 В Киеве на 53 маршрутах повысили стоимость проезда, - КГГА

Об этом сообщили в коммунальной службе перевозок КГГА на запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что тариф на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573 вырос с 6 грн до 7 грн;
На маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565 - с 5 грн до 6 грн;
С 4 грн до 5 грн. на маршрутах 402, 194, 582.
Ранее сообщалось, что часть столичных перевозчиков уже подняли цену проезда на 1-2 грн, остальные пообещали это сделать в ближайшее время. Отмечалось, что в салонах маршруток размещены объяснительные записки, в которых названы причины подорожания – увеличение цены на топливо и запчасти.
треба піднімати - є ріст зарплат і економіки, які проблеми???
Бензин и запчасти дорогие, а труд украинцев практически дармовой.
А зарплаты платить можно как рабам - чтоб только не подохли!
Есть кто-то здесь думающий, что все эти маршрутки принадлежат простым украинцам, а не зажравшимся барыгам???
Что-то я не видел ни одного голодающего маршрутчика. И никто из них в очередь на завод на зарплату 8000 грн, не стоит.
Удивительно?
Когда-то они работали за 100 долл США в смену, т.е. 1500 у.е. в месяц.
При Йуле резко скатились к отметке 50 у.е. в смену.
При Януковоще стало 30 енотов.
А при "житті по-новому" - 18, и то не всегда.
18*15 смен = 270 долл США. Т.е. 270*28= 7500 грн.мес.
Скоро станут и на завод, пока только переучиваться долго и дорого, и страшно, особенно тем, кто отработал по 10-15 лет за баранкой.
Когда это маршрутчики в долларах зарабатывали? Что-то я такого не припомню!
Шо-то не устраивает - едем в Польшу крутить баранку!
Там уже сидят и ждут водятлов -маршрутчиков, чтоб выдать каждому по мешку долларов!
Сиротки нашлись!
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ПС. Совесть нужно немного иметь этим маршрутчикам! Они мне напоминают донбасят с их "Услышь донбассс". Самые бедные и обездоленные, каждые 3 месяца тарифы поднимают!
Не раскачивайте лодку, а то Путин нападет!
У нас траллики по 2 грн...
Буду возмущаться, когда подымут стоимость
минималка около 10т грн.
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если сравнивать с соседними странами.
Слова: колхозника Ольховского
Ох, нам не о чем тужить
Веселее стало жить
В родной стороне. 2 раза
У нас родная сторона
Счастьем, радости полна
Небывалого 2 раза
Распрекрасный наш народ
Всюду весело живёт.
Жизнь безбедная. 2 раза
У рабочего Ивана
Десять кресел, три дивана
В горенке стоят. 2 раза
Мерчендайзер Родион
Купил новый патефон,
Семью веселит. 2 раза
Многодетный наш Андрей
Имел семеро детей
Помощь получил. 2 раза
Конституцию издали,
Всем нам право равно дали
На свободную жизнь. 2 раза
Так, как Петя наш мудрец,
Конституции творец.
Основной закон 2 раза
Мы зажиточными стали
Вот спасибо тебе, Петя,
Дорогой отец! 2 раза
А нам не о чем тужить
Веселее стало жить
В родной стороне. 2 раза
С каждым днем цены снижают, жизнь народная все краше и богаче!
А ты наговариваешь на рехформаторов! Стыдись!
КГГА для того и нужно, чтоб киевлянам вовремя сообщать о росте тарифов и своем неоценимом вкладе в эти достижения...