот и гонят бедолаги всякую пургу. Не знаю, как лоло-босс прикажет реагировать.
Еще один факт - маладое литсо Андрей Билецкий.
Помнится, многие тут за него топили.
Тепло ли вам, красавцам??
У кого-то еще есть вопросы по новому литсу?
Мазл тов! Ешьте очередной раз, да не обляпайтесь!
к событиям
чтобы быть на улицах, когда начнётся
и начнётся не проукраинское, а антиукраинское
будем готовы
а вот когда начнется проукраинское-тогда да,нацгвардия может и сплоховать. вот тогда и пригодится титушня.
В январе-феврале этого года исполняется сто лет с момента создания Рабоче-крестьянской Красной армии, с февраля 1946 года ставшей Советской армией. Фактически РККА была основана Советом народных комиссаров РСФСР 28 января 1918 года (15 января по старому стилю), подписавшим тогда декрет "О Рабоче-крестьянской Красной армии". Однако в СССР и теперь в России днем создания РККА считается 23 февраля (День защитника Отечества, под другим названием установленный большевиками в 1922 году), когда в Красную армию впервые началась запись добровольцев.
И как эти граждане будут бороться с криминалом???
Будут наблюдать и сообщать в полицию? А до сих пор этот метод почему не помогал?
Будут хватать и вязать с применением силы, не имея никакого права на силовые методы по закону? У нас государственную монополию на репрессивные методы уже упразднили?
Неужели у успешно реформированной полиции все так хреново??? Государство пять облажалось???
Может давайте начнем называть происходящий бред - бредом?!!
Ведь по факту происходит банальная подмена понятий "равного права на самостоятельную защиту с оружием чести и достоинства" на лукавое "предоставление права на применение силы отдельной части населения, состоящей..."
яких приголубив сабаків..
він їх кине коли буде вигідно..
Если кто не понял, Коротких Сергей Аркадьевич - это тот самый Боцман из Азова
"Боєць полку спеціального призначення «Азов»
Звання присвоєно: за розробку і здійснення плану зі звільнення міста Маріуполя від терористичних угруповань"
Парады придумали, для устрашения противника, ну и, фашисты любили парадами ходить. Ребятам зачёт, красавцы, только народ напуган до усерачки, народу понятно кого будут охранять воины в балаклавах - спонсоров .
"тітушня " в екстазі злилася з ментами і стала називати себе "національними дружинам"???
чи це підготовка громадської думки до того .що в "диниирах" буде "местная паліцея"????
Гнати нахуй цю бидлоту в хвіст і гриву!
Согласно Закону Украины "Про громадські об'єднання" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17) ничего экстраординарного с положительным эффектом не произошло.
Это не 600 штук Суперменов и даже не 600 Робокопов. Это объединение граждан с абсолютно цивильным полномочиями, прописанными в законе. И пусть их будет 1600, но это не даёт им право на какие либо репрессивные действия к другим гражданам от имени и по поручению государства.
Вместо срочно принять нужные законы и дать гражданам равные права перед Законом любыми разрешениями средствами защищать себя с своей семьёй и имуществом в случае посягательств и угрозы действием от криминалитета!!! наша система породила нечто непонятное "для наблюдения за соблюдением законности"!!!
Теперь, когда полицейские приедут посыпать трупы мелом и протоколировать события, будет шанс спросить у наблюдателей, как все было ...
МЛЯТЬ!!! Сразу полегчало!
стаття 36 ККУ
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.
3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.
4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, - карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
1. Спричинення смерті тому, хто посягає з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів суспільства або держави від суспільне небезпечного посягання, тобто здійснене в стані необхідної оборони, згідно зі ст. 36 КК не є злочином, якщо при цьому не були перевищені межі необхідної оборони. Не є злочином за ст. 38 КК також заподіяння шкоди особі, яка вчинила злочин, з метою її затримання і до-ставлення відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи (див. коментар до статей 36, 37 та 38 КК). ,
2. Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони та у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, не виключає кримінальної відповідальності, пом'якшуючи її. Підставою для пом'якшення відповідальності в цих випадках є прагнення винної особи захистити від суспільне небезпечного посягання особисті, суспільні чи державні інтереси або затримати злочинця та доставити його відповідним органам влади. Винний тут діє, як правило, в стані душевного хвилювання, викликаного злочинною поведінкою потерпілого, що позбавляє його можливості достатньою мірою контролювати свої дії.
3. Об'єктивна сторона характеризується: 1) діями спрямованими на позбавлення життя іншої людини; 2) наслідками у виді смерті людини; 3) причинним зв'язком між зазначеним діянням та наслідком; 4) певною обстановкою вчинення злочину.
4. Умисне вбивство, передбачене ст. 118 КК, може бути вчинене за умови наявності: необхідної оборони, передбаченої ст. 36 КК, уявної оборони, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення (ч. 2 ст. 37 КК), або затримання особи, що вчинила злочин (ст. 38 КК).
5. Перевищенням меж необхідної оборони відповідно до ч. З ст. 36 КК визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Так само перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця при умисному заподіянні йому смерті згідно з ч. 2 ст. 38 КК визнається явна невідповідність вчиненого небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця.
Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця,-
карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.