 Российская компания, участвовавшая в незаконных поставках турбин Siemens в оккупированный Крым, попала под санкции США

Об этом говорится в сообщении "Силовых машин", поступившем в РБК, передает Цензор.НЕТ.

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"Что касается формальной стороны оснований для включения в санкционный список, то они являются надуманными и абсолютно не соответствуют действительности", — отмечается в сообщении.



Уточняется, что "Силовые машины" в качестве миноритарного акционера вместе с Siemens входят в совместное предприятие "Сименс технологии газовых турбин", поэтому все решения, в том числе о заключении контрактов, принимаются представителями мажоритарного акционера, то есть немецкой Siemens.



"Компания "Силовые машины" не имела никакого отношения к заключению этого контракта. Также нам не было ничего известно о маршруте переадресации поставок этих турбин. В этой связи СП подало иск в российский суд к своим контрагентам из-за отгрузки турбин не по назначению", — говорится в сообщении.​​



В "Силовых машинах" также обратили внимание, что Siemens​ включена в санкционный список не была, и выразили надежду, что американские ведомства "объективно разберутся в ситуации и снимут необоснованные санкции с ПАО "Силовые машины".

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В компании утверждают, что не соответствует действительности заявление Минфина США о якобы имевшем место публичном заявлении генерального директора ПАО "Силовые машины" о поддержке инфраструктурных проектов в Крыму.



Министерство финансов США 26 января включило "Силовые машины" в санкционный список. Ограничения были введены в отношении граждан и ​компаний, участвовавших в поставке турбин Siemens в Крым, а также поддержавших "незаконную торговлю углем из временно оккупированных территорий Донбасса. В санкционном списке оказались замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, а также гендиректор ООО "ВО "Технопромэкспорт" (структура "Ростеха", поставила турбины Siemens в Крым и строит там электростанции) Сергей Топор-Гилка. Также санкции были введены против нескольких "дочек" "Сургутнефтегаза" и ООО "Евро Полюс", связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным.



В министерстве объяснили, что в отношении "Силовых машин" санкции ввели из-за того, что гендиректор компании публично поддержал инфраструктурные проекты в Крыму, а сама компания "оказывала материальную, финансовую, техническую или иную поддержку ВО "Технопромэкспорт".

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"Дочки" "Ростеха" в 2015 году купили у "Сименс технологии газовых турбин" четыре турбины для строительства электростанции в Тамани. Однако оборудование вопреки санкциям Евросоюза оказалось в оккупированном Россией Крыму. К

Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.



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О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.



Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.



21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.



Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.