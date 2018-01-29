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 За рубежом
  2016  17
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 Российская компания, участвовавшая в незаконных поставках турбин Siemens в оккупированный Крым, попала под санкции США

Компания "Силовые машины" Алексея Мордашова, попавшая в санкционный список США, назвала введение ограничений незаконным. В компании заявили, что не имели отношения к попаданию турбин Siemens в оккупированный Крым вопреки санкциям.

Об этом говорится в сообщении "Силовых машин", поступившем в РБК, передает Цензор.НЕТ.

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"Что касается формальной стороны оснований для включения в санкционный список, то они являются надуманными и абсолютно не соответствуют действительности", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что "Силовые машины" в качестве миноритарного акционера вместе с Siemens входят в совместное предприятие "Сименс технологии газовых турбин", поэтому все решения, в том числе о заключении контрактов, принимаются представителями мажоритарного акционера, то есть немецкой Siemens.

"Компания "Силовые машины" не имела никакого отношения к заключению этого контракта. Также нам не было ничего известно о маршруте переадресации поставок этих турбин. В этой связи СП подало иск в российский суд к своим контрагентам из-за отгрузки турбин не по назначению", — говорится в сообщении.​​

В "Силовых машинах" также обратили внимание, что Siemens​ включена в санкционный список не была, и выразили надежду, что американские ведомства "объективно разберутся в ситуации и снимут необоснованные санкции с ПАО "Силовые машины".

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В компании утверждают, что не соответствует действительности заявление Минфина США о якобы имевшем место публичном заявлении генерального директора ПАО "Силовые машины" о поддержке инфраструктурных проектов в Крыму.

Министерство финансов США 26 января включило "Силовые машины" в санкционный список. Ограничения были введены в отношении граждан и ​компаний, участвовавших в поставке турбин Siemens в Крым, а также поддержавших "незаконную торговлю углем из временно оккупированных территорий Донбасса. В санкционном списке оказались замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, а также гендиректор ООО "ВО "Технопромэкспорт" (структура "Ростеха", поставила турбины Siemens в Крым и строит там электростанции) Сергей Топор-Гилка. Также санкции были введены против нескольких "дочек" "Сургутнефтегаза" и ООО "Евро Полюс", связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В министерстве объяснили, что в отношении "Силовых машин" санкции ввели из-за того, что гендиректор компании публично поддержал инфраструктурные проекты в Крыму, а сама компания "оказывала материальную, финансовую, техническую или иную поддержку ВО "Технопромэкспорт".

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"Дочки" "Ростеха" в 2015 году купили у "Сименс технологии газовых турбин" четыре турбины для строительства электростанции в Тамани. Однако оборудование вопреки санкциям Евросоюза оказалось в оккупированном Россией Крыму. К

Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

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О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3047251
 
 
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Где большой-пребольшой список?
А то я уже сегодня заждался?
)))
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Где-где....в Караганде....жди скоро вызовут!!
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Я ,не Я и хромосома не моя ! Но страна педерация!
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Радует стон и блеение кацапов, рабССию медленно задушат на народные республики.
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Кацапы понятно. Почему блеют на Цензоре? Радуються чмошники что не будет теперь конкурентов в торговле, уебаны.
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Штаты очень сожалеют, но санкции оставят
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"Силовые мошонки"....не дай очку засохнуть!!
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кацаПсины везут Турбины назад.Так уже было.в декабре 1941 года...
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их уже никто не вывезет, так как не возможно демонтировать.
да и по суду совместное предприятие Сименс проиграло спор.
а немецкому пофиг видимо, оно даже не замешано в этом.
что кстати в этой новости и обьяснено.
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***
путин вернулся не в настроении из крымы
- ну как, там?- с придыханием спрашивает письков
- крымНах…

- вы хотели сказать - крым-наш - поправляет его лавров
- я два раза не повторяю...
"ага! - про себя подумал письков, - нах! так - нах! содержание урезать до ноля"
"ага! - про себя подумал лавров - может еще и за дебиловблядь с дамбаса спросить?"
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Силовые машины, вот соберете до кучи своих близких и родных обдолбанных родичей и будете им впаривать что нельзя, а что можно!
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Согласно Пакту Молотов-Рибеннтроп Гитлер должен был доставить Турбины в ССР дохлый аж 6 штук.5 доставили,а шестая застряла на станции Орша в Белоруссии.. Российская компания, участвовавшая в незаконных поставках турбин Siemens в оккупированный Крым, попала под санкции США - Цензор.НЕТ 7834Братаны блин...
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Хе хе шарахаются от этого Крыма как от какой-то дохлой крысы уже
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На компании компании "Силовые машины" можно поставить жирный крест.
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Мне не так интересны кацапские твари,попавшие под санкции,как наши уроды связаные с Кацапией!Или наших ублюдков пожалеют?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийская компания, участвовавшая в незаконных поставках турбин Siemens в оккупированный Крым, попала под санкции США
 
 
 
 
 
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