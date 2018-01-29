 Родственники погибшего в Харькове курсанта не верят в самоубийство: "У парня были планы"

Об этом заявил дядя погибшего парня Андрей Зобнин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.
"Он очень любил жизнь. Я предполагаю, что мог что-то увидеть, что не нужно было видеть, и за это его убили. Ну, не может человек выстрелить себе в лицо из автомата, не может", - сказал мужчина.
Парень, пишет издание, родился в Печенежском районе Харьковщины, пошел в военный вуз, учился на инженера-механика, до этого закончил профильный колледж. Летом парню должно было исполниться 20 лет. Он жил в Харькове, где родные купили ему квартиру, накануне гибели общался с родственниками.
Напомним, 28 января в Харьковском национальном университете Воздушных Сил им. Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант 3 курса. Полиция расследует данный инцидент как умышленное убийство с пометкой "самоубийство".
и горе
А предсмертні записки інколи і підробляють.
Дмитрий Зобнин, курсант третьего курса Харьковского университета воздушных сил, не мог закончить жизнь самоубийством. В этом уверены родственники погибшего. По словам дяди Димы, у парня были планы на жизнь, он занимал проукраинскую позицию и не собирался сводить счеты с жизнью.
"Он очень любил жизнь. Я предполагаю, что мог что-то увидеть, что не нужно было видеть, и за это его убили. Ну, не может человек выстрелить себе в лицо из автомата, не может", - сообщил KHARKIV Today Андрей Зобнин.
Парень осознанно пошел в военный вуз, учился на инженера-механика, до этого закончил профильный колледж. Дмитрий родился в Мартовой (Печенежский район), летом ему должно было исполниться 20 лет. Он жил в Харькове, где родные купили ему квартиру, накануне гибели общался с родными.
28 января парень заступил на службу во внутренний караул, но в 19.20 его начали искать, и только к 23.00 его тело нашли, хотя он лежал недалеко от места, где должен был находиться в карауле, сообщает Фактор.info.
Сегодня утром отец курсанта пошел в СБУ, чтобы написать заявление о том, что его сын не мог покончить жизнь самоубийством. По словам родных, документ отказались принимать.
Как писал KHARKIV Today, вечером 28 января обнаружили тело курсанта ХНУВС с огнестрельным ранением головы. Он был в карауле и имел при себе автомат Калашникова. Полиция расследует смерть курсанта по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство."