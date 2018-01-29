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 Происшествия, Общество
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Все про:Кривой Рог (493) Нацполиция (6796) порностудия (19)

 Сотрудники Нацполиции прекратили деятельность порностудии в Кривом Роге. ВИДЕО

Сотрудниками Национальной полиции была прекращена деятельность онлайн порностудии в Кривом Роге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, полицейские провели 10 обысков на съемных квартирах, которые были оснащены под веб-студии, а также по месту жительства преступников. Изъято 35 единиц компьютерной техники, 35 веб-камер и другие вещественные доказательства. Правоохранители также обнаружили марихуанну, расфасованую в небольшие пакетики.

В преступный бизнесс было втянуто более 30 девушек, среди которых две несовершеннолетние. Каждая из них зарабатывала около $1000 в месяц. Большую часть прибыли получали организаторы незаконного бизнесса.

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Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Полиция пресекла деятельность онлайн-порностудии в Харькове. ВИДЕО+ФОТО

 

Источник: https://censor.net.ua/n3047233
 
 
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Можно себе только представить то порно из Кривого рога
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Я думав П'ятий канал закрили, або ТРК Україна?
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112 скорее. Там отборное порно с Рабиновичем обычно идет.
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Три раза в месяц прикрывают по порностудии!
Может пора узаконить, пусть валюту стране зарабатывают?
Кино-студии ведь не зарабатывают.
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А кто эти порностудии крышует? Знамо дело, что сабаков.
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мої очікування від відео були значно вищими Сотрудники Нацполиции прекратили деятельность порностудии в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 5096
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Это близко от Днепра? Йуля? Давно не видно.
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"Правоохранители также обнаружили марихуанну, расфасованую в небольшие пакетики" - ну это вообще классика пакетики небольшие чтобы удобно было подбрасывать при обыске
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Мёртвому-припарка.У девок наверное новоселье будет,чтобы глаза не мозолить на одном месте,так "крыша" решила совместить приятное с полезным. И галочка себе поставлена и денежки капать продолжают, но уже с другого адреса.😊
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По нашим "законам" теперь им светит от 3 до 7ми... Норм девахи "поработали" Сотрудники Нацполиции прекратили деятельность порностудии в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 8401
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Организаторам, если найдут. Самим девкам кажись только админка светит. Но вообще лютый идиотизм в 2018 году бороться с порностудиями.
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Ошибаешься, каждой светит по 301.3 кого на камеру спалили, и таких дел полно в судах...
Ехали бы уже по безвизу там где это разрешено.
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Припинили надходження іноземної валюти в Україну,без урахування викинутих грошей мусорам .Із певними обмеженнями і неповнолітні можуть за законом працювати .Чому мусора нальоти на секс-шопи не роблять?Чи таки теж "пропонують захист"?
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З вироком крисіну ,штепі чи єфрємову порівняйте.Бунт проти несправедливості зріє,по-нашому Коліївщина,записуйте питання,які заватимете розпанаханим трупакам мусорів і суддів.
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Этот типчик с кругами вокруг глаз,возможно всех девочек перепробовал,а потом сдал и звёздочку получил??
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Целый год правоохранители наблюдали за порностудией не покладая рук.
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Только мне показалось странным, что в порно-студии было задействовано 30 девушек... и ни одного мужика... ))
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Сидели себе девки, крутили ж-ой перед камерами в теплой квартире, зарабатывали штуцер баксов еще и стране помогали притоком валюты, тут пришли менты и закрыли. В результате страна получила потерю валюты и 30 безработных баб на бирже труда. Браво плять.
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Так им насрать главное показатели. От таких борцов вреда больше чем пользы, они уже сами путаются когда бороться когда крышевать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудники Нацполиции прекратили деятельность порностудии в Кривом Роге. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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