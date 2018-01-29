 Родственники погибшего в Харькове курсанта не верят в самоубийство: "У парня были планы"

Об этом заявил дядя погибшего парня Андрей Зобнин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.

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"Он очень любил жизнь. Я предполагаю, что мог что-то увидеть, что не нужно было видеть, и за это его убили. Ну, не может человек выстрелить себе в лицо из автомата, не может", - сказал мужчина.

Парень, пишет издание, родился в Печенежском районе Харьковщины, пошел в военный вуз, учился на инженера-механика, до этого закончил профильный колледж. Летом парню должно было исполниться 20 лет. Он жил в Харькове, где родные купили ему квартиру, накануне гибели общался с родственниками.

Напомним, 28 января в Харьковском национальном университете Воздушных Сил им. Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант 3 курса. Полиция расследует данный инцидент как умышленное убийство с пометкой "самоубийство".