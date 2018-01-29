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 Родственники погибшего в Харькове курсанта не верят в самоубийство: "У парня были планы"

Родственники погибшего в Харькове курсанта Дмитрия Зобнина уверяют, что он имел планы на жизнь и не собирался накладывать на себя руки.

Об этом заявил дядя погибшего парня Андрей Зобнин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.

Читайте также: Гибель курсанта в Харькове расследуют как умышленное убийство с пометкой "самоубийство", - Нацполиция

"Он очень любил жизнь. Я предполагаю, что мог что-то увидеть, что не нужно было видеть, и за это его убили. Ну, не может человек выстрелить себе в лицо из автомата, не может", - сказал мужчина.

Парень, пишет издание, родился в Печенежском районе Харьковщины, пошел в военный вуз, учился на инженера-механика, до этого закончил профильный колледж. Летом парню должно было исполниться 20 лет. Он жил в Харькове, где родные купили ему квартиру, накануне гибели общался с родственниками.

Напомним, 28 января в Харьковском национальном университете Воздушных Сил им. Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант 3 курса. Полиция расследует данный инцидент как умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

Источник: https://censor.net.ua/n3047235
 
 
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Увеличение расскрываемости по словам Луценко на лицо,что и говорить.
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Зачем нам нужен такой режим,где за что-то увидел,могут убить ? Ведь увидеть он мог только одно - воровство.
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Вообще в ХУПСе творятся странные вещи.Начальника и заместителя сажают по подозрению в воровстве, курсант погибает за то, что увидел что-то.Да и в общем там обстановка нездоровая.Очень много грязи как для элитного ВУЗа.
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Себе с калаша в лицо? Что за выдумка? Что он увидел?
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Дійсно дивно, казали що він був у гарному настрої і раптово пішов застрелився.
А предсмертні записки інколи і підробляють.
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9-летний Дмитрий Зобнин не собирался сводить счеты с жизнью.
Дмитрий Зобнин, курсант третьего курса Харьковского университета воздушных сил, не мог закончить жизнь самоубийством. В этом уверены родственники погибшего. По словам дяди Димы, у парня были планы на жизнь, он занимал проукраинскую позицию и не собирался сводить счеты с жизнью.
"Он очень любил жизнь. Я предполагаю, что мог что-то увидеть, что не нужно было видеть, и за это его убили. Ну, не может человек выстрелить себе в лицо из автомата, не может", - сообщил KHARKIV Today Андрей Зобнин.
Парень осознанно пошел в военный вуз, учился на инженера-механика, до этого закончил профильный колледж. Дмитрий родился в Мартовой (Печенежский район), летом ему должно было исполниться 20 лет. Он жил в Харькове, где родные купили ему квартиру, накануне гибели общался с родными.
28 января парень заступил на службу во внутренний караул, но в 19.20 его начали искать, и только к 23.00 его тело нашли, хотя он лежал недалеко от места, где должен был находиться в карауле, сообщает Фактор.info.
Сегодня утром отец курсанта пошел в СБУ, чтобы написать заявление о том, что его сын не мог покончить жизнь самоубийством. По словам родных, документ отказались принимать.
Как писал KHARKIV Today, вечером 28 января обнаружили тело курсанта ХНУВС с огнестрельным ранением головы. Он был в карауле и имел при себе автомат Калашникова. Полиция расследует смерть курсанта по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРодственники погибшего в Харькове курсанта не верят в самоубийство: "У парня были планы"
 
 
 
 
 
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