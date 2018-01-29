 Шестерых экс-депутатов горсовета оккупированного Севастополя будут судить за госизмену, - прокуратура АРК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АР Крым."

"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлены в суд очередные обвинительные акты в отношении шести депутатов Севастопольского городского совета, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 депутаты Севастопольского городского совета оказали помощь и способствовали оккупации Крыма Россией.

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В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, результатом которого стала оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации.

В сообщении прокуратуры говорится, что указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Также отмечается, что всего прокуратурой Автономной Республики Крым в суды направлены обвинительные акты по 18 депутатам Севастопольского городского совета.

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