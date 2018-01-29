 В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил Вооруженных сил.

"Уже с первого дня 2018 года в авиации Воздушных сил стало на одну бригаду тактической авиации больше", - сказано в нем.

Отмечается, что в рамках выполнения плана повышения боеспособности авиации с 1 января 2018 года произошло переформирование одной из старейших авиационных частей Воздушных сил - истребительной авиационной эскадрильи, дислоцированной в поселке Озерное Житомирской области.

На ее базе создана бригада тактической авиации, которая эксплуатирует истребитель Су-27.

По сообщению пресс-службы ВС, бригада в полном объеме обеспечена авиатехникой и топливом.

Указано также, что в течение 2 последних лет Воздушные силы получили более 60 отремонтированных и модернизированных летательных аппаратов.

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