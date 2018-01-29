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 Общество
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 НАБУ является самым эффективным антикоррупционным органом, - исследование Американской торговой палаты в Украине

Национальное антикоррупционное бюро является самым эффективным органом из числа антикоррупционных институтов Украины - так считают 50% участников ежегодного опроса Американской торговой палаты в Украине (ACC) относительно восприятия коррупции. При этом количество представителей бизнеса, убежденных в эффективности деятельности Бюро, выросла по сравнению с прошлым годом на 4 процентных пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В сообщении отмчается: "По словам директора Национального бюро Артема Сытника, в течение двух лет с начала первых расследований НАБУ детективы чаще всего разоблачают коррупцию в государственном секторе и судебной ветви власти.

"Мы задокументировали преступную деятельность более 30 судей - это больше, чем за шесть лет до начала работы Бюро", - подчеркнул Артем Сытник.

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Наличие проблем в работе судебной системы подтвердили и представители бизнеса. По результатам опроса АСС, 71% респондентов считают, что суды являются наиболее коррумпированными государственными органами. Более половины опрошенных убеждены в том, что шагом, который Украина должна сделать для достижения прогресса в борьбе с коррупцией, является создание Антикоррупционного суда.

"Постоянно слышим, что кого освободили из-под стражи, кому суд избрал размер залога, значительно меньше размера убытков, причиненных коррупционным преступлением. Это почти сводит на нет наши усилия в борьбе с коррупцией. И, как следствие, у представителей бизнеса опускаются руки, они не спешат сообщать правоохранительным органам о проявлениях коррупции, с которым им приходится сталкиваться: люди не верят, что удастся привлечь виновных к ответственности. Однако законопроект о создании Антикоррупционного суда уже в парламенте, поэтому, надеемся, достаточно скоро ситуация изменится ", - отметил Директор Бюро".

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Источник: https://censor.net.ua/n3047256
 
 
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Только судебная система Украины другого мнения
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народу Украины это до лампочки,никто не вышел защищать НАБУ,когда порошенко на него наехал,зато все ноют,что коррупция
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я вийти не вишла, але своє слово сказала. Наскільки пам'ятаю, то і Ярош став на захист - да багато хто, нас не видно, але ми є
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угу, "ты суслика видишь? Нет. И я нет. А он есть"(с)
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И самым не подкупным! Потому и как кость в горле "можновладцям".
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прокурор сдет агентов НАБУ,мафия против полицейский,весь мир в шоке
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Если прокурор его поймал на взятке значит херовый агент.
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как волки - санитары леса, так и прокурор - санитар зеровых агентов НАБУ.
Значит следующие агенты НАБУ должны быть хитрее. А то тоже мне.. ОНи бы еще сеть по продаже наркотиков создали чтобы поймать полицейских, готовых такую сеть покрывать
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прокуратура не является аниткоррупционным орагом. Прокуратура - правохраниельный орган.
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І ці люди тільки почали працювати.
А решта чим займається?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНАБУ является самым эффективным антикоррупционным органом, - исследование Американской торговой палаты в Украине
 
 
 
 
 
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