 Порошенко пригласил новоизбранного президента Финляндии Ниинисте посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, во время которой поздравил своего коллегу с убедительной победой на президентских выборах в Финляндии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Глава государства поблагодарил Президента Ниинисте за его личные усилия и поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, в частности относительно продления санкций против РФ.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Не вижу каких-либо причин менять политику в отношении России", - переизбранный президент Финляндии Ниинисте

Собеседники скоординировали позиции по углублению двустороннего диалога Украины и Финляндии.

Сауле Ниинисте поблагодарил Петра Порошенко, который стал первым иностранным лидером, поздравившим по телефону его с победой.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Порошенко поздравил Ниинисте с переизбранием на пост президента Финляндии

Глава украинского государства пригласил новоизбранного Президента Финляндии осуществить визит в Украину.