 НАБУ проводит обыски в АМПУ по факту хищения денежных средств экс-руководством предприятия

Об этом сообщают в пресс-службе АМПУ, информрует Цензор.НЕТ.

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"В ходе обыска изымаются документы, перечисленные в постановлении суда для дальнейшего расследования. Мы оказываем всестороннюю поддержку в проведении следственных действий, ведь для нас важно выявление фактов злоупотреблений на местах и привлечения виновных к ответственности", - отметил заместитель председателя АМПУ по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский.

Он отметил, что должностные лица, которые фигурируют в проведении следственных действий, связанны с предыдущим руководством АМПУ.

В то же время, как сообщили "Громадскому" информированные источники, сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к экс-руководителю АМПУ Андрею Амелину и экс-заместителю председателя АМПУ Юрию Наконечному, который некоторое время исполнял обязанности главы предприятия.

Ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыски в Одессе из-за миллионных хищений на госпредприятии.

По версии детективов, в течение 2015-2016 годов АМПУ осуществила ряд закупок услуг на дноуглубление. По результатам торгов были заключены договоры с ООО "Ирида", ООО "Техморгидрострой Николаев" и ООО "Инфлот-Данубиус Эйдженси", однако цены в договорах были завышенны почти в два раза.

В результате злоупотреблений, по версии следствия, государству нанесен ущерб на сумму около 300 млн грн.