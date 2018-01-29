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 Политика Украины, Технологии
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Все про:киберполиция (83) криптовалюта (5) Демедюк (7)

 Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк

Если в ближайшее время государство не сможет урегулировать статус криптовалюты, то нужно будет официально запретить её оборот.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается, что киберполиция поддерживает идею легализации криптовалюты в Украине, процесса ее майнинга и идеи использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах.

Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк 01

"Сегодня возникла необходимость как можно быстрее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалют, а также внедрения необходимого налогообложения операций по покупке и продаже криптовалюты. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютных бирж и пунктов обмена криптовалют", - заявил руководитель Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк 02

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Сообщается, что из-за неурегулированного статуса криптовалют в Украине злоумышленники активно используют их для анонимизации своих преступных действий, а граждане становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты со стороны правоохранительных органов.

Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк 03

Демедюк также добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька, поскольку основной проблемой правоохранительных органов в мире является именно подтверждение права собственности лица на кошелек, а, следовательно, и признание его потерпевшей стороной.

Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк 04

"В случае неспособности ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить её оборот. Чтобы каждый знал о том, что, покупая или продавая криптовалюту на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение ущерба", - заявил руководитель Департамента.

При этом он добавил, что киберполиция готова к сотрудничеству для легализации и урегулирования криптовалютных технологий в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3047226
 
