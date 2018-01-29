 Украинец с десятком паспортов пытался выехать в Россию, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Во время проведения пограничного контроля один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил охранникам границы чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили настоящий паспорт украинца, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц. Кроме этого, гражданин имел при себе 6 мобильных телефонов и 2 флеш-накопителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 58-летний мужчина передан правоохранительным органам для принятия правового решения.

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