 Черкасский горсовет решил самораспуститься

Сегодня, 29 января, Черкасский городской совет во время пленарного заседания проголосовал за самороспуск. Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы Черкасского горсовета Юлия Крапива, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Вместе с тем, детали этого решения и причины она пока не уточнила, поскольку, по её словам, соответствующее предложение во время пленарного заседания вносилась депутатами с голоса, а поэтому неизвестен окончательный вариант текста этого решения.

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