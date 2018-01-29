 В Киеве на 53 маршрутах повысили стоимость проезда, - КГГА

Об этом сообщили в коммунальной службе перевозок КГГА на запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что тариф на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573 вырос с 6 грн до 7 грн;



На маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565 - с 5 грн до 6 грн;



С 4 грн до 5 грн. на маршрутах 402, 194, 582.



Ранее сообщалось, что часть столичных перевозчиков уже подняли цену проезда на 1-2 грн, остальные пообещали это сделать в ближайшее время. Отмечалось, что в салонах маршруток размещены объяснительные записки, в которых названы причины подорожания – увеличение цены на топливо и запчасти.

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