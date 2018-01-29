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 В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации

Вооруженные силы сформировали новую бригаду тактической авиации в Житомирской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил Вооруженных сил.

"Уже с первого дня 2018 года в авиации Воздушных сил стало на одну бригаду тактической авиации больше", - сказано в нем.

Отмечается, что в рамках выполнения плана повышения боеспособности авиации с 1 января 2018 года произошло переформирование одной из старейших авиационных частей Воздушных сил - истребительной авиационной эскадрильи, дислоцированной в поселке Озерное Житомирской области.

На ее базе создана бригада тактической авиации, которая эксплуатирует истребитель Су-27.

По сообщению пресс-службы ВС, бригада в полном объеме обеспечена авиатехникой и топливом.

Указано также, что в течение 2 последних лет Воздушные силы получили более 60 отремонтированных и модернизированных летательных аппаратов.

Также читайте: На возобновление боеспособности и ремонт техники ВВС Украины получат более миллиарда гривен, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3047241
 
 
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Если главнокомандующий,баран...То и стадо львов будут баранами...
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если ты овца, то всё что ты пишешь это блеяние...
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А если ты пи*ар, то,слова твои не считаются ))
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Т.е. ты реально думаешь, что Порошенко одевает наполеоновский мундир и расставляет макеты солдат на карте и занимается планированием операций боевых? ))
Или почему Порошенко, например Трамп, тоже главнокомандующий, ты думаешь он ползает по дому на карте Сирии и там рулит всем? ))
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Я думаю,что парашенко скоро оденет колпак шута ))
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Ну и какая разница? от этого ничего особо не изменится.
Есть командующий АТО, десантник Миша Забродский (он же командир ВДВ).
Парень очень толковый, молодой, с опытом боевым. Есть командующие бригад, многие из них достойные дядьки. Наше слабое место не Порошенко, который вообще нифига не смыслит в военном деле (и, внезапно, не должен). Наше слабое место Генштаб.
Но и там уже появились толковые кадры.
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не подскажешь кто генштаб насобирал?Не порошенко,не?
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Неа, как ни странно не Порошенко, во-первых Генштаб был всегда, там служило и служит масса народу, во-вторых, Порошенко назначил Муженко, а уж тот подобрал некоторых людей. Но не всех, повторюсь, многие там служили и служат уже лет 10-15.
У тебя во всём Порошенко виноват да? Он тебе что сцарь или гетьман какой? ))
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если ты не знаешь,то порошенко главнокомандующий и отвечает за все,что связанно с ведением войны ,как капитан на судне,не скажет,что он не контролирует 3тего помощника,это смешно,Муженко назаначил порошенко,но он не виноват,ты что несешь вообще? В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 1262а кто виноват папа римский?
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Да ладно, Лолита везде свою жиробасную харю засунет.
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Он вообще нифига не смыслит. Дефолт на носу.
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Хрюскл, ты опять вылез из своей помойки?
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Это чмошник хрюскл, он тут все загаживает, с ним общаться бесполезно...
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Оооо! песики их мацквы подтянулись... Тузик! апорт!!!
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Гей,как тебе там в Москве,черные не пристают? В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 2730
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зачем тебе косточка,будешь своему мужу Ахмэду борщ варить?гомик московский В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 9291
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я понял: ты рассуждающий песик!.. мой совет: просто выполни команду "апорт" и не выделывайся..
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ты просто выполняй супружеский долг перед Ахмэдом В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 6490
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У Повітряних силах сформовано нову бригаду тактичної авіації - Цензор.НЕТ 8564 Виктор Потоцкий ddddc13d и У Повітряних силах сформовано нову бригаду тактичної авіації - Цензор.НЕТ 8564 sea dog - два прокацапских пидора, котрые плюсуют друг дружку где могут.. Счастья молодожонам!
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Прэлэстно!

