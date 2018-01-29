 "Национальные дружины" готовятся патрулировать улицы, в МВД напоминают о прерогативах правоохранителей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Громадське радіо со ссылкой на советника министра внутренних дел Ивана Варченко.

Он прокомментировал мероприятие, которое провела политическая партия "Национальный корпус" 28 января. Политсила устроила присягу участников общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц и противодействовать незаконным нарко- и алкопритонам. В Киеве "присягу на верность украинскому народу" приняли около 600 участников. "Фактически это часть азовского движения. Это добровольное объединение по поддержанию порядка на улицах, патрулированию улиц, противодействию алко- и наркопритонам и вообще для помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу", - рассказал Громадському радіо представитель "Нацкорпуса" Роман Чернышов.

По словам Ивана Варченко, украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы. Однако, отмечает он, действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.

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"Члены этих организаций имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии. То, что сейчас появляются организации, которые хотят включиться в этот процесс, это абсолютно законно, они имеют право, но вместе с представителями Национальной полиции и в соответствии с тем, что они договариваются как, каким образом и где именно они будут осуществлять такое, например, патрулирование на улицах или дежурство", - рассказывает советник главы МВД.

Он также подчеркивает, что каждый гражданин имеет право осуществлять гражданское наблюдения за соблюдением законности со стороны других, но "значительную часть функций, которые может выполнять исключительно полиция, они не могут". "Мы бы очень советовали всем гражданам, которые хотят использовать, например, спецсредства, или осуществлять полноценную работу по охране общественного порядка, включаться в работу таких организаций, которые официально действуют совместно с Национальной полицией", - говорит советник министра внутренних дел.

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Несмотря на это, отмечают в МВД, каждый гражданин, если он видит нарушение закона, имеет право, а иногда и обязан отреагировать на это нарушение. "Когда другой гражданин осуществляет конкретное правонарушение общественного порядка, тогда можно прекращать это нарушение, но вызвать полицию и совместно с полицией уже тогда дорабатывать ситуацию", - рассказывает Варченко. Также, по его словам, люди, которые не наделены полномочиями полиции, не имеют права требовать документов в других граждан. "Для того, чтобы полноценно иметь возможность охранять общественный порядок, надо работать совместно с сотрудниками Национальной полиции, имеющими в своих полномочиях возможность проверить документы у гражданина, сделать досмотр вещей или остановить автотранспорт", - сообщает Иван Варченко. По словам Варченко, подобные дружины пользуются теми же правами и обязанностями, которые имеет любой другой гражданин.

На facebook-странице "Национального корпуса" опубликованы фото присяги.









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