 НАБУ является самым эффективным антикоррупционным органом, - исследование Американской торговой палаты в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В сообщении отмчается: "По словам директора Национального бюро Артема Сытника, в течение двух лет с начала первых расследований НАБУ детективы чаще всего разоблачают коррупцию в государственном секторе и судебной ветви власти.

"Мы задокументировали преступную деятельность более 30 судей - это больше, чем за шесть лет до начала работы Бюро", - подчеркнул Артем Сытник.

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Наличие проблем в работе судебной системы подтвердили и представители бизнеса. По результатам опроса АСС, 71% респондентов считают, что суды являются наиболее коррумпированными государственными органами. Более половины опрошенных убеждены в том, что шагом, который Украина должна сделать для достижения прогресса в борьбе с коррупцией, является создание Антикоррупционного суда.

"Постоянно слышим, что кого освободили из-под стражи, кому суд избрал размер залога, значительно меньше размера убытков, причиненных коррупционным преступлением. Это почти сводит на нет наши усилия в борьбе с коррупцией. И, как следствие, у представителей бизнеса опускаются руки, они не спешат сообщать правоохранительным органам о проявлениях коррупции, с которым им приходится сталкиваться: люди не верят, что удастся привлечь виновных к ответственности. Однако законопроект о создании Антикоррупционного суда уже в парламенте, поэтому, надеемся, достаточно скоро ситуация изменится ", - отметил Директор Бюро".

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