 
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Каждый дятел сходит с ума по своему.хоть с биткоином,хоть с долларом в руках Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк - Цензор.НЕТ 8603
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Дятли сидять в кіберполіції, досі не створений національний центр CERT, який має відслідковувати небажану активність та атаки в Інтернеті, а кіберполіція має розслідувати ці атаки та напади на ІТ інфраструктуру! Що ми маємо? CERT досі не працює, а кіберполіція отримує зарплату і нічого не робить!
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А навіщо нам ідіоти в кіберполіції? Давайте ми заборонимо кіберполіцію? Від неї жодного результату немає, тільки витрати державних коштів!
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н,у здрасте!
а в чем народ будет зарплату свою хранить?
в майонезной баночке?
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Криптовалюту запретить нельзя. Ее для того и придумали, чтобы государство не могло отнять или обесценить сбережения, вложенные в крипту.
Чем больше ее хотят запретить, тем больше она популярна, поскольку люди видят, что ее запретить не получается
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Это п...ц полный! Этот "киберкоп" получает нехилую зарплату и будет получать нехилую пенсию и все из бюджета! Если в киберполиции начальник такой дебил, то понятна ее неэффективность и вредность.
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Этот дятел - демедюк даже не понимает, что криптовалюты уже признаны во всём мире. Кроме того, их невозможно запретить или разрешить, для этого надо обрезать интернет в Украину!
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"Запретить КРИПТОвалюту! Это уровень киберполиции!!! Тогда лучше интернет запретить и буквы
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Криптовалюта - это способ, позволяющий народам получить право собственности на эмиссию денег и сказать гут бай богатейшим семействам, что контролируют печатный станок и всю финансовую систему, теперь люди будут рассчитываться друг с другом без посредников, анонимно, не боясь, что кто-то введет временную администрацию и присвоит депозит.
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Это слова начальника киберполиции?! Там все такие?
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ну і як її заборонити?карбо,наприклад,анонімна криптовалюта...транзакцію неможливо відслідкувати
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Криптовалюта ето МММ в мировом масштабе. Не удивлюсь если ее основателем или советчиком основателя окажется Мавродий. Пока в мире существуют лохи которые верят что из ничего смогут выиграть миллионы то ето явление не победить. Лучше всего наблюдать и информировать народ о таком виде мошенничества.
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Алексей, а делать умные выводы в том, о чем не имеете ни малейшего понятия - это ваше кредо по жизни?
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Взагалі то біткоїн виходить на американські біржі, де можно подивитись акції МММ на американських біржах?
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ню ню...))
я далек от темы, но мне прям интересно как "киберкопы"(тьфублять) будут брать под контроль майнеров и КАК !!!??????? они обложат налогами операции с криптовалютами, если кошельки находятся на серверах ХРЕН его знает вобще где в мире и они анонимны. ))
Богата земля украинская долбодятлами...
Или обложи лучше свой толчек податками, дебилы воистину...
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Как??? Как главой киберполиции мог стать дебил, не понимающий самих фундаментальных основ криптовалют? Демидюк, неужели трудно погуглить хотя бы что такое криптовалюта в частности и блокчейн вообще??? Сука, ну когда уже повыздыхают твари, стремящиеся все законтролировать и позапрещать? "Пунктов обмена криптовалют" - этот недоучка получает нехилую зарплату из бюджета.
"государство должно официально запретить её оборот" - это сложно прокомментировать...
Диагноз - Демидюк идиот.
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ему погуглили но, он так нифига и не понял
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Государство должно запретить ...
Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк - Цензор.НЕТ 8801
Если не можем побороть коррупцию - запретить органы и организации, в которых возможна коррупция?
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ну фсьо...
теперь регистрация кошелька - только по ксерокопии паспорта.
а биткоины будем отправлять переводами через отделения "Укрпочты"..)
И где они находят такие "дарования" ??)
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Если у вас битки запретят, то можете везти к нам, по пять тыс. вполне возьмем.
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ВСе правильно. Только ... государства!!!
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Во первых эти дятлы должны знать что отследить транзакции биткоина и тп. ещё не кому не удалось, а второе зачем сейчас нажимать на то что приносит кучу валюты в страну?
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Интересно, а что нибудь, крме ка "запрещать" и "непущать" наши чиновники умеют? Как и в Совке, а до этого кацапоимперии у нас чиновник основной своей работой видит запреты и ограничения с правом давать разрешения.
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Вопрос в другом: Украинские чиновники мечтают обложить операции с биткоином НАЛОГОМ.
И делают это под соусом защиты владельца кошелька. Только с защитой как мы понимаем лажа полная... так как нет механизма... Тут с продажными судьями пятый год разобраться не могут... Короче: где судьи, а где биткоины...- это разные галактики
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Нужно блять срочно получить процент с криптовалютчиков
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Я просто тупой и вообще не понимаю, шо такое эта криптавальюта. Демидюк. Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк - Цензор.НЕТ 7242
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В общем то, в условиях приближающихся выплат Украиной контребуций Поценюка, криптовалюта может оказатся спасительной для украинцев, а может оказатся и полной МММ. Хотя, много ли мы теряем?
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Это бред неимоверный, регистрация кошельков ничего не даст, и вообще любая регистрация, так как криптовалюты, во первых децентрализованы, во вторых они могут работать через tor. Ну допустим, зарегистрировали кошелек и владельца, а он взял создал еще один и на него перевел и сказал что купил что то у кого то, виртуальную какую то услугу, и все и ничего не докажешь, что то его новый кошелек который. Или возьмет на биржу заведет и там прокрутит и в другой валюте выведет и не на украинской а на зарубежной, так как наши биржи будут фиксировать все и доносить, кому вред? понятно что нашим украинским биржам. Нельзя никак запретить криптовалюты, их покупку и продажу, даже если банковские операции запретить я просто пошлю баксы обычной почтой за границу продавцу или по Украине, и таким образом куплю себе крипту. Злоумышленники всегда и во все времена пользовались наличкой, ее точно не отследить. Регулирование же я знаю кому нужно, оно нужно правоохранительным органам, чтоб знать у кого крипту грабить, как они ограбили основателя forklog. Им нужны списки имен и фамилий чтоб знать к кому нагрянуть и кого якобы законно ободрать и на кого преступников своих в законе натравливать.
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Регулирование только замедлит развитие блокчейн технологий и передовых финансовых и отбросит нашу страну в этой гонке на последние позиции, больше вы ничего так не добьетесь, ах ну да конечно для себя узнаете кого грабить можно, а про страну не подумали? только о своем кошельке думаете да? как больше на%№%ть больше ничего другого никого не волнует. Некий аналог того как во времена Януковича обмен долларов разрешили только по паспорту, и Янукович бизнесы чужие начал отжимать, уж не для этого ли они этот закон тогда продвинули?
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Китай виділено червоним, а він світовий лідер по криптовалюті, на росії люди ТЕС викуповують для майнінга....
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есть ссылка, на вразумительную статью че да как? спасибо.
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На статтю нема, син займається, наклав повну хату ферм, він спілкується з такими же майнерами, платить за світло за мене по 10 000 грн на місяць, тому трохи володію цією кухнею
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лучше посторонним не говорите. Мразота всякая только и вынюхивает где бы нажиться на порядочном человеке.
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Чтобы пропадом пропали те, кто придумал эту криптовалюту и майнинг. Из-за этого видеокарт нет в продаже, а тот мизер, что есть стоят втридорога.
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Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк - Цензор.НЕТ 6526Таки да, але якщо біткоїн накриється вони будут валятись в кожному кутку.
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Биткоин давно не использует видеокарты из-за низкой производительности.
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Биткоин давно на видеокартах не майнят, на видео картах майнят другие валюты и покупают за них биткоин. Биткоин самый надежный но если с ним что то случится то на его место придет армия других валют
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так видеокарты уже как бы отжили своё, сегодня Расбери Пи с десятком флешек показывает намного большие результаты, а потребление тока незначительно.
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И этот туда же - "не пущать!". Все чиновники мыслят одинаково.
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Развелось дармоедов, а работать воевать не кому. Не его собачье дело.
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В Британии произошло первое вооружённое ограбление биткоин-трейдера
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Как они технически видят себе запрет ? Система децентрализована, в этом суть блокчейна, можно не продолжать . . . Запретите солнцу всходить утром . . .
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Забороніть для початку віруси , спам і порно в інтернеті,барани!!!

Потім може дійдете до рівня криптовалюти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк
 
 
 
 
 
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