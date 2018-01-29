 Сотрудники Нацполиции прекратили деятельность порностудии в Кривом Роге. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, полицейские провели 10 обысков на съемных квартирах, которые были оснащены под веб-студии, а также по месту жительства преступников. Изъято 35 единиц компьютерной техники, 35 веб-камер и другие вещественные доказательства. Правоохранители также обнаружили марихуанну, расфасованую в небольшие пакетики.

В преступный бизнесс было втянуто более 30 девушек, среди которых две несовершеннолетние. Каждая из них зарабатывала около $1000 в месяц. Большую часть прибыли получали организаторы незаконного бизнесса.

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