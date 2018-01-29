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 Минфин США опубликует "кремлевский доклад" о санкциях к РФ в ближайшие часы, - Белый дом

Доклад министерства финансов США о санкциях в отношении России будет опубликован в понедельник в ближайшие часы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как сообщили Bloomberg в Белом доме Минфин должен оценить в докладе последствия различных ограничительных мер в отношении членов санкционного списка.

Пока не ясно также, будет ли список опубликован или будет сохранен в секрете, а также насколько объемным будет этот документ.

По мнению экспертов, включение в список, даже если в отношении перечисленных в нем лиц не будут введены конкретные санкции, будет иметь последствия. В частности, новые меры грозят еще больше сократить доступ этих лиц к операциям с зарубежными финансовыми институтами, так как многие кредитные организации будут видеть в персонах из доклада фактически подсанкционных лиц.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Кремлевский доклад" уже действует на российскую элиту, - Deutsche Welle

Закон "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) обязывает министра финансов США представить в Конгресс доклад в отношении антироссийских санкций после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем. Это должно быть сделано не позднее 180 дней с даты вступления закона в силу.

Минфин США, согласно закону, должен дать оценку последствий введения ограничений на покупку государственных облигаций РФ, а также вторичных санкций для физических лиц и компаний.

Напомним, к 1 февраля 2018 года американское министерство финансов, при поддержке разведки, готовит доклад об "индивидуальных санкциях" против российских олигархов и чиновников — "финансовой обслуги" российских властей. Группа международных экспертов сформулировали критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3047257
 
 
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Скоро узнаем много интересного о российских ворах,а там может американцы и про наших воров чего то выложат
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Вазелином запаслись - можно публиковать.
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это когда фигуранты списка спать лягут? Минфин США опубликует "кремлевский доклад" о санкциях к РФ в ближайшие часы, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6289
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сегодня у многих будет бессонеица
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Да фиг там они лягут, пока не ознакомятся со списком. А потом некоторые ( выдохнув облегчённо) всё же лягут, а у кого к бессоннице ещё и понос добавиться.
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Миллиардер и банкир РАБссии Михаил Фридман вывел капитал в сумме 15 миллиардов,значит не попадет под санкции,успел кинуть Путлерскую Кодлу... Минфин США опубликует "кремлевский доклад" о санкциях к РФ в ближайшие часы, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2587
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Не факт денежка скорее всего будет заморожена так как содержит украдение деньги ))))
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Пошёл на сайт минфина США. Интересно посмотреть каким российским олигархам обрезали доступ к честно наворованным деньгам.
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Я прям за Пескова, братанов Ротенбергов, Сечина аж распереживался....
Хоть бы Ролдугина не тронули!
Онжемузыкант...... Минфин США опубликует "кремлевский доклад" о санкциях к РФ в ближайшие часы, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8570
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AbOriginal_UA - а я вот радуюсь за Рената Ахметова..... Слинял бы в рашку, сейчас бы тоже небось в списках был бы....
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" Ты же украл ! - Нет , я - человек искусства , я так вижу жизнь ! "
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В очередной раз попугают ежа голой жопой!
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"ЬІмператор" хуйло може повторити долю імператора Павлуші 1-го...
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)(уйло напрягся, ольгинские макаки тоже. Им в первую очередь пайку урежут!
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Боевик ДНР сделал сенсационное видеозаявление : наши ряды косят снайперы профессионалы ВСУ,...боюсь что Украина скоро рванет на Ростов и Кубань.
Бойтесь Крысы... Минфин США опубликует "кремлевский доклад" о санкциях к РФ в ближайшие часы, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8992
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Самих санкций этот список не накладывает, это будет решатся позже конгрессом.
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Продувка!.... Протяжка!!..... Ключ на дренаж!!!....
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Кто помнит Крысу кремлевскую Грэма Филлипса? так вот этот негодяй умудрился москвичей назвать дебилами и идиотами.
Шо то пошло не так...Крысы бегут с корабля... Минфин США опубликует "кремлевский доклад" о санкциях к РФ в ближайшие часы, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3048
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Путин и его окружение сегодня будут опозорены, унижены, обозваны ворами и станут нищими. В цивилизованном мире им уже не будет места и никто не подаст руки. Пусть теперь россияне идут на выборы и покажут всему миру, что они рабы и не способны самостоятельно даже переизбрать Путина, вывести страну из тупика. Сегодня будет дан старт тому, что РФ необходимо расчленить и извне назначить смотрящих
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Читал, что больше всех повезет тем роисянам, кто окажется в зоне ответственности Германии.
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Скорее всего, Хуйлушу ликвидирует его же окружение
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Россия заявила, что никакие санкции ей не страшны, Крым она отдавать не собирается и планирует дальнейшую эскалацию конфликта, обрастая русскими землями на всех континентах (в частности, приоритетом является "Айс-Крым" - исконно русская Аляска.
...
И о погоде. Как сообщает Gismeteo со ссылкой на Госдеп США, по всей территории России в ближайшее время ожидается сплошная облачность и ураганные ветры, а также высокая сейсмоугроза. В крупных городах воздух может резко прогреться до нескольких миллионов градусов.
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Мир замер в ожидании...
Кацапы уже успели обосрать свои штаны, хоть американцы им и назойливо твердят, шо это ещё ни эшафот, а токо пока предупреждение.
Но эти сучары кацапские - чувствуют за собой грехи и обсыраются заранее. И это - хорошо.
Ждём-с, когда американцы, так же, заставят жидко гадить уже наших барыг и "великих"( как они о себе думают) мухлёров и брехунов!!!
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Основная информация по Санкциям Конгресса США появится 2 февраля,только что мне передали из Госдепа. Минфин США опубликует "кремлевский доклад" о санкциях к РФ в ближайшие часы, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6431
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Сегодня в кругах рассейской элиты будет - как муравейник палкой разворошили. И все ближайшие дни на всех рассейских СМИ: "да зачто, да это не законно, да это наговор, да это не справедливо, это не правда, и вообще - Искандеры санкций не боятся..."
И все они будут в упор абсолютно не понимать - при чём тут Крым, Донбасс, Абхазия и Осетия...
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Некоторые источники в США говорят,что некоторые фамилии кремлевской банды засекречены.
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Также ожидается официальное Заявление Рекса Тиллерсонна.
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...бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии
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Таки не забыли напомнить кремлевской гниде про Чечню, и это радует.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинфин США опубликует "кремлевский доклад" о санкциях к РФ в ближайшие часы, - Белый дом
 
 
 
 
 
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