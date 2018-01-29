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 США считают, что Россия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в понедельник во время телефонного брифинга, что ранее он сообщил российской стороне мнение Вашингтона об отсутствии конструктивного вклада России в разрешение конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Первая часть (переговоров с Россией - Ред.) заключалась в следующем: я довел до сведения российской стороны чувство глубочайшей досады Вашингтона в связи с тем, что Россия не сделала абсолютно ничего для окончания конфликта и не вывела войска с того момента, как мы начали этот процесс", - сказал К.Волкер.

По его словам, далее речь зашла о вопросах, требующих "немедленной" работы. В частности, К.Волкер упомянул возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе с целью "способствовать коммуникации" между Россией и Украиной, следить за соблюдением прекращения огня и отслеживать "инциденты".

Кроме того, среди "практических и технических вопросов" К.Волкер упомянул определение статуса российских офицеров на украинской территории.

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В минувшую пятницу, 26 января, помощник президента РФ Владислав Сурков и К.Волкер провели встречу в Дубае. Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров, В.Сурков и К.Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса.

"Ключевым вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.

Он сообщил, что конкретных решений по итогам встречи не принято.

"Стороны договорились продолжить диалог", - сказал источник.

Источник: https://censor.net.ua/n3047239
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
По логике "мински" себя исчерпали и требуется лишь решительный сокрушительный удар для очистки своей территории.
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Не с шоколадными генералами, и не с шоколадником во главе!
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Ты в какую бригаду по контракту попал?
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Козломордые вносят очень существенный вклад в организацию вооруженного конфликта на донбассе
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Россия сделала ВСЕ, что бы разжечь этот конфликт! Как и востальных регионах где она появляется.
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Согласно разделу 231 CAATSA, администрация Трампа обязана 29 января предоставить список компаний и банков, действующих в интересах минобороны и разведки РФ. Согласно разделу 241, администрация Трампа обязана 29 января предоставить список лиц, афиллированных с российской властью.
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москали вклад ихтамнетами сделали и танками из шахт, лишь из-за этого такое впечатления у Курта, заработали москали
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Ну вот и ладушки. А все эти скурвленые ПАСЕ,ОБСЕ,еще какие-то соСЕ идут лесом.
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Нет худа, без добра. Российская агрессия выдвинула Украину в первые ряды мирвой плитики. Страны ЕС и Сев.Америки будут использовать эту ситуацию, как рычаг политического и экономического даления на Рашу не только для нас, но и своих корыстных побуждений - убрать кокурента с рынка.
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раша такая огромная, что она и конкурент и клиент одновременно США считают, что Россия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 6704а деньги для очень многих не пахнут США считают, что Россия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 5332
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деньги в паРаши всегда пахнут! Уже почти весь бизнес под санкциями.
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Ну это ж, всё-таки не 24% мирового ВВП, как у США и не 14%, как у Китая. Это всего лишь меньше 2%. Понятно, что в денежном исчислении это огромные суммы, но кто сказал, что условная Независимая республика Татарстан, или Республика Саха, не смогут вести торговлю сами по себе? Без подчинения мацькве?
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Татарстан это бомба, которая разорвет Рашу в клочья.
ХЛО еще им поурезал права...
Нужно запасаться попкорном.
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Так ведь, это Украина должна была по ебалу дать сруским свиньям, дабы чтобы урегулировать ситуацию на даунбассе. Но этого не происходит.
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Украине отведена роль зрителя
Пока США не отожмет энергорынок Европы, нужно сидеть ровно.
А для этого нужно 1,5 - 2 года.
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Скоріше: росіяни зробили все, щоб ця стрілянина не припинялась.
Але сьогодні в Сирії одного раша-генерала, що воював на Донбасі рік, зібрали у мішок. США считают, что Россия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 8641
Чому я в сирійців такий закоханий?...
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сдохла тварь рашистская, подхуйловик путинский.
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Статус российских офицеров в Украине - оккупационные войска... и по какому принципу организована оккупационная российская армия - по найму или регулярная - все равно это оккупанты, которых надо знищувати.
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Старая новость http://gordonua.com/news/worldnews/v-sirii-pogib-rossiyskiy-general-asapov-smi-208749.html. Это просто Рейтерз сегодня раздуплились.

Но всё равно приятно.
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Волкер - це ще одна причина, чому Трамп кращий за Обаму.
Дуже принциповий янкі. Набагато принциповіший за більшість наших бариг.
І взагалі думаю, якби справа Криму та Донбасу не перебувала у фокусі геополітики США, то наші бариги вже б давно поздавали(а точніше попродавали) ключові питання по цих окупованих територіях....
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ты прав. но не все сказал. надо добавлять - если бы не США... И национально освободительное движение, барыги бы уже все слили рашке по тихой грусти.
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рашка и не будет ничего делать, ее устраивает положение дел. делать должна Украина - освобождать свою землю. глупая ситуация получается - если хуйло еще пару областей возьмет, все так же будем жонглировать санкциями и протестами? не ну это чисто умозрительный вопрос, пусть такого не будет, но все же... пока сам народ не докажет себе и всему миру, что он способен на что то, не будет независимости и суверенитета.
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хуйло уже ничего не возьмет, потому что Раша быстрей развалится...
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я не хуйлу вопрос задаю. и вопрос этот имеет право на жизнь, глаза на эту вероятность не собираюсь закрывать и должен знать последствия. и почему то думаю, что никто не вступится за нас, кроме нас самих. что толку, что они отключат свифт или выгонят с оон? Украина будет уже захвачена. Только ВСУ, только добробаты есть самые крутые санкции. танки не продавать за кордон, а наоборот - оружие покупать надо и свое делать в огромном количестве.
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звісно, це вже краще, ніж висловлювати глибоку стурбованість, але все ще недостатньо прямо
правильно казати: зробила ВСЕ, щоб дестабілізувати ситуацію на Донбасі
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А зачем России вообще урегулирование в Донбассе? Она могла бы в таком случае и не начинать...
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этот следует из заявления Волкера, Россия - АГРЕССОР, со всеми вытекающими...
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ну и шо там вытекло? приведи пример. санкции? пусть засунут из их себе жопу. ЯО назад. мы быстренько покажем кто в доме хозяин. путин сука жить хочешь?
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еще санкций и так до полного развала срасеи США вважають, що Росія не зробила "абсолютно нічого" для врегулювання ситуації на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 891
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША считают, что Россия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер
 
 
 
 
 
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