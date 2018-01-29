 Новая дата консультаций Вашингтона и Москвы по Украине пока неизвестна, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"На данный момент у нас нет даты для следующей встречи", - сказал он во время телефонного брифинга.

минувшую пятницу, 26 января, помощник президента РФ Владислав Сурков и К.Волкер провели встречу в Дубае. Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров, В.Сурков и К.Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса.

"Ключевым вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.

Он сообщил, что конкретных решений по итогам встречи не принято.

"Стороны договорились продолжить диалог", - сказал источник.