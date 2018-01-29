 США считают, что Россия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Первая часть (переговоров с Россией - Ред.) заключалась в следующем: я довел до сведения российской стороны чувство глубочайшей досады Вашингтона в связи с тем, что Россия не сделала абсолютно ничего для окончания конфликта и не вывела войска с того момента, как мы начали этот процесс", - сказал К.Волкер.
По его словам, далее речь зашла о вопросах, требующих "немедленной" работы. В частности, К.Волкер упомянул возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе с целью "способствовать коммуникации" между Россией и Украиной, следить за соблюдением прекращения огня и отслеживать "инциденты".
Кроме того, среди "практических и технических вопросов" К.Волкер упомянул определение статуса российских офицеров на украинской территории.
В минувшую пятницу, 26 января, помощник президента РФ Владислав Сурков и К.Волкер провели встречу в Дубае. Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров, В.Сурков и К.Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса.
"Ключевым вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.
Он сообщил, что конкретных решений по итогам встречи не принято.
"Стороны договорились продолжить диалог", - сказал источник.
ХЛО еще им поурезал права...
Нужно запасаться попкорном.
Пока США не отожмет энергорынок Европы, нужно сидеть ровно.
А для этого нужно 1,5 - 2 года.
Але сьогодні в Сирії одного раша-генерала, що воював на Донбасі рік, зібрали у мішок.
Чому я в сирійців такий закоханий?...
Но всё равно приятно.
Дуже принциповий янкі. Набагато принциповіший за більшість наших бариг.
І взагалі думаю, якби справа Криму та Донбасу не перебувала у фокусі геополітики США, то наші бариги вже б давно поздавали(а точніше попродавали) ключові питання по цих окупованих територіях....
правильно казати: зробила ВСЕ, щоб дестабілізувати ситуацію на Донбасі