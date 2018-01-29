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 Политика Украины
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 В ПАСЕ поддержали манипулятивную рекомендацию Украине изменить закон по Донбассу из-за упоминания "Минска", - Арьев

Делегаты ПАСЕ поддержали манипулятивную рекомендацию Украине о целесообразности внести изменения в закон об обеспечении государственного суверенитета на Донбассе из-за упоминания Минских соглашений на которых они "зациклены".

Об этом заявил глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев (фракция "БПП"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы понимаем, что на западе немного зациклены на Минских соглашениях. И любое упоминание, даже манипулятивное, которое сделал (нардеп фракции "Оппозиционный блок", заместитель члена делегации в ПАСЕ Вадим – Ред.) Новинский через свои поправки, оно было большинством утверждено. Люди пытались сделать намек, что этот закон, который принят – результат компромисса, и такие вещи (соответствующие изменения в закон по Донбассу - Ред.) не пройдут", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По мнению главы украинской делегации, В.Новинский, который предложил поправку к резолюции ПАСЕ, может внести соответствующий законопроект, а Верховная Рада определится, поддерживать ли его.

"Это – вопрос к парламенту. У нас есть рекомендация, все будет решать в данном случае Верховная Рада Украины", - подчеркнул он.

При этом В.Арьев считает, что необходимости вносить изменения в этот закон нет: "Он абсолютно достаточный для текущего момента. Формулировки максимально возможны в нынешнем составе Верховной Рады".

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Как сообщалось, ПАСЕ 23 января приняла резолюцию, в которой в частности призывает Украину пересмотреть законопроект по обеспечению суверенитета на Донбассе, чтобы он основывался на Минских соглашениях.

"Ассамблея настойчиво призывает украинские власти пересмотреть принятый парламентом закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, чтобы он основывался на Минских соглашениях и полностью гарантировал социальную защиту и основные гуманитарный потребности гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказано в резолюции.

В.Новинский после принятия парламентом закона об обеспечении суверенитета на Донбассе 18 января раскритиковал документ, отметив, что это отрезает пути для дипломатического решения конфликта на востоке Украины. "Этот закон говорит о том, что Украина выходит их Минских соглашений. Потому президент должен его ветировать как противоречащий Конституции и интересам Украины, и, в конце концов, перейти к реализации Минских соглашений", - цитируют политика на сайте "Оппозиционного блока".

Напоминаем, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Источник: https://censor.net.ua/n3047232
 
 
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Ну так порекомендуйте ПАСЕ пойти и отрекомендоваться мужскому половому органу.
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Коли приймали цей закон потрібно було думати, що путін буде намагатись внести в нього такі правки які йому вигідні! Потрібно було приймати закон про воєнний стан, а не дебільні закони про деокупацію!
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Муженко тримається за посаду, ніяк не звільнять.
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Настойчиво призывает.
А в другой резолюции настойчиво призывает рашу.
Эти две резрлюции они как то между собой пересекаются ?
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Надо плюнуть и выйти из этого ПАСЕ. Пусть посидят и без наших взносов.
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Нахєр!!! Тільки попробуйте уроди ( соєво-ригові депутати) легалізувати сраний мінськ в нашому законодавстві!!!
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Це все, що треба знати про справжню суть рекомендацій політичних сил ЕС.
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В чем проблема? Вас, блять, предупреждали что закон сырой, но уперлись и продавили. Даже если безмозглые увязали в законе Минск с донбассом, оперативно внесите поправки и не зацикливайтесь ( не дуйте попы).
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хрен тебе (как огородное растение), а не минск в законе.
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Пшел на, цифрово-шоколадное недоразумение
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Все, что от православной суки навинского, то все от хуйла. Значит в половой признак бабушки Всю ту риторику
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Минские соглашение признаны Украиной? Нет? Тогда скажите, что пусть Минск идет на фиг. В чем проблема?
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а обязательно посылать нафиг, если можно просто его игнорировать?
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Игнорировать не получится, свою приверженность Минску высказывало множество мирровых лидеров, главы МИД и наши державные мужи. Вси бидкались, що там з выконанням Минську? А проблема возникла из-за того, что власть использовала две риторики, одну - для внешних месседжей, а вторую - для внутреннего пользования. Теперь власть загнали в угол. Возникла необходимость привести две параллельные риторики к одному знаменателю. Если принимают позицию ПАСЕ, значит, радикалы начинаю бунтовать, если не принимают и отказываются от Минска, международное сообщество обвиняет Украину в одностороннем выходе из Минска, что утвержден резолюцией СБ ООН, как единственный способ решения конфликта на Донбассе, Украина выглядит лжецом и санкции против РФ....
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кацапчик, угомонись.
Украина продолжит высказывать приверженность минску,
но выполнять его будет строго пошагово, а не выборочно по пунктам, интересным кацапии.

