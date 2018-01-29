 НАБУ является самым эффективным антикоррупционным органом, - исследование Американской торговой палаты в Украине

"Мы задокументировали преступную деятельность более 30 судей - это больше, чем за шесть лет до начала работы Бюро", - подчеркнул Артем Сытник.
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Наличие проблем в работе судебной системы подтвердили и представители бизнеса. По результатам опроса АСС, 71% респондентов считают, что суды являются наиболее коррумпированными государственными органами. Более половины опрошенных убеждены в том, что шагом, который Украина должна сделать для достижения прогресса в борьбе с коррупцией, является создание Антикоррупционного суда.
"Постоянно слышим, что кого освободили из-под стражи, кому суд избрал размер залога, значительно меньше размера убытков, причиненных коррупционным преступлением. Это почти сводит на нет наши усилия в борьбе с коррупцией. И, как следствие, у представителей бизнеса опускаются руки, они не спешат сообщать правоохранительным органам о проявлениях коррупции, с которым им приходится сталкиваться: люди не верят, что удастся привлечь виновных к ответственности. Однако законопроект о создании Антикоррупционного суда уже в парламенте, поэтому, надеемся, достаточно скоро ситуация изменится ", - отметил Директор Бюро".
Значит следующие агенты НАБУ должны быть хитрее. А то тоже мне.. ОНи бы еще сеть по продаже наркотиков создали чтобы поймать полицейских, готовых такую сеть покрывать
А решта чим займається?