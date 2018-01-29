 Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается, что киберполиция поддерживает идею легализации криптовалюты в Украине, процесса ее майнинга и идеи использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах.

"Сегодня возникла необходимость как можно быстрее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалют, а также внедрения необходимого налогообложения операций по покупке и продаже криптовалюты. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютных бирж и пунктов обмена криптовалют", - заявил руководитель Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

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Сообщается, что из-за неурегулированного статуса криптовалют в Украине злоумышленники активно используют их для анонимизации своих преступных действий, а граждане становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты со стороны правоохранительных органов.

Демедюк также добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны быть с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька, поскольку основной проблемой правоохранительных органов в мире является именно подтверждение права собственности лица на кошелек, а, следовательно, и признание его потерпевшей стороной.

"В случае неспособности ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить её оборот. Чтобы каждый знал о том, что, покупая или продавая криптовалюту на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение ущерба", - заявил руководитель Департамента.

При этом он добавил, что киберполиция готова к сотрудничеству для легализации и урегулирования криптовалютных технологий в Украине.

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