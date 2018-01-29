 В ближайшие дни наемники РФ планируют серьезные провокации и теракты против мирного населения, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"По данным разведки штаба АТО, в ближайшие дни на Донбассе возможны вооруженные провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

По информации штаба АТО, под обстрелы террористов могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие, как линии электропередач, водо- и газопроводы.

"Возможные провокации связаны с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и очередного прибытия "гумконвоя" из России", - сообщает штаб.

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