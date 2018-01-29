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 Киевские новости
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Все про:Киев (15253) маршрутки (324) проезд (215) подорожание (92)

 В Киеве на 53 маршрутах повысили стоимость проезда, - КГГА

По состоянию на 29 января на 53 киевских маршрутах увеличили цену за проезд на 1 гривну.

Об этом сообщили в коммунальной службе перевозок КГГА на запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Повышение потребительских цен в Украине связано с ростом экономики страны, - Гройсман

Отмечается, что тариф на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573 вырос с 6 грн до 7 грн;

На маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565 - с 5 грн до 6 грн;

С 4 грн до 5 грн. на маршрутах 402, 194, 582.

Ранее сообщалось, что часть столичных перевозчиков уже подняли цену проезда на 1-2 грн, остальные пообещали это сделать в ближайшее время. Отмечалось, что в салонах маршруток размещены объяснительные записки, в которых названы причины подорожания – увеличение цены на топливо и запчасти.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Остановок "за поворотом" больше не будет, - Омелян о новых требованиях к перевозчикам

Источник: https://censor.net.ua/n3047318
 
 
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а громадський) транспорт, чого ні?
треба піднімати - є ріст зарплат і економіки, які проблеми???
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Это еще по божески, в германии стоимость поездки в автобусе 4 евро.
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100%
Бензин и запчасти дорогие, а труд украинцев практически дармовой.
А зарплаты платить можно как рабам - чтоб только не подохли!
Есть кто-то здесь думающий, что все эти маршрутки принадлежат простым украинцам, а не зажравшимся барыгам???
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Топливо подорожало - подорожал проезд. Маржа на перевозках уже совсем понтовая, вот и колбасит цены.
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Маржа маленькая?
Что-то я не видел ни одного голодающего маршрутчика. И никто из них в очередь на завод на зарплату 8000 грн, не стоит.
Удивительно?
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Деградация маржи для чайников:
Когда-то они работали за 100 долл США в смену, т.е. 1500 у.е. в месяц.
При Йуле резко скатились к отметке 50 у.е. в смену.
При Януковоще стало 30 енотов.
А при "житті по-новому" - 18, и то не всегда.
18*15 смен = 270 долл США. Т.е. 270*28= 7500 грн.мес.
Скоро станут и на завод, пока только переучиваться долго и дорого, и страшно, особенно тем, кто отработал по 10-15 лет за баранкой.
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ЗЫ. Еще их конечно держит навар на сэкономленной(в последствии слитой и проданной) соляре, что составляет от 20 до 40% прямой зарплаты.
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Маршрутчики голодают! Хочется обнять и заплакать!
Когда это маршрутчики в долларах зарабатывали? Что-то я такого не припомню!
Шо-то не устраивает - едем в Польшу крутить баранку!
Там уже сидят и ждут водятлов -маршрутчиков, чтоб выдать каждому по мешку долларов!
Сиротки нашлись!
-
ПС. Совесть нужно немного иметь этим маршрутчикам! Они мне напоминают донбасят с их "Услышь донбассс". Самые бедные и обездоленные, каждые 3 месяца тарифы поднимают!
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Головне, що на старих трамвайчиках ще по 4 гривні.😘 Але ж деякі і цього не платять і підсовують пенсійне посвідчення😣 Бо вони патріоти трамвайних рельс і знають кінцеві зупинки🚋
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Вы все врете! У вас в Кривом Роге после 144 реформ проезд должен быть бесплатный!
Не раскачивайте лодку, а то Путин нападет! В Киеве на 53 маршрутах повысили стоимость проезда, - КГГА - Цензор.НЕТ 5326
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А мне пофиг
У нас траллики по 2 грн...
Буду возмущаться, когда подымут стоимость
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Как по 2 гривны?!!! Значит мы идём к вам!
У Києві на 53 маршрутах подорожчав проїзд, - КМДА - Цензор.НЕТ 3428
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Пора уже щимить этих бандитов багрыгна маршрутках. Ох и быдлячие там водители. Мрази ни льготников брать не хотят.. Такие скоты там работают водилами. Постоянно врут типа у меня уже есть льготники хотя в салоне нет ни одного льготника. ПО хорошему на них уголовку заводить надо на мразей. Молю Бога шоб люди чаще хари били поганым маршруточникам. Они этого заслуживают.
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Минимальная стоимость проезда на маршрутке должна быть не меньше 50 грн.
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не минимальная, а средняя.
минималка около 10т грн.
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если сравнивать с соседними странами.
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это НЕ ЗА ГОРАМИ - СОЛЯРКА уже по...30 гривен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Веселая колхозная Музыка: народная
Слова: колхозника Ольховского

Ох, нам не о чем тужить
Веселее стало жить
В родной стороне. 2 раза

У нас родная сторона
Счастьем, радости полна
Небывалого 2 раза

Распрекрасный наш народ
Всюду весело живёт.
Жизнь безбедная. 2 раза

У рабочего Ивана
Десять кресел, три дивана
В горенке стоят. 2 раза

Мерчендайзер Родион

Купил новый патефон,
Семью веселит. 2 раза

Многодетный наш Андрей
Имел семеро детей
Помощь получил. 2 раза

Конституцию издали,
Всем нам право равно дали
На свободную жизнь. 2 раза

Так, как Петя наш мудрец,
Конституции творец.
Основной закон 2 раза

Мы зажиточными стали
Вот спасибо тебе, Петя,
Дорогой отец! 2 раза

А нам не о чем тужить
Веселее стало жить
В родной стороне. 2 раза
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В Днепре такая цена уже давным-давно, а по 4 грн. не припомню, когда было.
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Вреш небось! Тебе 144 реформы сделали, неблагодарный! ???
С каждым днем цены снижают, жизнь народная все краше и богаче!
А ты наговариваешь на рехформаторов! Стыдись! В Киеве на 53 маршрутах повысили стоимость проезда, - КГГА - Цензор.НЕТ 3808
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Пасажири с деньгами нада раставаться легко без стонів!
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СПАСИБО!
КГГА для того и нужно, чтоб киевлянам вовремя сообщать о росте тарифов и своем неоценимом вкладе в эти достижения...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве на 53 маршрутах повысили стоимость проезда, - КГГА
 
 
 
 
 
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