где прекращение огня ?
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Умник, читай внимательно, а потом комментируй. Кацапчиком будешь папу своего называть.
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я твою агитку очень внимательно прочитал.
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Проблема в том что ПАСЕ признает агрессию РФ внутриукраинским конфликтом .
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У якому саме документі визнає? Посилання, будь-ласка.
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Да чушь это .. ! ) - Парламентская ассамблея Совета Европы , 23 января, проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине. В резолюции впервые упоминается проголосованный Верховной Радой закон об интеграции и отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия - агрессором. Эту поправку, которую поддержали в ПАСЕ, внесла украинская делегация.

Также в принятой резолюции говорится о немедленном освобождении заложников и недопустимости нарушения их прав.
Россию призвали соблюдать все предыдущие резолюции, касающиеся Донбасса и Крыма. В ПАСЕ поддержали манипулятивную рекомендацию Украине изменить закон по Донбассу из-за упоминания "Минска", - Арьев - Цензор.НЕТ 2051.
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закон, который принят - результат компромисса
В ПАСЕ поддержали манипулятивную рекомендацию Украине изменить закон по Донбассу из-за упоминания "Минска", - Арьев - Цензор.НЕТ 9848
Компромисс между баблом и совестью?
.
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РАБссия не член ПАСЕ В ПАСЕ поддержали манипулятивную рекомендацию Украине изменить закон по Донбассу из-за упоминания "Минска", - Арьев - Цензор.НЕТ 9681РАБссия только член Педофила...
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Саша Крест, есть у них документ , где они настойчиво требуют от РФ прекратить агрессию, а минские соглашения это внутриукраинский конфликт.
У них раздвоение ?
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для того, чтобы отстаивать свою политику Украине нужно иметь сильную экономику и не зависеть от рекомендателей.
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Кондитер переиграл Плешивого и остановил бойню в Домбассе,собрал войско,сделал паузу,скушал Твикс а тут и Санкции... подоспели...
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Новинских в Украине что на РАБссии крыс..
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Игнорировать не получится, свою приверженность Минску высказывало множество мирровых лидеров, главы МИД и наши державные мужи. Вси бидкались, що там з выконанням Минську? А проблема возникла из-за того, что власть использовала две риторики, одну - для внешних месседжей, а вторую - для внутреннего пользования. Теперь власть загнали в угол. Возникла необходимость привести две параллельные риторики к одному знаменателю. Если принимают позицию ПАСЕ, значит, радикалы начинаю бунтовать, если не принимают и отказываются от Минска, международное сообщество обвиняет Украину в одностороннем выходе из Минска, что утвержден резолюцией СБ ООН, как единственный способ решения конфликта на Донбассе, Украина выглядит лжецом и санкции против РФ....

Резолюция ПАСЕ признает рашу агрессором, а резолюция СБ ООН не признает
Вы уверены что это Украина лжец или они везде ?
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Уважаемый, прежде чем ввязываться в дискуссию, потрудитесь выучить функции сайта и, когда читаете комментарий, собираясь его прокомментировать, читайте внимательно.... вкладывать в мои уста то, что я не говорил, це занадто.
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Узбагойся.Волкер только что сказал что РФ не сделала "абсолютно ничего" для выполнения Минска.Так что ипать за Минску будут и дальше рашку, а Украина наблюдает У ПАРЄ підтримали маніпулятивну рекомендацію Україні змінити закон щодо Донбасу через згадку "Мінська", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 5777
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Новинского подвергнуть принудительным поправкам!!!
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Крникстадор, т.е. то что ПАСЕ использует две риторики вы в упор не замечаете.
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Сколько этот Новинский ещё будет у вас там такую пуйню творить? То он финансирует хресну ходу МП , обеспечивая всех желающих автобусами , жрачкой и прочим, собирая любителей халявы... То какого-то попёрся в Константинополь (Стамбул) как только пошли разговоры об признании КП и разговоры затихли... А тут уже откровенно по аналогии с Пуйлом склоняет вас к одностороннему выполнению минских договорняков....
Может не Медведчук у вас там самый вредный?
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Потому , что вата за него проголосовала.
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А чому закон й досі не підписаний і не вступив у силу ?
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Минск - бумажка не имеющая юридической силы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ПАСЕ поддержали манипулятивную рекомендацию Украине изменить закон по Донбассу из-за упоминания "Минска", - Арьев
 
 
 
 
 
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