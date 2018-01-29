 Черкасский горсовет решил самораспуститься

Сегодня, 29 января, Черкасский городской совет во время пленарного заседания проголосовал за самороспуск. Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы Черкасского горсовета Юлия Крапива, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Вместе с тем, детали этого решения и причины она пока не уточнила, поскольку, по её словам, соответствующее предложение во время пленарного заседания вносилась депутатами с голоса, а поэтому неизвестен окончательный вариант текста этого решения.
"шатун" не розшатав на дочасні вибори - то пацаки спробують своїх з регіонів завести отаким от робом
в печальное лицо закодированному мужику
больше других домочадцев
улыбался кастрированный кот.
PS хотя я бы посадил всех участников этого долбоебизма !