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 Политика Украины
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Все про:горсовет (363) роспуск (150) Черкассы (500)

 Черкасский горсовет решил самораспуститься

Соответствующее предложение вносилось депутатами с голоса.

Сегодня, 29 января, Черкасский городской совет во время пленарного заседания проголосовал за самороспуск. Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы Черкасского горсовета Юлия Крапива, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Вместе с тем, детали этого решения и причины она пока не уточнила, поскольку, по её словам, соответствующее предложение во время пленарного заседания вносилась депутатами с голоса, а поэтому неизвестен окончательный вариант текста этого решения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3047253
 
 
Источник: на
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Вот бы ещё приняли решение самаубитца аб стенку, а наворованное завещать городу.
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нє, кому-то срачно нада смєніть поголов'є на болєє контроліруємоє
"шатун" не розшатав на дочасні вибори - то пацаки спробують своїх з регіонів завести отаким от робом
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я предполагаю, что завтра будет совсем другой расклад (утро - вечера мудренее) но все равно круто, это как самого себя кастрировать Черкасский горсовет решил самораспуститься - Цензор.НЕТ 5304
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***
в печальное лицо закодированному мужику
больше других домочадцев
улыбался кастрированный кот.
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valeriy levitskiy, а твое )(уйло когда вернет наворованное у вас, лошар хромосомных?
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Слышишь, лошарик, а ты походу заблудился у нас в Украине? Так тебе туда Черкасский горсовет решил самораспуститься - Цензор.НЕТ 3026 на путена.
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размножаются как крысы, а яйца все равно раскладывают по разным корзинам
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битва Бондаренко с Торпедой продолжается.. город терпит до сих пор не принятый бюджет...
PS хотя я бы посадил всех участников этого долбоебизма !
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я там оч часто бываю.. я живу между Киев-Харьков-Черкассы
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Вс' равно до віборов будут исполнять обязаности
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Грамотей, тебя из Комсомольска на амуре коммандировали?
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valeriy levitskiy, чуешь вумнику, я те якраз з Черкас і цю всю історію з міськрадою добре знаю. І так же знаю що такі безаппеляционниє заяви про злодіїв в Україні, можуть робити лише ольгинськие свінособачки. Так откуди ти сам?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧеркасский горсовет решил самораспуститься
 
 
 
 
 
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