"Во время проведения пограничного контроля один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил охранникам границы чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили настоящий паспорт украинца, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц. Кроме этого, гражданин имел при себе 6 мобильных телефонов и 2 флеш-накопителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 58-летний мужчина передан правоохранительным органам для принятия правового решения.
Украинец с десятком паспортов пытался выехать в Россию, - Госпогранслужба
Пограничники в пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область) обнаружили у гражданина Украины, следовавшего в РФ, более десятка паспортов и 6 мобильных телефонов.
"Во время проведения пограничного контроля один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил охранникам границы чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили настоящий паспорт украинца, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц. Кроме этого, гражданин имел при себе 6 мобильных телефонов и 2 флеш-накопителя", - говорится в сообщении.
все на самотек... от косорукие
(хоть бы резиновые шлепанцы не забыли... хер уже с теми визитками...)
(почти хокку):
мне шоб пройти через границу
паспóртов дали дох*я
и я не смог определиться
кто я
4 паспорта без мобилы.