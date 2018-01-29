 Террористы подтвердили, что уничтоженный в Сирии российский генерал Асапов командовал сепаратистами на Донбассе, - Reuters

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем материале агентство Reuters со ссылкой на пять источников, в том числе на младшего брата генерала Асапова Вячеслава.

Как говорится в материале, осенью 2015 года пророссийские боевики на востоке Украины "были представлены своему новому командиру, пожилому мужчине с усами, который, как и те, кто занимал этот пост до него, использовал позывной Туман".

"Как и его предшественники, он, похоже, был из России. Документы он подписывал как генерал Примаков. Когда, спустя два года, он погиб во время командировки в Сирию, выяснилось, что его имя тоже было ненастоящим. Это была хитрость, необходимая для того, чтобы скрыть ключевую роль России в конфликте, который Москва и пророссийские сепаратисты представляют как стихийное восстание местных жителей. Дело в том, что Валерий Асапов был российским генералом, который работал под прикрытием. Кремль не раз отрицал, что предоставляет военную помощь сепаратистам...", - говорится в материале.

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Пятеро боевиков независимо друг от друга сказали Рейтер, что Асапов был командиром террористов.

Как уточнили двое из них, Асапов командовал ключевым подразделением сепаратистов - так называемым Первым армейским корпусом.

Младший брат Асапова Вячеслав тоже подтвердил, что его брат был в Украине. “Был он там. Целый год”, - сказал он Рейтер в сентябре, через несколько дней после того, как произнес прощальную речь на похоронах своего брата. “Как к этому относился? Нормально, как военный”, - сказал он по телефону из своего дома в Кировской области. В ответ на просьбу Рейтер прокомментировать историю Асапова Кремль предложил обратиться с вопросами в министерство обороны. Минобороны не ответило на запрос.

Трое наемников сказали, что Асапов был не первым генералом, которого прислали командовать войсками и что "ротация российских командующих сепаратистской армией продолжается до сих пор".

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Боевики, которые говорили с Рейтер, просили не указывать в статье их фамилий из опасений, что они могут быть идентифицированы как люди, выдавшие секреты.

"История Асапова в очередной раз показывает более решительное вмешательство Москвы в конфликты в Украине и в Сирии, чем Москва готова признать. Она также демонстрирует внутренние механизмы стратегии "гибридной войны", которая позволяет России завоевывать власть, ставя своих людей во главе местных нерегулярных войск и не беря на себя риски, к которым бы привела наземная операция с большим количеством военнослужащих", - говорится в материале.

Рейтер напоминает о том, что Путин говорил, что российских войск на востоке Украины не было ни в начале конфликта, ни позже.

Основываясь на рассказах российских военнослужащих, их родных и очевидцев событий, Рейтер сообщал, что российские войска заходили на территорию восточной Украины, как минимум, дважды - во время тяжелых боев в конце августа 2014 года и в феврале 2015-го, когда шла битва за город Дебальцево (bit.ly/2DTrQtJ bit.ly/2EjYe6I bit.ly/2nnhmbT).

"Во время его командировки в Украину Асапов формально служил в Ростове-на-Дону, в 60 километрах от украинской границы, говорится на одном из местных сайтов по предыдущему месту его службы, где упоминается его перевод в Ростов, а также в судебных документах, касающихся внесения в личное дело генерала имен его близких, на которых в этом случае могли распространиться соответствующие его званию привилегии. Примерно в то время, когда Асапов заканчивал свое задание в Украине летом 2016 года, Путин присвоил ему ранг генерал-лейтенанта, сказано в опубликованном Кремлем указе", - говорится в публикации.

Но когда Асапов был в Украине, он носил форму без опознавательных знаков, сказал один из встречавшихся с ним в то время боевиков.

Другой, высокопоставленный представитель боевиков, сказал, что впервые увидел генерала, когда тот приехал к ним "в воинскую часть для знакомства с местными бойцами".

"Нам сказали, что к нам прибыл командующий. Мы встали и представились", - вспомнил он.

Среди сепаратистов многие знали, что Асапов был российским генералом, сказал он.

"Это и так понятно было... Если Россия направляет сюда помощь, снаряды, то нужно смотреть, чтобы это не расхищалось".

Он видел, что Асапов подписывал документы фамилией Примаков, но узнал его настоящее имя, только когда увидел сообщения о его смерти с фотографиями.

Другой наемник узнал Асапова по стоявшему на его могиле портрету, снимок которого ему показала корреспондент Рейтер.

Главари сепаратистов отрицают, что Асапов был в Украине.

“Асапова точно на Донбассе не было”, - сказал Эдуард Басурин, замкомандующего силами сепаратистов в террористическом формировании "ДНР" и их "пресс-секретарь".

Корреспондент Рейтер видела Басурина на похоронах Асапова. Басурин сказал, что знал генерала, но познакомился с ним в Москве весной 2015 года.

"Официально Асапов занимал в Сирии пост старшего группы российских военных советников, сказало Минобороны в сообщении о его гибели. Но на похоронах Асапова глава российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что тот командовал сирийским "Пятым добровольческим штурмовым корпусом". Этот корпус впервые был представлен публике сирийскими властями в конце 2016 года как новая сила, которая будет способна положить конец атакам против Дамаска, но с тех пор о ней ничего не было слышно. Военная значимость подобных "добровольческих" подразделений в Украине и в Сирии неясна. В Украине к моменту прибытия Асапова бои в целом утихли, и генерал, по словам офицера сепаратистов, сосредоточился на обучении местных бойцов", - говорится в материале.

Из своего штаба в районе Боссе на юге Донецка он много ездил по воинским частям (сепаратистов - ред.) и ежедневно выслушивал доклады об обстановке на местах, говорит боевик, которому приходилось делать несколько таких докладов. Генерал также руководил созданием "военного полигона" недалеко от города Торез, который недавно был переименован Киевом в Чистяково, сказали четыре сепаратиста, двое из которых работали на полигоне, отмечают авторы публикации.

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На том же полигоне Асапов организовал соревнования по "танковому биатлону", состязаниям танковых экипажей по образцу тех, что проводятся в российской армии.

Брат Валерия Асапова рассказал, что генерал был уничтожен на передовой во время обстрела, координируя действия сирийских войск, в возрасте 51 года.

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Он скончался на месте, как и его переводчик. Вячеслав Асапов рассказал, что его брат выглядел уставшим, когда они виделись в последний раз в июне, во время недельного перерыва между двумя командировками в Сирию.

“По-моему, никто туда не рвется. И он тоже не рвался”, - сказал он.

Про Украину они почти не говорили.

"Ну что он мог рассказывать? Больно тоже не распространялся", - сказал брат генерала.

Асапов был похоронен 27 сентября с военными почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище под Москвой. Спустя несколько дней на его могиле появились два маленьких флажка террорестических формирований на оккупированном украинском Донбассе.