EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  729  7
Все про:граница (2943) паспорт (588) пограничники (1034)

 Украинец с десятком паспортов пытался выехать в Россию, - Госпогранслужба

Пограничники в пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область) обнаружили у гражданина Украины, следовавшего в РФ, более десятка паспортов и 6 мобильных телефонов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Во время проведения пограничного контроля один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил охранникам границы чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили настоящий паспорт украинца, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц. Кроме этого, гражданин имел при себе 6 мобильных телефонов и 2 флеш-накопителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 58-летний мужчина передан правоохранительным органам для принятия правового решения.

Также читайте: В пункте пропуска "Киев" задержан гражданин РФ, выдававший себя за украинца, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3047265
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наши опять какого то бестолкового шпиена послали.
 показать весь комментарий
 
 
и легенду не придумали...
все на самотек... от косорукие Украинец с десятком паспортов пытался выехать в Россию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3887
(хоть бы резиновые шлепанцы не забыли... хер уже с теми визитками...)
 показать весь комментарий
 
 
"Ошибка резидента"
(почти хокку):

мне шоб пройти через границу
паспóртов дали дох*я
и я не смог определиться
кто я
 показать весь комментарий
 
более десятка паспортов и 6 мобильных телефонов.Источник: https://censor.net.ua/n3047265

4 паспорта без мобилы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинец с десятком паспортов пытался выехать в Россию, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
 вверх