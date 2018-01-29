 Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
В сообщении отмечается, что киберполиция поддерживает идею легализации криптовалюты в Украине, процесса ее майнинга и идеи использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах.
"Сегодня возникла необходимость как можно быстрее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалют, а также внедрения необходимого налогообложения операций по покупке и продаже криптовалюты. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютных бирж и пунктов обмена криптовалют", - заявил руководитель Департамента киберполиции Сергей Демедюк.
Сообщается, что из-за неурегулированного статуса криптовалют в Украине злоумышленники активно используют их для анонимизации своих преступных действий, а граждане становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты со стороны правоохранительных органов.
Демедюк также добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька, поскольку основной проблемой правоохранительных органов в мире является именно подтверждение права собственности лица на кошелек, а, следовательно, и признание его потерпевшей стороной.
"В случае неспособности ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить её оборот. Чтобы каждый знал о том, что, покупая или продавая криптовалюту на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение ущерба", - заявил руководитель Департамента.
При этом он добавил, что киберполиция готова к сотрудничеству для легализации и урегулирования криптовалютных технологий в Украине.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: "За последнее время имеем четыре факта похищения людей с требованием выкупа в электронной валюте", - Тихонов
а в чем народ будет зарплату свою хранить?
в майонезной баночке?
Чем больше ее хотят запретить, тем больше она популярна, поскольку люди видят, что ее запретить не получается
я далек от темы, но мне прям интересно как "киберкопы"(тьфублять) будут брать под контроль майнеров и КАК !!!??????? они обложат налогами операции с криптовалютами, если кошельки находятся на серверах ХРЕН его знает вобще где в мире и они анонимны. ))
Богата земля украинская долбодятлами...
Или обложи лучше свой толчек податками, дебилы воистину...
"государство должно официально запретить её оборот" - это сложно прокомментировать...
Диагноз - Демидюк идиот.
Если не можем побороть коррупцию - запретить органы и организации, в которых возможна коррупция?
теперь регистрация кошелька - только по ксерокопии паспорта.
а биткоины будем отправлять переводами через отделения "Укрпочты"..)
И где они находят такие "дарования" ??)
И делают это под соусом защиты владельца кошелька. Только с защитой как мы понимаем лажа полная... так как нет механизма... Тут с продажными судьями пятый год разобраться не могут... Короче: где судьи, а где биткоины...- это разные галактики
Потім може дійдете до рівня криптовалюти.