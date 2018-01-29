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 Подозреваемый в убийстве на Лагерной в Киеве задержан, - Крищенко

Подозреваемый в стрельбе на улице Лагерная в Шевченковском районе Киева задержан.

Об этом сообщил начальник столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сотрудники уголовного розыска полиции Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области. Мужчина имел проблемы с законом за совершение краж. Он - работник частной охранной фирмы. Сейчас правонарушителя доставили в управление полиции, где с ним работают следователи", - цитирует Крищенко пресс-служба полиции в Facebook.

По его словам, у подозреваемого изъяли оружие для отстрела резиновыми пулями, которое, вероятно, использовалась во время убийства.

29 января правоохранители сообщили о стрельбе на улице Лагерная в Шевченковском районе столицы. В результате инцидента один человек погиб, еще двое ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3047247
 
 
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Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области. Мужчина имел проблемы с законом за совершение краж. Он - работник частной охранной фирмы. https://censor.net.ua/n3047247

може настав час перевірити приватні охоронні фірми на складову по зброї, не афішуючи де коли і кого
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охранная фирма не получает разрешение, каждый сотрудник берёт его сам на основании приказа министра МВД.
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так приватні фірми з охорони і раніше були розсадниками. Їх відкривали високопосадові силовики для виконання делікатних завдань. Ну, і охоронних послуг.
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еге,"ВенБест" проти "Сіріуса": хто кого..?
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винницкий вор? Тогда всё понятно, они сегодня в тренде.
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дааааа.... Подозреваемый в убийстве на Лагерной в Киеве задержан, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5104 новый тренд винницкие Подозреваемый в убийстве на Лагерной в Киеве задержан, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5104 то чечены, то грузины, то кавказцы,одесситы, криворожцы, донбасситы, лугандонцы, а теперь винничане Подозреваемый в убийстве на Лагерной в Киеве задержан, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5104
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А чё там телится? Опоненты знали с кем дебаты, а хозяин фирмы слил кого послал.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в убийстве на Лагерной в Киеве задержан, - Крищенко
 
 
 
 
 
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