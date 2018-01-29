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Все про:НАБУ (2110) обыск (1104) Одесса (4761) АМПУ (6)

 НАБУ проводит обыски в АМПУ по факту хищения денежных средств экс-руководством предприятия

Сегодня на территории Одесского филиала Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева в рамках уголовного производства по факту присвоения в 2015 году денежных средств должностными лицами ООО "Техморгидрострой" по предварительному сговору с должностными лицами АМПУ работниками Национального антикоррупционного бюро Украины проводится обыск.

Об этом сообщают в пресс-службе АМПУ, информрует Цензор.НЕТ.

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"В ходе обыска изымаются документы, перечисленные в постановлении суда для дальнейшего расследования. Мы оказываем всестороннюю поддержку в проведении следственных действий, ведь для нас важно выявление фактов злоупотреблений на местах и привлечения виновных к ответственности", - отметил заместитель председателя АМПУ по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский.

Он отметил, что должностные лица, которые фигурируют в проведении следственных действий, связанны с предыдущим руководством АМПУ.

В то же время, как сообщили "Громадскому" информированные источники, сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к экс-руководителю АМПУ Андрею Амелину и экс-заместителю председателя АМПУ Юрию Наконечному, который некоторое время исполнял обязанности главы предприятия.

Ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыски в Одессе из-за миллионных хищений на госпредприятии.

По версии детективов, в течение 2015-2016 годов АМПУ осуществила ряд закупок услуг на дноуглубление. По результатам торгов были заключены договоры с ООО "Ирида", ООО "Техморгидрострой Николаев" и ООО "Инфлот-Данубиус Эйдженси", однако цены в договорах были завышенны почти в два раза.

В результате злоупотреблений, по версии следствия, государству нанесен ущерб на сумму около 300 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3047261
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Але приватизувати їх не можна. І Йуля розкаже чому!
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уже доказано развалом СССР, что только ЧАСТНАЯ собственност может эффективно работать!
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Расскажи, умник, а кто позволял им четыре года воровать? За четыре года ни одного аудита, спроси у Гроси почему? А приватизирует их кто эти предприятия? Не шобла у власти, которую ты выбрал?
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а кто им до этого позволял? Да и разве там много надо для индульгенции? Состав гречки, на все про все.. мелочь!
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нельзя все время стоять с палкой. Все равно разворуют, потмоу что НИЧЕНОЕ!!!
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...может. Толко это ничего не даст. Прийдит следующия. Нужна приватизация.
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"Пока-пока-покачивая перьями на шляпах, .. НАБУ шепнем не раз "мерси буку!"
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ой, простите не по теме, но просто совпало начало
*
пока-пока покачивая перьями на шляпах
СУДЬБЕ не раз шепнем - мне... шаурму!
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Сколько можно играть на публику, НАБУ хлебом не корми дай лишь шум на ровном месте поднять и дело очередное завести. Их методы работы с каждым разом все больше напоминают игры на публику, но уж точно не работу профессиональных детективов. Не удивительно, что у народа нет уже никакого доверия к ним, потеряли оперативно ребята это все - так терять рейтинг уметь еще нужно)
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Делают НАБУ что-то - плохо. Не делают - тоже плохо.
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щас кум еще агентов сдаст,на глазах удивленного плебса
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речь идет об администарции, а не о таможне.
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набу проводить обшуки в ампу,а ампу клала на набу...а остаточно на все покладе суд...
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Если ты попал в беду
и к тебе пришло НАБУ
не скучай, не унывай,
ты коляску доставай...

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подступы к Одесскому аэропорту завтра!
НАБУ проводит обыски в АМПУ по факту хищения денежных средств экс-руководством предприятия - Цензор.НЕТ 7698
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ проводит обыски в АМПУ по факту хищения денежных средств экс-руководством предприятия
 
 
 
 
 
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