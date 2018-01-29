 Порошенко пригласил новоизбранного президента Финляндии Ниинисте посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, во время которой поздравил своего коллегу с убедительной победой на президентских выборах в Финляндии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Глава государства поблагодарил Президента Ниинисте за его личные усилия и поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, в частности относительно продления санкций против РФ.
Собеседники скоординировали позиции по углублению двустороннего диалога Украины и Финляндии.
Сауле Ниинисте поблагодарил Петра Порошенко, который стал первым иностранным лидером, поздравившим по телефону его с победой.
Глава украинского государства пригласил новоизбранного Президента Финляндии осуществить визит в Украину.