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 В ближайшие дни наемники РФ планируют серьезные провокации и теракты против мирного населения, - разведка

В зоне АТО на Донбассе в ближайшие дни возможны вооруженные провокации наемников российско-оккупационных войск против мирного населения и объектов инфраструктуры по обе стороны линии соприкосновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"По данным разведки штаба АТО, в ближайшие дни на Донбассе возможны вооруженные провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

По информации штаба АТО, под обстрелы террористов могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие, как линии электропередач, водо- и газопроводы.

"Возможные провокации связаны с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и очередного прибытия "гумконвоя" из России", - сообщает штаб.

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Источник: https://censor.net.ua/n3047240
 
 
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кликушествовать да самооскопляться, вот чем известна Россия, что в ее традициях, все остальные методы по этой логике реализуются, вот хоть пропаганду москальскую лживую взять, хоть запугивание и террор по отношению к обманутому и порабощенному населению, бей своих, чтоб чужие боялись никто не отменял
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшие дни наемники РФ планируют серьезные провокации и теракты против мирного населения, - разведка
 
 
 
 
 
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