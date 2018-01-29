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 Оккупанты предлагают Vodafone незаконно пустить связь на оккупированный Донбасс через Россию

Фейковый "министр связи" на оккупированной территории Донецкой области Виктор Яценко предлагает компании "Vodafone-Украина" запустить связь на оккупированную территорию через Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом он заявил сегодня, пишут сепаратистские СМИ. 

Он заявляет, что компания "Vodafone-Украина" отказывает сотрудничать с боевиками. 

"Мы озвучивали потребность прислать инженеров, и нам ответили, что невозможно подключить дополнительные станции связи. МТС отказываются сотрудничать", - сказал он. 

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В этой связи в своем обращении к "Vodafone-Украина" Яценко отметил, что есть возможность принять представителей компании в Ростове-на-Дону и запустить связь на оккупированную территорию Донецкой области через Россию. 

"Мы имеем возможность технически принять их сигнал, "транспорт", в Ростове-на-Дону (Российская Федерация), через компанию "МТС-Россия". Если им запрещено иметь какие-либо контакты с представителями "Донецкой Народной Республики" и юридическими лицами, то у нас есть достаточно серьезное предложение о возможности "стыка" в Ростове-на-Дону, где мы могли бы забрать это соединение и через те магистральные линии, которые подконтрольны "ДНР", запустить связь. В таком случае сразу отпадает проблема безопасности магистральных кабельных соединений на линии соприкосновения", - сказал он. 

Как сообщалось ранее, 11 января мобильная связь Vodafone (МТС) отключилась на всей оккупированной территории Донбасса. По вине оккупантов на части Донецкой области она не появилась до сих пор. В этой ситуации резко возрос спрос на стартовые пакеты ранее непопулярного сепаратистского оператора "Феникс", созданного на украденном у украинского "Киевстара" оборудовании. Однако, "Феникс" оказался не в состоянии обслуживать резко возросший трафик и обеспечивать достойный уровень связи. 

Источник: https://censor.net.ua/n3047260
 
 
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Це дуже мудро, тоді Україна конфіскує всю власність Мудафона-МТС-ЮМЗ в Україні!
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Може Лондон конфіскує ,чи берлін ,але точно не бариги в Україні. Багато вже конфіскували?
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Зачем у хунты просить что-то, сразу кацапскую моб связь через ростов и запускайте... независимые уже три года, а все что- то попрошайничаете у Украины.
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через РФ у них уже есть, им нужна связь с Украиной
а через РФ она получается междугородней, вроде 10руб/минута.
хотя по мне дак не дорого
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Однако, "Феникс" оказался не в состоянии обслуживать резко возросший трафик и обеспечивать достойный уровень связи.

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ну это решаемая проблема, было бы желание и средства на модернизацию
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На какую модернизацию. оккупанты привыкли все воровать, отжимать и захватывать. Жлобье короче.
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национализируют вышки водафона, если он уйдет.
или по тихому он продаст, что бы деньги хоть какие то отбить.
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Сосательного петушка им на палочке . Они такое любят .
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і одразу санкції і заборону на діяльність.Погоджуйся Vodafone, санкції вони ж на краще))))
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А що такого ..? Із "вРотердамом+" таке ж проканало ...от і "Водафон+" тепер буде ...
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Ето бизнесь, и очень просто с малоотсосиевского Ватофона (МТС) слупить денег на поддержку ВСУ и нех играться в демократию.
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КОГДА ВЫ УЖЕ НАЖРЕТЕСЬ, БЫВШИЕ СОГРАЖДАНЕ? Пенсию дай, электричество дай, воду дай, мобилку дай...
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Никогда . Жене каждый день звонит тесть , интересуется пенсией . "переселенец" . Кормим "кормильцев" .
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переможений завжди платить переможцям - контрибуція ... ((
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Дзвоніть краще в рельсу,якщо ще на металобрухт не поздавали...
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