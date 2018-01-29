 В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил Вооруженных сил.
"Уже с первого дня 2018 года в авиации Воздушных сил стало на одну бригаду тактической авиации больше", - сказано в нем.
Отмечается, что в рамках выполнения плана повышения боеспособности авиации с 1 января 2018 года произошло переформирование одной из старейших авиационных частей Воздушных сил - истребительной авиационной эскадрильи, дислоцированной в поселке Озерное Житомирской области.
На ее базе создана бригада тактической авиации, которая эксплуатирует истребитель Су-27.
По сообщению пресс-службы ВС, бригада в полном объеме обеспечена авиатехникой и топливом.
Указано также, что в течение 2 последних лет Воздушные силы получили более 60 отремонтированных и модернизированных летательных аппаратов.
Или почему Порошенко, например Трамп, тоже главнокомандующий, ты думаешь он ползает по дому на карте Сирии и там рулит всем? ))
Есть командующий АТО, десантник Миша Забродский (он же командир ВДВ).
Парень очень толковый, молодой, с опытом боевым. Есть командующие бригад, многие из них достойные дядьки. Наше слабое место не Порошенко, который вообще нифига не смыслит в военном деле (и, внезапно, не должен). Наше слабое место Генштаб.
Но и там уже появились толковые кадры.
У тебя во всём Порошенко виноват да? Он тебе что сцарь или гетьман какой? ))
Офигенно ты игорюня о солдатах ВСУ отзываешься. Молодец!
А. Офшорник заявил, что он ненавидит воевать с россией
Б. Если он считает, что военного пути освобождения Долбаса и Крыма нет
Илловайск - разгром, потому, что поверили кацапам и вышли.
Дебальцево - пиррова победа кацапов, да город взяли, но понесли большие потери, о чем сами сепары рыдали.
ДАП - вообще ничейный результат, там до сих пор в полосе бои идут, аэропорт не пригоден и не используется, потери сепаров кратно выше наших.
Ну, а лучшим успехом является то, что ты тут усераешься уже 4 года, а линия фронта медленно двигается во вражескую сторону. Вся серая зона уже наша, о чем опять-таки сепары стонут. И по сути под их контролем небольшой кусок территории.
чашечка кофе, выпитая ранним утромлетящий на голову, бак с напалмом...
с каких это пор в ввс появились бригады?)
кто у нас в генштабе сидит?)
... эскадроны