 Подозреваемый в убийстве на Лагерной в Киеве задержан, - Крищенко

Об этом сообщил начальник столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сотрудники уголовного розыска полиции Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области. Мужчина имел проблемы с законом за совершение краж. Он - работник частной охранной фирмы. Сейчас правонарушителя доставили в управление полиции, где с ним работают следователи", - цитирует Крищенко пресс-служба полиции в Facebook.

По его словам, у подозреваемого изъяли оружие для отстрела резиновыми пулями, которое, вероятно, использовалась во время убийства.

29 января правоохранители сообщили о стрельбе на улице Лагерная в Шевченковском районе столицы. В результате инцидента один человек погиб, еще двое ранены.