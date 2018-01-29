 Оккупанты предлагают Vodafone незаконно пустить связь на оккупированный Донбасс через Россию

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом он заявил сегодня, пишут сепаратистские СМИ.



Он заявляет, что компания "Vodafone-Украина" отказывает сотрудничать с боевиками.



"Мы озвучивали потребность прислать инженеров, и нам ответили, что невозможно подключить дополнительные станции связи. МТС отказываются сотрудничать", - сказал он.

Читайте также: Из-за отключения Vodafone оккупантов на Донбассе проклинают тысячи людей, - российский пропагандист Бабицкий

В этой связи в своем обращении к "Vodafone-Украина" Яценко отметил, что есть возможность принять представителей компании в Ростове-на-Дону и запустить связь на оккупированную территорию Донецкой области через Россию.

"Мы имеем возможность технически принять их сигнал, "транспорт", в Ростове-на-Дону (Российская Федерация), через компанию "МТС-Россия". Если им запрещено иметь какие-либо контакты с представителями "Донецкой Народной Республики" и юридическими лицами, то у нас есть достаточно серьезное предложение о возможности "стыка" в Ростове-на-Дону, где мы могли бы забрать это соединение и через те магистральные линии, которые подконтрольны "ДНР", запустить связь. В таком случае сразу отпадает проблема безопасности магистральных кабельных соединений на линии соприкосновения", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 11 января мобильная связь Vodafone (МТС) отключилась на всей оккупированной территории Донбасса. По вине оккупантов на части Донецкой области она не появилась до сих пор. В этой ситуации резко возрос спрос на стартовые пакеты ранее непопулярного сепаратистского оператора "Феникс", созданного на украденном у украинского "Киевстара" оборудовании. Однако, "Феникс" оказался не в состоянии обслуживать резко возросший трафик и обеспечивать достойный уровень связи.