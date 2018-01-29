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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (20030) поздравление (618) Порошенко (14203) Финляндия (272) Ниинисте (1)

 Порошенко пригласил новоизбранного президента Финляндии Ниинисте посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко поздравил новоизбранного президента Финляндии Саули Ниинисте с победой на выборах и пригласил посетить Украину.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, во время которой поздравил своего коллегу с убедительной победой на президентских выборах в Финляндии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Глава государства поблагодарил Президента Ниинисте за его личные усилия и поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, в частности относительно продления санкций против РФ.

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Собеседники скоординировали позиции по углублению двустороннего диалога Украины и Финляндии.

Сауле Ниинисте поблагодарил Петра Порошенко, который стал первым иностранным лидером, поздравившим по телефону его с победой.

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Глава украинского государства пригласил новоизбранного Президента Финляндии осуществить визит в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3047237
 
 
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Правильно сделал. Больше гостей, хороших и разных.
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Ну да. Ещё один лох на палочке будет. Ну пока разберётся кто такой Лолита.
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Шота не видать лолаботов! Это же перемога! Лолита, по телефону, поговорила с самим финским президентом об углублении диалога! Порошенко пригласил новоизбранного президента Финляндии Ниинисте посетить Украину - Цензор.НЕТ 3123
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А самолёт финна кому мыть придётся, пока ему на Будковой будут по ушам ездить? Ось и мовчать Порошенко пригласил новоизбранного президента Финляндии Ниинисте посетить Украину - Цензор.НЕТ 4631
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При часовой оплате труда в странах Скандинавии нашу минимальную зарплату за месяц можно заработать за неполные два часа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко пригласил новоизбранного президента Финляндии Ниинисте посетить Украину
 
 
 
 
 
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