Офигенно ты игорюня о солдатах ВСУ отзываешься. Молодец!
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Солдаты молодцы. Полководец,херня.
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То есть у тебя уже поменялось мнение с этого 29.01.2018 16:24твоего поста?
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Вывсёврёти! Все три самалёта хахлов ещё в 14-м году уничтожили бригадные наркоман-литронавты новоотбросской недоносии гива и матронёла собственноручно! Это сам хернерал-фелдмаршал Лондонский и Рейкьявикский захераст дырляндский видел собственными глазами и рассказывал об этом в интервью лысому пидру с того же Лондона - гришке филиппову.
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за 2016-2017 года украинские ВВС приросли 60ю боевыми самолетами... вот что хунта делает!!!!!
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Порохобот, а против кого эти самолёты, если
А. Офшорник заявил, что он ненавидит воевать с россией
Б. Если он считает, что военного пути освобождения Долбаса и Крыма нет
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То есть вменяемого ответа нет кроме подзаборного гавкота из будки нет? Что и требовалось доказать
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В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 2052 Со Шреками будут воевать при помощи Баблокатов.
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Негоже смеяться над кликухой бота В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 3677 . Он ведь не виноват, что его так окрестили Стець и дежурный дьякон мацковского парханата В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 3937
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Болваны способны порождать только Болванов с болванскими именами.
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Да ни чем они не приросли, больше их не стало. Скорее даже меньше, из 2-3 машин собирают одну способную летать.
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вычинили, постоянно шли сообщения о починке и модернизации, следить надо, а не зраду искать
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когда будут бомбить орков? если на ответ "когда будет использоваться в АТО?" - ответ - "не будет!" -то єто фигня а не новость
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це спрямовано на ефект стримування, а не нападу
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срана відмазка. чому не стримували коли Дебальцеве просрали?
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мабуть не було чим, або хтось в цей час грошики в офшори переганяв, бо думав, що до Києва дойдуть....
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весь 2014-2015 год на сайте доминировали зрадоботы которые орали "Порох сливает Украину!".. и и вот 2018 год.. Армия Украины при Порохе увеличилась количественно в 2,5 раза, а качественно в 8,2 раза.. Сейчас Российский Генштаб незнает как победить нашу Армию, зато зрадоботы занют как плюнуть какашкой!
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Ты первый, кто мне об этом говорит и я думаю, что последний. В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 823
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Количественно в 2,5 раза? Там все модернизированое а не новое, а то немного новое отправляют на продажу.
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главное ,что порошенко не слил фабрику рошен в марике,быстро эвакуировал
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сподіваюсь, що літаки ремонтували не на "пецькінській кузні" чи, боронь Боже, на "богдані" В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 717
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и что характерно, вечных опозиционеров на сайте, очень раздражают успехи украинской армии.. особенно В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 5310 Игорь Хирскл даунбасский оттопырыш отличился сегодня..
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где успехи ?Илловайск,Дебальцево,ДАП?Везде были успехи под командованием порошенко,который во время войны ради пиара в Киев забрал главнокомандующего с фронта,технику и личный состав,ты вообще уже оскатинился бот ?
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ну например Марьинка, Авдеевка, чем тебе не успехи?
Илловайск - разгром, потому, что поверили кацапам и вышли.
Дебальцево - пиррова победа кацапов, да город взяли, но понесли большие потери, о чем сами сепары рыдали.
ДАП - вообще ничейный результат, там до сих пор в полосе бои идут, аэропорт не пригоден и не используется, потери сепаров кратно выше наших.
Ну, а лучшим успехом является то, что ты тут усераешься уже 4 года, а линия фронта медленно двигается во вражескую сторону. Вся серая зона уже наша, о чем опять-таки сепары стонут. И по сути под их контролем небольшой кусок территории.
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Этого всего могло бы не быть, если бы Лолита во-время чесала жопу и поменьше торчала на Мальдивах.
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расскажи как во время войны порошенко проводил парад в Киеве и отозвал главнокомандующего с фронта ,когда начался Илловайск он поверил врагу,кто виноват,что он идиот в 10 степени,это где в военном деле есть такой параграф верить врагу и зеленые коридоры?Куда ты там двигаешься идиот ,я не знаю,может ты уже и Донецк с Луганском взял,к Москве подходишь,но за военные преступления перед своей армией порошенко должен отвечать
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100000000% будет отвечать. На пожизненную шконку уже заработал.
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морской песик!. . оглянись по сторонам.. тебя преследуют Моторылы!
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Батальон Джавелинов и батальон снайперов с Винтовки БАРРЕТ также готовы к бою. В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 9828КацаКрысы поплачьте
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Что может быть лучше для кацапского ополченца чем чашечка кофе, выпитая ранним утром летящий на голову, бак с напалмом...
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что за бред?)
с каких это пор в ввс появились бригады?)
кто у нас в генштабе сидит?)
... эскадроны В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 5286
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в США тоже есть бригады авиации. Дальше что?
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Эскадроны смерти козломордо-варварской мрази. В Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации - Цензор.НЕТ 6540
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З тих пір як в Україні з"явилась своя авіація.
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Су 27 это истребитель, при чём здесь тактическая авиация.
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А бомберов нет ни одного, есть штурмовики а они и сами могут себя прикрыть.
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СУ - 27, тактический истребитель, андестенд?
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Ого как вату скочерыжило, взвыли зрадодроты...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Воздушных силах сформирована новая бригада тактической авиации
 
 
 
 
 
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